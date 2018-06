Tänään Venäjällä nähdään hämmentävä televisio-ohjelma, jossa Putin lupaa pikkukyliin tieremontteja ja höykyttää kuvernöörejä

Minne matkustaisitte aikakoneella? Miksi kotikylän teitä ei korjata? Miten voi elää näin alhaisella opettajan palkalla? Jos pitäisi valita, pelastaisitteko hukkumasta Ukrainan Petro Porošenkon vai Turkin Recep Tayyip Erdoğanin?

Venäjän televisio näyttää taas tänään torstaina erään maailman erikoisimmista poliittisista televisio-ohjelmista. Vladimir Putinin suora linja -ohjelmassa presidentti vastaa kansalaisten kysymyksiin suorassa ja tuntikausia kestävässä ohjelmassa.

Tänä vuonna kysymyksiä on lähetetty 1,4 miljoonaa, uutistoimisto Tass kertoo. Osa kansalaisista pääsee esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä videon välityksellä.

Putin lupaa helpotusta huoliin

Tyypillisesti Putin saa kuulla kysymyksen muotoon verhoiltuja valituksia ja avunpyyntöjä. Niihin hän lupaa vastata ensi tilassa. Opettajien palkkoja luvataan nostaa, ja kadonneiden tietyörahojen kohtaloa selvitetään.

Tällaisilla vetoomuksilla on Venäjällä pitkät perinteet, kertoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Köyhä kansa lähetti jo tsaareille kirjeitä, joissa he valittivat arkisista ongelmistaan ja anoivat niihin helpotusta.

Lassilan mukaan ohjelma vahvistaa kuvaa vahvasta johtajasta, joka ratkaisee kansan ongelmia asiantuntevasti ja isällisellä otteella.

Samalla ohjelma kertoo siitä, että monet venäläiset tuntevat syvää epäluottamusta paikallisiin viranomaisiin.

– Monet näkevät, että jos haluaa muutoksia, on vedottava hierarkian huipulle, itse presidenttiin, Lassila sanoo.

Ohjelma on suunnattu vanhemmalle väestölle, jonka pääasiallinen tietolähde on televisio. Nuorempiin ja kaupunkilaisiin ohjelma ei Lassilan mukaan juuri vetoa.

Alexei Druzhinin / EPA

Kuvernöörit joutuvat läksytettäviksi

Presidentin suora linja on perinteinen ohjelma, jota on lähetetty vuodesta 2001 alkaen. Nyt luvassa on uudistuksia: RBK-uutissivuston (siirryt toiseen palveluun)mukaan studioon ei tänä vuonna kutsuta lainkaan yleisöä. Uudistuksista on kertonut myös Helsingin Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Sen sijaan Venäjän kuvernöörit ja ministerit on käsketty videoyhteyden päähän. Kun presidentti saa kuulla laiminlyönnistä jollain alueella, hän voikin nyt ripittää asiasta vastaavan poliitikon saman tien suorassa lähetyksessä.

Presidentin läksytys on Jussi Lassilan mukaan vakiintunut ohjelmatyyppi Venäjän televisiouutisissa. Möhlänneet virkamiehet ja ministerit joutuvat selittelemään laiminlyöntejään presidentille, joka kuuntelee mutta saattaa myös nöyryyttää töpeksijää.

– Näin ylläpidetään Putinin johtajakulttia, Lassila sanoo.

Aikooko presidentti naimisiin?

Tassin mukaan Putinilta halutaan tänä vuonna kysyä muun muassa bensiinin hinnankorotuksista, nuorille myönnettävistä asuntolainoista, eläkeuudistuksesta, syöpähoidoista ja kuvernöörien eroamisista. Aihepiirit pyörivät arjen ja sisäpolitiikan ympärillä.

Vaikka ohjelma on tarkkaan käsikirjoitettu, myös oppositioon liittyviä kysymyksiä on ohjelmassa nähty. Ne luovat tutkija Jussi Lassilan mukaan illuusion poliittisesta moninaisuudesta, vaikka Putin kuittaakin ne yleensä ympäripyörein sanankääntein.

Oma lukunsa on Putinin tarkoin varjeltuun yksityiselämään liittyvät utelut. Viime vuonna ohjelman suurimmaksi uutiseksi nousi se, että hän kertoi saaneensa toisen lapsenlapsen. Säännöllisesti kuullaan myös kysymyksiä presidentin avioitumisaikeista.

Tutkija Lassilan mukaan myös Putinilla on painetta avata yksityiselämäänä julkisuuteen.

– Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on esitellyt perhettään paljon sosiaalisessa mediassa. Tällainen julkisuus on neuvostosukupolven poliitikolle vierasta.

