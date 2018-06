Donald Trump ja Kim Jong-un kohtaavat – ehkä – mutta mitä he toisistaan tahtovat? Katso viisi syytä huipputapaamiseen

Varhain ensi viikon tiistaiaamuna Suomen aikaa Singaporen pikkuvaltiossa tehdään historiaa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un kohtaavat. Maiden välillä ei ole koskaan aiemmin järjestetty näin korkean tason neuvotteluja.

Kaksikko on haukkunut toisiaan suoraan ja rajummin kuin aiemmat johtajat. Huipputapaaminen onkin monen asiantuntijan silmissä absurdi näytelmä, varsinkin kun Trump ehti sen jo kertaalleen perua. Varmana sitä voidaan pitää vasta, kun johtajat todella kohtaavat.

Miksi Trump ja Kim tapaavat ja mitä he siitä hyötyvät? Avasimme motiiveja viidestä näkökulmasta.

1. Pohjois-Korean ydinaseet

Trump:

Trump teki selväksi heti huipputapaamisen valmistelujen alkaessa, että neuvottelut tähtäävät Pohjois-Korean riisumiseen ydinaseista.

Ydinaseet ja pitkän kantaman ohjukset ovat suurin Pohjois-Korean Yhdysvalloille ja sen liittolaisille aiheuttama uhka, ja ne huolettavat Trumpin kannattajakuntaa. Esimerkiksi Pohjois-Korean kyberhyökkäykset nähdään Yhdysvalloissa niiden rinnalla pienenä harmina, ainakin toistaiseksi.

Tapaamisen lähestyessä Trump on pyrkinyt hillitsemään ennakko-odotuksia (siirryt toiseen palveluun). Hänen mukaansa Singapore on vain ensimmäinen askel pitkässä prosessissa.

Kim:

Ydinaseista luopuminen on Kimin pelissä käytännössä mahdoton skenaario. Hänen perimmäinen päämääränsä on taata maansa olemassaolo ja oma valtansa. Ydinaseet ovat asia, jotka viime kädessä estää Yhdysvaltain hyökkäyksen.

Kim on käyttänyt viime vuodet vakuuttaakseen, että Pohjois-Korea kehittää ydinaseen, jolla se voi iskeä Yhdysvaltoihin saakka. Valtaan noustuaan Kim on teettänyt neljä ydinkoetta ja 86 ohjuskoetta. Syksyllä Pohjois-Korea testasi mannertenvälistä ohjusta, joka osoitti iskun valtameren yli olevan teoriassa mahdollinen. Se riittää toistaiseksi Kimin tarpeisiin.

On mahdollista, että Kim myöntyy esimerkiksi ohjuskokeista pidättäytymiseen saadakseen vastineeksi helpotuksia talouspakotteisiin. Mutta täydelliseen ydinaseriisuntaan Kim ei tule suostumaan – tai vaikka suostuisi, lupaus ei todennäköisesti tule pitämään.

2. Maine ja kunnia

Trump:

Maine, kunnia ja tunnustus niiltä, jotka yleensä herjaavat. Nämä ovat houkuttimia, joiden perässä molemmat valtionjohtajat saapuvat Singaporeen. Siellä luvassa on Trumpin imagoon täydellisesti sopiva mediaspektaakkeli.

Trump syyttää edeltäjiään siitä, että he päästivät Pohjois-Korean kehittymään ydinasevaltioksi, joten hän joutuu nyt vasten tahtoaan siivoamaan sotkut. Samalla Trump on kuitenkin elementissään päästessään näyttämään johtajuuttaan ja taitojaan diilintekijänä.

Huipputapaaminen antaa hänelle mahdollisuuden paistatella pari päivää salamavalojen loisteessa. Trump on huomion keskipisteessä jo lentokentällä laskeutuessaan Air Force One -yksityiskoneesta punaiselle matolle. Presidentti on uhonnut lyövänsä hanskat tiskiin ja lähtevänsä, jos neuvottelut eivät suju.

Kim:

Pohjois-Korea on jo pitkään halunnut, että se tunnustettaisiin ydinasevaltioksi. Kahdenkeskinen neuvottelu Yhdysvaltain presidentin kanssa ei ehkä ole suora tunnustus, mutta merkki siitä, että Pohjois-Korea otetaan nyt vakavasti. Se on juuri sitä, mitä Kim tahtoo.

Siksi myös Kimille on erityisen tärkeää, miltä kaikki näyttää: missä järjestyksessä johtajat saapuvat neuvotteluhuoneeseen, millä skoolataan, näkyvätkö maiden liput kuvissa. Yleensä tällaisissa huipputapaamisissa arvokkaampi vieras saapuu jälkimmäisenä. Rinnakkain nostetut liput taas kielisivät suhteista, joita mailla ei virallisesti ole, sanomalehti New York Timesin haastattelemat (siirryt toiseen palveluun)diplomaatit arvioivat.

Tapaaminen Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin kanssa muistutti, että Kim osaa käyttää kameroita hyväkseen. Kim pelasi itselleen propagandavoiton, kun hän yllättäen ohjasi Moonin maiden rajalla Pohjois-Korean puolelle. Jotakin tällaista voi olla odotettavissa myös Singaporessa.

3. Talouspakotteet

Trump:

Maiden välistä kauppaa ei ole eivätkä amerikkalaiset välttämättä sitä tarvitse. Siksi talouspakotteet ovat Yhdysvaltain keino painostaa Pohjois-Koreaa. (siirryt toiseen palveluun)Trump on sanonut haluavansa poistaa ne, mutta vain, jos Pohjois-Korea suostuu tiukkoihin ehtoihin.

Liikemiehenä Trump on pitänyt esillä Pohjois-Korean taloudellisia mahdollisuuksia. Hänen mielestään ydinaseohjelmasta luopumalla Kim voisi tehdä maastaan vauraan.

Kim:

Pohjois-Korealla on ollut vuosien mittaan tapana suostua aika ajoin neuvotteluihin ydinohjelmastaan saadakseen taloudellisia helpotuksia.

Ainakin osan Kimin motiiveista ulkosuhteiden lämmittelyyn uskotaan olevan taloudellisia. Kim tahtoo nostaa pohjoiskorealaisten elintasoa, ja YK:n viime syksynä asettamat talouspakotteet ovat tehneet sen käytännössä mahdottomaksi.

Asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, millaisessa jamassa Pohjois-Korean talous tällä hetkellä on. Usein arvioidaan, että pakotteet ovat ajaneet Kimin neuvottelupöytään. Toisaalta esimerkiksi talouslehti Forbes huomauttaa (siirryt toiseen palveluun), että riisin hinta ja maan valuutan kurssi ovat pysyneet pitkään tasaisina. Se ei kieli talouskriisistä.

Fakta joka tapauksessa on, että Pohjois-Korea on yksi maailman köyhimmistä valtioista, ja kansainvälinen eristys estää sen talouden kehittymisen.

Kim tuntee epäilemättä hyvin naapurimaan Kiinan historiaa ja tietää, että talouskasvu on lyömätön tapa vakiinnuttaa epädemokraattinen valta. Helpotukset pakotteisiin ovat varmasti hänen vaatimuslistallaan.

4. Kotikentän tilanne

Trump:

Trump matkustaa Singaporeen suoraan teollisuusmaiden G7-kokouksesta Kanadasta. Vajaa viikko ulkomailla on hänelle tervetullutta vaihtelua.

Huipputapaaminen Kimin kanssa kääntää huomion Yhdysvalloissa ainakin hetkeksi pois liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkinnasta ja muista Trumpia ahdistavista kohuista.

Muutamat nimekkäät republikaanipoliitikot ovat ehdottaneet (siirryt toiseen palveluun), että Trump ansaitsisi huipputapaamisen järjestämisestä Nobelin rauhanpalkinnon. Laajempaa kannatusta hanke ei ole saanut, kun kokouksen ennakko-odotuksetkin ovat laantuneet.

Jos tapaamisen sisältö jää heppoiseksi, Trump joutunee vastaamaan jo Singaporen lehdistötilaisuudessa jälleen kotimaan politiikkaa koskeviin kysymyksiin.

Kim:

Kotikentälle voitokkaana palaaminen on kokouksen lopputuloksesta riippumatta Kimille helpompaa kuin Trumpille, sillä Pohjois-Koreassa julkisuus on johdon ohjailemaa. Kim voi ainakin tiettyyn pisteeseen saakka kirjauttaa tapaamisesta oman versionsa.

Kimille propagandavoitto kotimaassa on jo se, että hän tapaa Yhdysvaltain presidentin. Ensimmäisen johtajatason neuvottelun voi kirjoittaa Pohjois-Koreassa historiaan merkkinä siitä, että vihollisvaltio on taipumassa tai vähintäänkin pelokas.

Kim nousi valtaan vuonna 2011 ja osoitti pian, ettei kaihda keinoja asemansa vakiinnuttamiseksi. Kim teloitutti jopa satoja kenraaleja ja oppi-isänsä, tätinsä miehen Jang Song-thaekin.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että edessä saattaa olla uusi voimannäyttö, jos Trump päätyy jollain tapaa loukkaamaan Kimiä tai jos Kim kokee joutuneensa alakynteen.

5. Korean niemimaan tulevaisuus

Trump:

Trump on sanonut, että neuvottelujen yksi mahdollinen tulos voisi olla päätös Koreoiden rauhansopimuksesta. Koreoiden välinen, vuosina 1950–53 käyty sota päättyi aselepoon, eikä varsinaista rauhansopimusta ole koskaan solmittu.

Trumpin politiikka Korean niemimaan suhteen on kuitenkin ollut epäselvää.

Toukokuun alussa Trump pyysi puolustusministeriötä laatimaan suunnitelman (siirryt toiseen palveluun) joukkojen vetämisestä Etelä-Koreasta, jossa on 28 500 yhdysvaltalaista sotilasta. Kaupan saralla Trump on rangaissut Etelä-Koreaa uusilla tuontitulleilla.

Toisaalta Trump on myös vakuutellut maiden välisen poikkeuksellisen liittolaissuhteen kestävyyttä.

Trumpin tärkein tavoite Korean niemimaalla on tehdä siitä ydinaseeton vyöhyke. Se ei onnistu ilman läheistä yhteistyötä Etelä-Korean kanssa.

Kim:

Kimin tavoitteena on ajaa Yhdysvaltain joukot pois Etelä-Koreasta. Hänen on arvioitu yrittävän lyödä kiilaa Yhdysvaltain ja Etelä-Korean väliin neuvottelemalla kummankin kanssa erikseen.

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välit ovat viilenneet viime aikoina pitkälti siksi, että Trumpin ja presidentti Moon Jae-inin näkemykset keinoista ratkaista Pohjois-Korean tilanne ovat poikenneet toisistaan merkittävästi. Keväällä Kim päätti yhtäkkiä lämmitellä välejään Mooniin, mikä tulkittiin yritykseksi pelata Etelä-Korean sotilaallinen tuki pois Yhdysvalloilta.

Koreoiden johtajien historiallinen tapaaminen huhtikuussa johti odottamattomaan sopimukseen pyrkiä lopettamaan maiden välinen sotatila. Käytännön toteutus on kuitenkin vielä kaukana.

Nyt edessä on toinen historiallinen kohtaaminen Singaporessa. Moni toivoo, että se johtaisi kohti kriisin ratkaisua. Samalla Kimin motiiveja epäillään, sillä Pohjois-Korean historia on täynnä tyhjiä lupauksia.