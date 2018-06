Saunan menneisyys on sen tulevaisuus – vai onko? Kerro, millainen sinun saunaperinteesi on

Tervan ja vihdan tuoksu kuuluvat perinteiseen suomalaiseen saunaan. Jokaisella on kuitenkin oma kokemuksensa oikeaoppisesta saunomisesta. Miten sinä saunot?

Koivunlehdet iskevät napakasti yläselkään. Iho kihelmöi ja aistit virittyvät äärimmilleen. Tervan tuoksu tihentää tunnelmaa jokaisella henkäyksellä. Nyt tuntuu raikkaalta ja virkeältä.

Vai onko löylyn lämmössä sittenkin mukavampi loikoilla pitkällään, koko ylälauteen leveydeltä, silmät suljettuina, höyryn syleilemänä? Rauhaa rikkoo vain satunnainen sihahdus kiukaalla. Tämän rennommaksi ei elämä voisi muuttua.

Kumpi tyyli sopii sinulle? Vai nautitko saunasta jollain muulla tavalla?

Luonto lähellä kerrostalosaunassakin

Suomalaisten saunomista tutkinut Laura Seesmeri väitteli aiheesta tänään tohtoriksi Porissa. Hän uskoo, että saunominen muodostaa vahvan yhteyden menneisyyteen ja luontoon – jopa silloin, kun sauna on kerrostalossa.

– Moni on kertonut menevänsä saunan jälkeen parvekkeelle. Siellä voi kuunnella lintujen laulua. Luontoa voi olla lähellä, vaikka ei olisikaan järven tai meren rannalla.

Vaikka saunominen on nykyään osa ihmisten arkipäivää, on sillä Seesmeren mukaan myös rooli tunteikkaan nostalgian tai jopa myyttisen menneisyyden ja ikiaikaisuuden paikkana, jossa luonto on voimakkaasti läsnä.

Laura Seesmeri esitteli väitöskirjansa Porin yliopistokeskuksessa perjantaina. Päivi Meritähti / Yle

Luonto ja maisema ovat hänen tutkimusaineistossaan vahvasti esillä. Haastateltavat kuvailevat saunakokemuksissaan, miltä tuntuu, kun koivunlehti koskettaa ihoa tai miltä saunan edustalla oleva sammal tuntuu jalan alla.

– Löylyn jälkeinen vilvoittelu on maisemakokemus. Se luo läsnäoloa ympäristön kanssa, Seesmeri toteaa.

Vihta ja tervaa tai tippoja purkista

Sauna on Laura Seesmeren mukaan suomalaisten aikakone. Se sitoo meidät muistoihin. Löylyveden läiskähtäminen kiukaalle tai tervan ja vihdan tuoksu nostavat monelle mieleen sen tunteen, jonka sauna on joskus aiemminkin luonut.

– Saunassa aisteilla on niin voimakas rooli, eri tavalla kuin jossain arjen muussa tekemisessä.

Vihta kuuluu vahvasti suomalaiseen saunaperinteeseen sekä maalla että kaupungissa. Esimerkiksi Suomen saunaseuran kaupunkisaunoissa vierailevat asiakkaat ostavat niitä säännöllisesti.

Sähkösaunassa ei enää kuulu tulen ritinää, mutta löylynheiton ääni on pysynyt samana. Laura Seesmeri

– Meillä on pari saunaa, joissa voi vihtoa ja tasaiseen tahtiin asiakkaat niitä ostavat. Tervaa meillä ei käytetä, vaikka terva ja sauna kuuluvatkin vahvasti supisuomalaisuuteen, saunaseuran vt. toiminnanjohtaja Mari Paavola kertoo.

Jos tervaa ja vihtoja ei ole saatavilla, hankkii moni perinteikkään tuoksun purkista löylytippojen muodossa.

Seesmeren väitösaineistossa haastateltavat painottivat erityisesti tuoksujen merkitystä saunakokemuksessaan. Toisena tulivat äänet.

– Se on sinänsä mielenkiintoista, että äänen merkitys ei ole muuttunut saunatyypin mukana. Vaikka sähkösaunassa ei enää kuulu tulen ritinää, on se merkittävin, eli löylynheiton ääni pysynyt samana.

Millainen on perinteinen sauna?

Vuosikymmeniä sitten saunassa tehtiin sahtia, kuivattiin lihaa, synnytettiin ja pestiin vainajia. Se oli monelle ainoa mahdollinen paikka puhdistautua. Nykyään sauna on muuttunut enemmän rentoutumispaikaksi.

Vaikka saunan menneisyys onkin Laura Seesmeren mukaan sen tulevaisuus, ei kaikkia perinteitä tarvitse kuljettaa mukana. Jokainen voi valita niistä mieleisensä.

– Sauna on elävää perinnettä. Sillä on suhde menneisyyteen, mutta se ei jämähdä paikoilleen. Ei aina saunota samalla tavalla.

Kun opetus- ja kulttuuriministeriö tänä keväänä päätti ehdottaa saunomista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon (siirryt toiseen palveluun), ei se rajannut, millaista perinteikäs saunominen Suomessa on.

– Olen havainnut, että se, mikä mielletään perinteiseksi saunomiseksi voi muuttua. Jos joku on syntynyt 1980-luvulla, voi huoneistosauna olla hänen ensimmäinen saunansa, Laura Seesmeri muistuttaa.

Millainen sinun käsityksesi perinteisestä saunasta on? Mitä sinun saunakokemukseesi kuuluu?

Voit osallistua keskusteluun klikkaamalla "Kommentit"-painiketta alla.

Kommentointi onnistuu uutisten selainversiossa ja Yle Tunnuksen avulla. Jos sinulla ei ole tunnusta, voit luoda sellaisen täällä(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)