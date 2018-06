Israel vannoo kostavansa Gazan mielenosoittajien leijoilla sytyttämät maastopalot – Yle tapasi viljelijöitä, joiden pellot olivat palaneet

Nahal Oz, Israel Israelilainen Eran Braverman nostaa maasta kourallisen pikimustia jyviä. Vielä pari päivää sitten hän valmistautui korjaamaan satoa puolen hehtaarin kokoisella vehnäkaistaleellaan. Nyt se on palanut karrelle.

Braverman nostaa maasta pitkän narun. Se on jäännös pellon sytyttäneestä leijasta.

– Katso tätä narua, se on varmasti sadan metrin pituinen.

Israelilaisen maanviljelijän Eran Braverman vehnäsadosta osa on tuhoutunut Gazan palavien leijojen johdosta. Antti Kuronen / Yle

Nahal Ozin kibbutsi sijaitsee aivan Gazan kupeessa. Vehnäpellolta on vain parisataa metriä paikkaan, johon mielenosoittajat ovat kerääntyneet yli kahden kuukauden ajan.

Joka perjantai Gazan asukkaat ovat pakkautuneet raja-aidan tuntumaan osoittamaan mieltään Israelin saartoa vastaan. Mielenosoituksissa on vaadittu myös palestiinalaisille pakolaisille oikeutta palata sukujensa maille, jotka jäivät Israelin itsenäistyessä nykyisen Israelin alueelle.

Perjantaille odotetaan jälleen uusia mielenosoituksia.

Pienen kaistaleen vajaat kaksi miljoonaa asukasta elävät epätoivoisissa olosuhteissa. Israel on saartanut Gazaa tiukasti Egyptin tuella jo vuosien ajan. Saarron ja sotien seurauksena Gazan talous ja infrastruktuuri ovat tuhoutuneet.

Noin 120 mielenosoittajaa on kuollut Israelin armeija luoteihin, satoja on vammautunut. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on arvostellut Israelin voimankäyttöä kovin sanoin.

Bravermanin mielestä Israelin armeijan kovat otteet ovat paikallaan. Vaikka kukaan ei ole haavoittunut maastopaloissa, ei leijaiskuja voi sallia.

– Olemme tehneet paljon työtä vehnäsadon eteen.

Tällaisia leijoja Gazasta lennätetään Israeliin, esittelee Nahir Ozin kibbutsin turvallisuusvastaava Rafi Babian. Leijoihin on kiinnitetty rautalangalla polttopullo. Antti Kuronen / Yle

Israelin puolustusministeri vannoo kostoa

Leijojen aiheuttamat tuhot ovat ykkösuutinen Israelissa. Maanantaina puolustusministeri Avigdor Lieberman vannoi kostavansa leijojen aiheuttamat tuhot islamistijärjestö Hamasille, joka johtaa Gazan kaistaletta.

Vehnää on tuhoutunut noin viidensadan hehtaarin alueelta aiheuttaen puolentoista miljoonan dollarin tappiot maanviljelijöille. Nämä rahat vähennetään Gazaan ohjattavista varoista, totesi puolustusministeri.

Kibbutsia kiertäessä palaneita alueita näkyy siellä täällä. Suurin osa maanviljelystä toimii silti normaalisti. Tuhoutuneen vehnäpalstan vieressä iso maatalouskone nostaa porkkanoita maasta.

Nahal Ozin kibbutsin aidatulla asuinalueella turvallisuusvastaava Rafi Babian esittelee kahta jätemuovista kyhättyä leijaa. Niihin on kiinnitetty rautalanka, josta on roikkunut polttopullo.

Gazasta on lennätetty Israeliin leijoja, joihin on kiinnitetty polttopullo tai palava hiili tai räsy. Leijat ovat sytyttäneet tulipaloja.

Myös ilmapalloja on käytetty polttopullojen kuljettamiseen Israelin puolelle.

– Tämä on uutta. Ennen Gazasta heiteltiin polttopulloja, mutta ne eivät lentäneet pitkälle. Leijat ovat sytyttäneet maastopaloja jopa kilometrien päässä rajasta, Babian väittää.

Tuuli kuljettaa tulileijoja kauas

Iltapäivällä tuuli on navakoitunut. Mereltä Gazan yli Israeliin puhaltavan itätuulen voimin leijat liitävät satoja metrejä Israeliin.

Pian tulee hälytys maastopalosta Nahal Ozin alueella. Nautakarjan laidunmaan rutikuiva heinä palaa.

On epäselvää onko kyseessä uuden leijan sytyttämä palo. Parin hehtaarin alue paloi jo eilen.

Paikallinen maanviljelijä pyrkii pysäyttämään tulen leviämisen alkeellisin työkaluin. Hän lyö tulta jonkinlaisella luudalla.

– Lehmäni laidunsivat täällä. Nyt on keksittävä joku toinen ratkaisu, sanoo Ari sammutustöiden lomassa.

Kasvusto on erittäin altis maastopaloille, koska talvi oli vähäsateinen. Tuli ei kuitenkaan pääse leviämään laajoille alueille, koska kaikkialla on paljasta maata estämässä leviämistä.

Sapirin korkeakoulussa opiskeleva Ravit on pettynyt, koska hänen mukaansa Gazan ja Israelin poliittiset johtajat eivät pyri rauhaan. Antti Kuronen / Yle

Tulipaloja kilometrien päässä rajasta

Aamupäivällä Israelin tiedotusvälineet uutisoivat isosti Sderotin kaupungissa syttyneestä tulipalosta. Verkkoon ladatussa videossa liekit nousevat korkealle Sapirin korkeakoulun parkkipaikan edustalla.

Pari tuntia myöhemmin tilanne on jo ohi. Kukaan ei loukkaantunut palossa. Palokuntakin on poistunut paikalta. Korkeakoulun vieressä oleva vehnäpelto on osittain palanut.

– Olihan se aika pelottavaa, koska bussipysäkki on aivan pellon vieressä. Onneksi mitään ei sattunut, sanoo Ravit, joka opiskelee yhteiskunatieteitä ja hepreaa Sapirin korkeakoulussa.

Ravit seisoo korkeakoulun portin luona vain parisataa metriä palaneesta pellosta. Syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta Ravit on varma, että “terrorileija” sytytti pellon, joka sijaitsee noin viisi kilometriä rajalta. Näin ajattelevat kaikki muutkin vastaantulevat.

Rauha ei ole poliittisten johtajien päämäärä

Alueella kasvaneena, Ravit on tottunut erilaisiin välikohtauksiin. Tilanne surettaa häntä.

Hän ei silti usko muutokseen lähitulevaisuudessa. Siitä hän syyttää poliittista tilannetta Gazassa ja Israelissa. Molemmin puolin rajaa asuu hyviä ihmisiä, mutta johtajat eivät etsi rauhaa.

– Uskon, että ihmiset voisivat elää rauhassa keskenään, jos heidän annettaisiin. Rauha ei ikävä kyllä ole poliittisten johtajien päämääränä kummallakaan puolella rajaa, Ravit toteaa.