Analyysi: Soten valmistuminen siirtyy taas – miksi ministerit hirttävät itsensä aikatauluihin, kun peruutusta pukkaa toisensa perään?

Viime päivinä minusta on tuntunut sote valmistumisaikataulu-keskustelua kuunnellessa, että olen kokenut tämän ennenkin. Miten sitä hienosti sanotaankaan: Déjà vu.

Viime keväänä hallituksen tarkoitus oli saada lait hyväksytyksi 1.7. 2017 mennessä. Maakunnat piti perustettaman tuolloin. Sen jälkeen puhuttiin syksystä ja lopuksi valmistumista siirrettiin vuodella. Mitenkäs nyt?

Perustuslakivaliokunta antoi sote-laista lausuntonsa noin viikko sitten, ensimmäisenä päivänä kesäkuuta. Ei mennyt kuin muutama tunti, kun valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) jo sanoi, että että lait on saatava hyväksyttyä (siirryt toiseen palveluun) ennen eduskunnan kesätaukoa.

Ministeri Orpon viive oli sentään vähän pidempi kuin viime vuonna, (siirryt toiseen palveluun) jolloin reformiministerit itsevarmasti ilmoittivat saman tien, (siirryt toiseen palveluun)perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuus oli tuskin ehtinyt loppua, että “hallitus toteuttaa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuutena 1.1.2019 lukien.”

Siitä kului päivä, ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) jo myönsi (siirryt toiseen palveluun), että sotessa onkin enemmän tekemistä, kun arvioitiin. Siitä kului vajaa viikko, kun hallitus jo totesi, että soten valmistumisaikataulua siirretään vuodella, (siirryt toiseen palveluun) niin, että vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille vuonna 2020. Olisko tästä voinut oppia jotakin?

Muutama päivä sitten pääministeri Juha Sipilä (kesk.) oli A-studiossa varma, että perustuslakivaliokunnan vaatimiin korjauksiin löytyy kyllä ratkaisu, “se on tämän päivän perusteella selvä asia”.

Sote tuli taas bumerangina takaisin. Mitäs nyt? Studiossa pääministeri Juha Sipilä (kesk), sosiaali- ja terveysvaliokunnan pj Krista Kiuru (sd) sekä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok). Juontajana Kirsi Heikel.

Perustuslakivaliokunta esitti viime viikolla useita (siirryt toiseen palveluun) korjausvaatimuksia.

Ensinnäkin se sanoi, että sote-uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Myös siirtymäkautta on olennaisesti pidennettävä.

Uudistuksen vaiheistaminen ei teknisesti ole kovin hankalaa, mutta poliittisesti se sitä on. Kokoomus haluaa tarkkaan vartioida, ettei monelle sen kannattajalle vastenmielinen maakuntaudistus toteudu samalla kuin valinnanvapauden monituottajamalli siirtyy jonnekin kaukaiseen tulevaisuuteen.

Perustuslakivaliokunta vaati muutoksia myös maakuntien rahoitukseen. Sekin on poliittisesti hankala, erityisesti kokoomukselle.

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua yhteensä 3 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sote-menojen kasvun hidastumista 0,9 prosenttiin vuodessa aiemmasta 2,4 prosentin kasvuvauhdista.

Pelkästään väestön ikääntymisestä aiheutuva menopaine arvioidaan kuitenkin mm. kestävyysvajelaskelmissa noin 1,5 prosentiksi vuodessa. Jos tähän kasvuprosenttiin suostuttaisiin, se ei toteuttaisi jo hallitusohjelmassa sovittua kustannusten hillintää 3 miljardilla eurolla, vaan noin 1,8 miljardilla eurolla. Voisiko kokoomus suostua tähän?

Teknisesti ja myös sisällöllisesti hankalia asioita ovat perustuslakivaliokunnan esille nostamat tietosuoja- ja EU-notifikaatiokysymykset. Notifikaatiossa kyse on siitä, pitääkö EU:n komissiolta saada lausunto siitä, onko sote-uudistuksen valinnanvapausmalli yhteensopiva EU:n kilpailuoikeuden kanssa.

Voi vain ihmetellä, miten kaikkien näiden ja perustuslakivaiokunnan edellyttämien muidenkin muutosten tekeminen voisi sosiaali- ja terveysvaliokunnalta sujua muutamassa viikossa niin, ettei jälleen törmättäisi perustuslakiin.

Usean asiantuntijan suulla on sanottu, että valmista tuskin tulee tänä kesänä.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen arvioi viime lauantaina, että uudistuksesta päättäminen menee syksyyn. Samaa mieltä oli julkisoikeuden professori Juha Lavapuro.

Samankaltaisiin arvioihin päätyivät myös valtiosääntöoikeuden professorit Tuomas Ojanen ja eurooppaoikeuden professori Juha Raitio tiistaina Ylen Ykkösaamussa.

Professori Jussi Huttunen pitää (siirryt toiseen palveluun) täysin mahdottomana, että eduskunta ehtisi käsitellä ja hyväksyä lait ennen kesälomia.

Useampi kokoomuksen kansanedustaja näyttää olevan myös samaa mieltä: Ben Zyskowicz (kok.) suhtautui maanantaina epäilevästi siihen, että sote-paketti valmistuisi hallituksen tavoittelemassa aikataulussa ennen kesätaukoa. Samaa sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa (kok.). Pertti Salolainen (kok.) puolestaan twiittasi tiistaina:

Olisi parasta siirtää Sote äänestykset sovinnolla syysistuntokaudelle ja antaa sekä Sote-että Perustuslakivaliokunnan tehdä työtä rauhassa omaan tahtiin sitomatta niitä eduskunnan istumiseen. — Pertti Salolainen (@Psalolainen) 4. kesäkuuta 2018

Tehdäänpä pieni allakka-harjoitus:

1. Oletetaanpa, että hallitus antaisi vastineensa eli korjausehdotuksensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle jo ensi viikolla.

2. Sosiaali- ja terveysvaliokunta laatisi mietintönsä parissa viikossa, eli valmista olisi kesäkuun lopussa.

3. Tämän jälkeen mietintö menisi perustuslakivaliokunnan uuteen tarkasteluun kesä-heinäkuun vaihteessa.

4. Pystyisivätkö perustuslakiprofessorit ja sote-professorit tulemaan keskellä heinäkuuta eduskuntaan kuultaviksi, sitä voi epäillä. Käsittely siirtyisi siis aikaisintaan elokuulle.

5. Jos perustuslakivaliokunta aloittaisi työskentelyn elokuussa, oltaisiin jo syyskuun tietämillä ennen kuin sen työskentely päättyisi.

6. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta tekisi vielä mahdolliset muutokset.

7. Eduskunta kokoontuisi syyskuun alussa ja lait hyväksyttäisiin syys-lokakuussa.

Tämä kaikki, jos ei tulisi mutkia matkaan.

Ainakin viimeiset viisi vuotta sote-uudistuksen tekemisessä on ollut valtava kiire. Siis viisi vuotta. Sekä edellinen että nykyinen hallitus on naulinnut itsensä liian hätäiseti loputtomiin päivämääriin, joita on puolustettu viimeiseen asti. Kunnes viimeisessä hädässä on ollut pakko myöntää, että ei onnistu.

Koskahan kuulemme seuraavan päivämäärä-ilmoituksen pääministeriltä, jälleen kerran? Jotta sitten taas on kiire siihen uuteen päivämäärän.

Katso myös:

Ymmärrätkö miten sote vaikuttaa sinuun? Kokeile Ylen pelillä (siirryt toiseen palveluun)

Eduskunta valmistautuu siirtämään sote-äänestykset syksyyn

Analyysi: Neljättä kertaa risuja soten remontoijille – Olisiko viime kesän varoitukset pitänyt ottaa vakavammin?