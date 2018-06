Kammottaako Handmaid's Tale -sarjan naiset synnytyskoneiksi alistanut maailma? Se johtuu siitä, että sarjan tapahtumat kuvaavat myös nykytodellisuutta

Orjattariksi päätyvät naiset eivät huomaa yhteiskunnassa tapahtuvaa muutosta ennen kuin on liian myöhäistä. Ja se tekee Margaret Atwoodin kirjoittamasta alkuperäistarinasta erityisen pelottavan.

Kun Handmaid’s Tale -sarjan ensimmäinen kausi ilmestyi huhtikuussa 2017, moni hieraisi silmiään. Niin suoraan 1980-luvulla kirjoitettuun romaaniin perustuva sarja tuntui kommentoivan maailman tapahtumia.

Huomio: Teksti sisältää joitakin juonipaljastuksia Handmaid's Talen ensimmäisestä kaudesta, jonka esittäminen on juuri alkanut Yle Teemalla.

Tulevaisuuteen sijoittuvassa synkässä sarjassa eletään kuvitteellisessa pappisjohtoisessa Gileadin valtiossa, entisissä Yhdysvalloissa.

Yhä harvempi nainen on hedelmällinen hiljattain tapahtuneen ekokatastrofin seurauksena. Ne naiset, jotka yhä pystyvät tulemaan raskaaksi, on alistettu rikkaiden ja valtaapitävien synnytyskoneiksi, orjattariksi. Muutkin naiset on suljettu yhteiskunnallisen elämän ulkopuolelle palvelijoiksi, lasten huoltajiksi tai seksiorjiksi.

Gileadin maailma on äärimmäinen ja ahdistava, mutta se tuntuu ottavan voimakkaasti kantaa nyt käytävään keskusteluun esimerkiksi aborttioikeudesta ja syntyvyydestä.

Ajankohtaisuuden tunne lienee osittain tietoisesti rakennettua. Sarjan ensimmäinen tuotantokausi oli tuotannossa loppuvuodesta 2016. Samaan aikaan presidentinvaalikampanjat olivat Yhdysvalloissa kiivaimmillaan.

Kun seksistisiä kommentteja laukoneesta Trumpista sitten tuli presidentti, Yhdysvalloissa moni ajatteli sarjan kuvaavan sitä (siirryt toiseen palveluun), mitä voisi tapahtua, jos koko maan johto päättäisi alistaa naiset.

Dystopiat aallonharjalla

Tampereen yliopiston Suomen kirjallisuuden lehtorin Hanna Samolan mukaan sarja herättää voimakkaan ajassa kiinni olemisen tunteen useista syistä. Trumpin valtaan nousun lisäksi kyse on myös kasvavasta ympäristöhuolesta.

– Handmaid’s Talessa kuvataan sitä, millaisia vaikutuksia ympäristön saastumisella voi olla yhteiskunnille. Miten äärimmäistä alistamista aletaan perustella toisaalta uskonnolla, toisaalta ympäristön saastumisella, Samola sanoo.

Hänen mukaansa dystopiatarinat ovat nyt erityisen suosittuja. Uusien teoksien lisäksi kirjakauppojen hyllyille ovat Suomessakin palanneet vanhat klassikot Orwellista lähtien.

Dystopiat ovat eräänlaisia kauhukuvia siitä, millaiseksi maailma voi muuttua.

– Varmaan niiden kautta käsitellään erilaisia pelkoja. Suomessakin erilaisista riskeistä ja uhista uutisointi on aika näkyvää. Ne voivat liittyä ilmastoon, poliittisiin tilanteisiin tai yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin, Samola sanoo.

Päähenkilöt havahtuvat vasta, kun on liian myöhäistä

Handmaid’s Talen kiinnostavimpia puolia on sen miettiminen, miten liberaali valtio olisi voinut vajota niin syvälle syrjintään ja epätasa-arvoon niin, että korkeakoulutetut ihmisetkin suostuvat hallinnon sätkynukeiksi.

Gileadin syntytarinassa naisilta karsitaan oikeuksia pikkuhiljaa.

– Sekä romaanissa että sarjassa tuodaan hyvin esille se, miten salakavalasti ilmapiiri muuttuu. Ja miten naisten asema heikkenee ensin vähitellen, kunnes oikeudet viedään kokonaan rysäyksellä pois, Samola sanoo.

Orjattariksi alistetut naiset ovat vain hetkeä aiemmin työskennelleet myyntipäälliköinä ja tutkijoina. Nyt heillä ei ole oikeutta edes omaan rahaan eivätkä he saa lukea kirjoja.

Handmaid's Talen maailma on äärimmilleen viety, mutta myös nyky-yhteiskunnassa naisia kuulee syyllistettävän, jos he eivät hanki syystä tai toisesta lapsia.

– Aika useinhan se esitetään niin, että naiset haluavat keskittyä enemmän uraan ja koulutukseen, eivätkä lisääntymiseen. Handmaid’s Talessahan naisilta viedään oikeus työhön ja koulutukseen hyvin äärimmäisellä tavalla, Samola sanoo.

Kärjistettynä tässä voi nähdä kaikuja Euroopassa leviävien naisvastaisten ääriliikkeiden sekä naisvihamielisten verkkosivustojen tavoitemaailmasta.

Toisaalta sarjan tapahtumissa voi nähdä yhtäläisyyksiä natsi-Saksan syntyyn. Saksassa ilmapiiri juutalaisia kohtaan muuttui yhä vihamielisemmäksi, kunnes heidän oikeutensa vietiin äärimmäisellä tavalla ja nopeasti.

– Dystopiasta tekee niin pelottavan se, että ihmiset eivät huomaa yhteiskunnan muuttumista ennen kuin on liian myöhäistä.

"Aina on hyvä olla vähän huolissaan"

Samolan mukaan dystopioihin liittyy usein tietty varoitus. Uhkakuvia tehdään näkyväksi liioittelemalla niitä ja liittämällä olemassa oleviin yhteiskuntiin äärimmäisiä kehityskulkuja. Myös Handmaid’s Talen viesti on, että yhteiskunnan ilmapiirin muutoksille pitää olla herkkä.

– On aina hyvä olla vähän huolissaan tai ainakin on hyvä kiinnittää huomiota erilaisiin väkivallan muotoihin ja eri ihmisryhmien oikeuksiin tai niiden puuttumiseen.

– Ainakin minä mietin tätä katsoessani sitä, että nämä asiat ovat olleet ja ovat monessa paikassa naisille tai muille ihmisryhmille totta.

Alkuperäisteoksen kirjoittanut Margaret Atwood on itse todennut, että kaikki hänen kirjassaan esiintyvät väkivallan ja alistamisen muodot ovat olleet olemassa jossain muodossa eri puolilla maailmaa.

Naisten oikeudet ovat monessa maassa kulkeneet parempaan suuntaan viime vuosikymmeninä. Silti sarjan tapahtumille löytyy vastineita nykyajastakin, myös muualta kuin väkivaltaisista hirmuhallinnoista. Tässä neljä esimerkkiä.

1. Abortti on rikos

Televisiosarjassa keskiössä ovat punaisiin kaapuihin ja kasvot pilkottaviin hilkkoihin pukeutuvat naiset, jotka on pakotettu eliittipariskuntien koteihin synnyttäjiksi. Pahin Handmaid's Talen Gileadissa tunnettu rikos on ehkäisy tai syntymättömän lapsen vaarantaminen.

Nytkin moni valtio säätelee tarkasti sitä, kuka saa keskeyttää raskauden vai saako lainkaan. Maltalla abortti on kielletty kaikissa olosuhteissa, Irlannissa päätettiin toukokuun kansanäänestyksessä muuttaa lakia, joka salli abortin vain silloin kun äiti on hengenvaarassa.

Yhdysvalloissa abortin vastustajat ovat merkittävä ryhmä erityisesti republikaanisessa puolueessa. He ovat saaneet nostetta Trumpin presidenttikaudella.

Aivan kautensa aluksi Trump leikkasi tuen niiltä yhdysvaltalaisrahoitteisilta kansalaisjärjestöiltä, jotka antavat aborttineuvontaa tai auttavat niiden tekemisessä maailmalla.

Laittomasta raskaudenkeskeytyksestä ei Euroopassa saa kuolemantuomiota, kuten Handmaid’s Talessa. Mutta esimerkiksi Irlannissa laiton raskaudenkeskeytys saattoi viedä 14 vuodeksi vankilaan.

Erityisesti kehittyvissä maissa rajattu oikeus aborttiin voi tarkoittaa naiselle jopa kuolemaa, jos turvallista tapaa raskaudenkeskeytykseen ei ole sallittu tai tarjolla. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) maailmalla tehdään 25 miljoonaa aborttia turvattomin keinoin.

2. Terrorismin pelko on syy polkea ihmisoikeuksia

Sekä Gileadissa että nykymaailmassa terrorismin pelkoa käytetään syynä ihmisoikeusloukkauksiin, kuten liikkumisen rajoittamiseen ja kokoontumisten kieltämiseen.

Gileadin synnyn taustalla ovat terrori-iskut, joiden tekijöistä ja motiiveista ei tosin ole selkeää tietoa. Gileadin alkuaikoina rauhanomaisiakaan mielenosoituksia ei siedetty, vaan sotilaat taltuttivat ne käyttämällä raakaa väkivaltaa. Ihmisten oikeuksia on rajattu väkivaltaisesti terrorismiin vedoten samoilla keinoin esimerkiksi lukuisissa Lähi-idän maissa Syyriasta Egyptiin.

Tavallisempaa on, että valtion oikeuksia puuttua ihmisten elämään lisätään hiipien terrorismin vastaisen taistelun varjolla.

Ranskassa vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen voimaan astunut poikkeustila päätyi pysyvän lain kirjaimeksi. Sen turvin viranomaisille taataan esimerkiksi pääsy kaupallisten lentojen matkustajatietoihin. Samoin suuria väkijoukkoja keräävät tapahtumat voidaan ottaa viranomaisten valvontaan.

3. Raiskaus on uhrin syy

Orjattariksi koulutettavat naiset ovat ringissä. Nuori Janine on kertonut joutuneensa joukkoraiskatuksi. Naisten kouluttaja kysyy ringiltä, kenen syy raiskaus oli. Naisten on osoitettava ringin keskellä häpeävää Janinea.

– Hänen syynsä, hänen syynsä, he hokevat. Kohtaus on äärimmilleen viety, mutta naisia syyllistetään yhä herkästi seksuaalisesta väkivallasta.

Samola huomauttaa, että Suomessakin keskustellaan yhä siitä, onko kyseessä raiskaus, jos uhri ei ole tarpeeksi selvästi osoittanut haluttomuuttaan taistelemalla vastaan. Ruotsiin on tulossa lakimuutos (siirryt toiseen palveluun), jonka jälkeen suostumuksen puuttuminen määrittää raiskauksen, ei käytetty väkivalta.

Yksi lakimuutoksen syistä on, että tavallisimmin raiskaaja on ennestään tuttu. Puskasta kimppuun hyppäävä tuntematon raiskaaja on paljon harvinaisempi.

Handmaidin Gileadissa raiskauksesta saa kuolemanrangaistuksen. Miehellä on kuitenkin oikeus harrastaa talonsa orjattaren kanssa seksiä kerran kuussa, eikä orjattarelta kysytä. Valtio siis sallii raiskauksen, kunhan se tehdään kotona.

Kohtaukset vievät ajatukset siihen, mitä kodin seinien sisällä voi rangaistuksetta tehdä.

Raiskaus avioliitossa muuttui rikokseksi Suomessa vasta vuonna 1994. Monissa, erityisesti Lähi-idän ja Afrikan maissa se ei ole rikos vieläkään. Intiassa vaimon raiskaaminen on rikos vain, jos tämä on alle 18-vuotias (siirryt toiseen palveluun).

4. Nainen on myyntituote

TV-sarjassa erityisen huono onni käy naisille, jotka lähetetään “siirtomaihin”. Ne joita ei viedä raaoille työleireille, joutuvat palvelemaan armeijan seksiorjina.

Sarjan myötä selviää, että seksiin, ei lisääntymiseen, tarkoitettuja naisia pidetään myös eliitille tarkoitetuissa ilotaloissa Gileadin rajojen sisällä. (Tämä siitä huolimatta että Gileadissa järjestelmän väitetään vapauttavan naiset lihallisen himon kahleista).

Myös nykymaailmassa moni nainen on kauppatavara. Ihmiskaupan uhreiksi joutuu YK:n mukaan noin 21 miljoonaa ihmistä vuosittain (siirryt toiseen palveluun). Heistä neljä viidesosaa on naisia ja lapsia.

Juuri seksiorjuus on nykymaailmassa ihmiskaupan tuottoisin ala. YK:n mukaan ihmiskauppiaat tienaavat seksikaupalla noin 90 miljardia euroa vuosittain.

Erityisesti Afrikasta Eurooppaan tuotavien naisten määrä on kasvanut viime vuosina. Italiaan tuli Libyan kautta yli 11 000 nigerialaisnaista vuonna 2016. Heistä osa päätyy myös Suomeen.

Blessed day!

Yle Teema esittää parhaillaan Handmaid's Talen ensimmäistä tuotantokautta. Toinen kausi pyörii parhaillaan HBO:n maksullisessa palvelussa.

