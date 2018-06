Tarkat mitat, hyvät kuvat ja suosittelualgoritmi kuntoon – tätä suomalaiset toivovat verkkokaupoilta

Unelmien verkkokaupassa tuotteista on runsaasti kuvia ja palauttaminen hoituu ilman lomakkeiden täyttelyä.

Monilla suomalaisilla verkkokaupoilla näyttää olevan vielä matkaa kiitettävään suoritukseen. Toki onnistuneita esimerkkejäkin Suomessa on.

Pyysimme verkkosivuillamme ajatuksia siitä, millainen olisi unelmien verkkokauppa. Suomalaiset verkkokaupat joutuvat vastaamaan kovaan kilpailuun, kun suomalaisten verkko-ostamisen määrä jatkuvasti kasvaa ja kansainväliset verkkokauppajätit ajavat niitä yhä ahtaammalle. Yksi tapa on kehittää tapoja, joilla asiakas voi tilata itselleen mahdollisimman hyvin istuvia vaatteita.

Lisäksi alkukeväästä alkaen on huhuttu yhdysvaltalaisen Amazonin perustavan oman verkkokaupan varastoineen Pohjoismaihin jo lähiaikoina. Amazon itse ei ole huhuja kommentoinut. Myös A-studion kysymykseen laajentumisaikeista saimme vain lyhyen kommentin, jonka mukaan yhtiö "ei kommentoi huhuja".

Avainasemassa kuvat ja mitat

Tekemämme verkkokyselyn vastauksissa korostui tarkkojen tuotetietojen tärkeys.

"Hyvässä verkkokaupassa on ilmainen palautus sekä mahdollisimman tarkka tuotekuvaus. Mittoja, mielellään kuva tuotteesta mallin päällä, sekä ehdottomasti tieto materiaalista ja pesuohjeesta."

"Verkkokaupoissa tulisi olla paremmat kuvaukset tuotteista. Esimerkiksi kuvan yhteydessä olisi hyvä olla mallin koot ja hänen käyttämänsä tuotteen koko. "

"Enemmänkin tulisi käytettyä, jos vaatteiden kuvat, värit ja koot olisi nopeasti selvitettävissä selailuhetkellä."

"Unelmien verkkokaupassa olisi paljon kuvia vaatteesta eri kuvakulmista, ja mallin saisi valita useammasta vaihtoehdosta. Vaatetta voisi tarkastella S-XL mallin päällä."

"Unelmien verkkokauppa olisi sellainen, jossa voisi digitaalisesti sovittaa avatarin avulla kaupan tuotteita."

Erilaisia teknisiä ratkaisuja virtuaaliseen sovittamiseen on toki jo käytössäkin.

Muiden ostajien kokemukset tärkeitä

Tärkeänä lisänä kaupan itse tuottamiin tietoihin mainittiin muiden ostajien kertomat kokemukset.

"Jostain syystä esimerkiksi käsivarren (hauiksen) ympärysmittaa ei yleensä koeta tarpeelliseksi esittää. Itsellä yläosien palautuksien ehdottomasti suurin syy on se, että vaate on tiukka käsivarsista, vaikka muuten vaate olisi sopiva.

"Suomalaisten kommentit vaatteesta olisivat plussaa. Esimerkiksi "tämän merkin vaatteet ovat aina vähän normaalia pienemmät, joten ota rohkeasti vähän isompi koko itsellesi".

Myös toimitusten nopeus oli monelle tärkeää.

"Useissa suomalaisissa yrityksissä ongelmana on toimituksen hitaus. Kaksi viikkoa on aivan liian pitkä aika, 10 päivääkin tuntuu paljolta. Sen sijaan ulkomailta tilaukset tulevat hetkessä (Ruotsi, Iso-Britannia)."

Myös palauttamisen vaivattomuus koettiin tärkeäksi.

"Unelmaverkkokauppa olisi sellainen, joka toimittaa lähipakettiautomaatiin, ei veloita postikuluja ja palautusaikaa ainakin kuukausi. Palautuslomake tulisi olla jo paketissa valmiina täytettäväksi. Ja jos saisi vielä maksaa laskulla vasta sen jälkeen, kun palautukset on huomioitu."

"Palauttamisessa rasittavaa on täytellä lappuja siitä, miksi palauttaa, tai kirjoitella erikseen joka pakkaukseen palautus-syyn koodi."

Suomalaisia onnistujia Varusteleka ja Weecos

Esimerkkeinä onnistuneista verkkokaupoista mainitaan mm. saksalainen Zalando, italialainen Yoox sekä suomalaiset Varusteleka, Ozbaby ja Weecos.

"Yoox on ehdottomasti yksi parhaita verkkokauppoja vaatteiden ostoon. Olen lähes aina saanut sieltä oikean koon. He kuvaavat tuotteet oman mallin päällä ja ilmoittavat onko tuote ”fits small” vai ”fits large”. Lisäksi mitoille löytyy helppo konversiotaulukko, jolloin italialaisen malliston koosta saa helposti ymmärrettävämmän. Sivusto antaa myös tallentaa omat mitat.

"Varustelekan verkkokauppa lähentelee unelmien verkkokauppaa, he kertovat tuotteista todella paljon. Koko homma vaan toimii."

"Mielestäni Weecos -verkkokaupassa on melko hyvin tuotteiden kokomerkintöjen lisäksi myös mittoja. Olen siihen melko tyytyväinen."

Eräs vastaajista piti myös tietoja tuotteiden valmistusprosessin eettisyydestä tärkeinä:

"Toivoisin myös tietoja tavaran alkuperästä, tekijöistä ja kaikesta, mikä vaikuttaa ympäristöön, ja sekä ihmisten että eläinten eettiseen kohteluun."

"Amazon osaa suositella"

Tärkeä asia ostokokemuksille on vastaajien mielestä myös se, miten sivusto on rakennettu, millainen sen ulkoasu on ja millaisia suosituksia se ostajalle antaa.

"Amazonin mainostyökalu toimii [kirjakauppa] Adlibristä paremmin, ohjelma osaa suositella kirjoja jotka ovat jääneet ostamatta tai jotka ovat lähellä ostettuja tuotteita, Adlibris suosittelee niitä tuotteita jotka olet jo ostanut."

"Täydellinen verkkokauppa antaisi minun suodattaa pois brändit, joita en varmasti halua ostaa. Joissain tuotekategorioissa on kymmeniä ellei satoja brändejä, jolloin sen yhden mitä ei osta kuitenkaan poissuodattaminen olisi kiva.

"Sivusto on myös moderni, ei 90-lukulaiselta näyttävä sivupalkkinavigaatiosekamelska."

Yle uutisten verkkosivuilla 4.-5.6.2018 tehtyyn kyselyyn tuli 49 vastausta.

