Miehet eivät osaa ostaa oikeankokoisia kondomeja – Väestöliiton lääkäri kehottaa kuivaharjoitteluun ennen tositoimia

Vaikka kondomi on erinomainen suoja seksitaudeilta ja raskauksilta, kokevat yllättävän monet miehet sen käytön epämukavaksi. Merkittävin syy epämukavuuteen on, että kondomi on vääränkokoinen.

Kondomin tulee yhdynnässä pysyä hyvin paikoillaan. Se ei saisi kiertyä rullalle tai tuntua hölskyvältä.

Väestöliiton lääkäri Miila Halonen kannustaa miehiä tutkimaan kondomihyllyjä tai internetin verkkokauppoja tarkemmin, jotta jokaiselle varmasti löytyy oikeankokoinen kondomi.

– Ihan niin kuin sama kenkäkoko ei käy kaikille, niin ei myöskään sama kondomi käy kaikille.

Kondomeja on kaupoissa myynnissä kymmeniä erilaisia. Helena von Alfthan / Yle

Laaja valikoima

Kondomien kirjo marketeissa ja verkkokaupoissa on laaja. Kumiukko.fi-verkkokaupan toimitusjohtaja Magnus Westerlund kertoo, että jo pelkästään heillä on erilaisia kondomeja noin 250. Westerlundin mukaan ongelma ei yleensä ole kondomin pituus. Tärkeämpi on leveys ja ympärysmitta.

Kondomien leveys mitataan kondomin ollessa levitettynä esimerkiksi pöydälle. Se ei siis ole sama kuin ympärysmitta.

– Kondomin standardikoko EU:ssa on leveydeltään 52–54 millimetriä. Pituus on yleensä 180–190 millimetriä. Standardikoko sopii, jos peniksen ympärysmitta on 115–125 millimetriä, sanoo Westerlund.

Magnus Westerlund kertoo, että heillä isoin myynnissä oleva kondomi on halkaisijaltaan 69 millimetriä. Se sopii, kun peniksen ympärysmitta on 147–155 millimetriä. Pienin on halkaisijaltaan 47 millimetriä, ja se on tarkoitettu ympärysmitaltaan 95–105 millimetriä oleville peniksille.

Kondomeja on leveyden lisäksi tarjolla myös hyvin erimuotoisia. Osa niistä on samanlevyisiä koko pituudeltaan ja osa taas kapenee terskan juuresta.

Kondomeja on tarjolla hyvin erilevyisiä ja -pituisia. Yle

Harjoittele kotona

Väestöliiton lääkäri Miila Halonen on kuullut monelta mieheltä, että kondomia on hankala käyttää: kondomi puristaa, liukuu pois paikoiltaan tai paikoilleen laittaminen on vaikeaa.

Vaikeuksia tulee erityisesti nuorille, jotka käyttävät kondomia ensimmäisiä kertoja. Ensimmäiset seksikokemukset jännittävät ja niihin liittyy usein suorituspaineita. Kondomin laittaminen voi latistaa tunnelmaa, ja erektio voi kärsiä.

– Ei ole mitenkään tavatonta, että kun kondomia yrittää laittaa paikoilleen, ja se ei heti suju, niin erektio lopahtaa. Se voi olla itsetunnolle tosi iso tölväisy, kertoo Miila Halonen.

Sama kenkäkoko ei käy kaikille, eikä sama kondomikoko käy kaikille. Väestöliiton lääkäri Miila Halonen.

Halonen kannustaa harjoittelemaan kondomin käyttöä ensin vaikka omissa oloissa.

– Mitään asiaa ei opi harjoittelematta, oli sitten kyse polkupyörällä ajamisesta tai kondomin käytöstä. Kuivaharjoitteluja pitää tehdä mahdollisimman paljon, että rutiini kasvaa, sanoo Halonen.

Kun kondomin laittaminen sujuu ja oikean kokoinen kondomi on löytynyt, on Halosen mukaan helpompi keskittyä rakasteluun kumppanin kanssa.

– Sitten tietää, että kondomin laittamisen ainakin osaa.

Väestöliiton lääkäri Miila Halonen toivoo, että teini-ikäisten vanhemmat hankkisivat lapsilleen kondomeja, jotta niihin voi tutustua ja niiden käyttöä pystyisi opettelemaan kaikessa rauhassa.

Erityisesti nuorten kannattaa selvittää, mitä kondomipaketin sisältä löytyy. Petri Kivimäki / Yle

Ikäihmiset myös

Itärajan tuntumassa hiv-infektiot ovat hälyttävästi lisääntyneet etenkin iäkkäillä miehillä. Esimerkiksi vuonna 2016 kaikki hiv-tartunnat todettiin yli 70-vuotiailla miehillä. Tämä selittyy sillä, että miehet ovat käyneet Venäjällä hakemassa seksiseuraa ja saanet tartunnan sieltä.

Erityissuunnittelija Pia Västinsalo Hivpointista Helsingistä kertoo, että jos miehet kokevat kondomin käytön hankalaksi, he saattavat jättää kondomin kokonaan käyttämättä. Kondomi olisi kuitenkin paras suoja hiv-tartuntaa vastaan.

Hivpointin jakamassa turvaseksipaketissa onkin tarjolla kolme erikokoista kondomia, jotta miehet voivat testata niistä itselleen sopivimman.

Väestöliiton lääkäri Miila Halonen uskoo, että etenkin iäkkäiden ihmisten tiedot seksitautien eli sukupuolitautien tarttumisesta eivät välttämättä ole ajan tasalla.

– Edelleenkin monilla on mielikuva, että hiv on vain homojen tai ruiskuhuumeita käyttävien sairaus. Siihen liittyy myyttejä, jotka eivät pidä ollenkaan paikkansa.

Kondomi voisi estää hiv-tartunnan myös ikämiehiltä, jotka hakevat naisseuraa Venäjältä. Miesten pitää vain uskoa, että hiv-tartunnan voi saada myös naiselta. Lisäksi miesten pitäisi oikeasti uskaltaa ostaa kondomeja.

Jos kondomin asettaminen ei tosipaikassa heti onnistu, voi erektio lopahtaa. Petri Kivimäki / Yle

Itse tietää parhaiten

Hyvin istuvan kondomin oppii tunnistamaan kokeilemalla. Kuitenkin jokaisella on oma mieltymys siitä, minkä verran kondomin pitää siittimessä tuntua.

Väestöliiton lääkäri Miila Halonen kertoo, millainen oikeankokoisen kondomin pitää olla.

– Kondomi pitää saada rullattua hyvin paikoilleen. Kondomin pituuden pitää olla riittävä, että sen saa hyvin rullattua peniksen tyveen asti. Lisäksi kondomin pitää pystyä paikoillaan yhdynnän ajan, ettei se lähde rullautumaan pois kesken kaiken.

Jos kondomi alkaa rullautua yhdynnän aikana pois paikoiltaan, on se merkki siitä, että kondomi on joko liian väljä tai liian kapea. Silloin kannattaa kokeilla toisenlaista kondomia.