Uhriluku Guatemalassa on noussut – kateissa edelleen noin 200 ihmistä

Guatemalassa pelastajien töitä vaikeuttaa tuhkan kuumuus. Nyt uhriluku on noussut ja kateissa olevien etsintää jatketaan edelleen.

Väli-Amerikassa Guatemalassa sunnuntaisen tulivuorenpurkauksen jäljiltä on kateissa vielä noin 200 ihmistä ja uhriluku on noussut 85:een, uutisoi Reuters.

Uhriluvun pelätään kasvavan entisestään. Kuumuus on vaikeuttanut huomattavasti pelastajien työtä, mutta työskentelyä päästiin jatkamaan keskiviikkona aamulla.

– Voimme työskennellä vain paikoissa, missä pääsemme talojen katoille. Tuhka on todella kuumaa, toteaa 25-vuotias pelastaja Diego Lorenzana Reutersille.

Keskiviikon aikana vuorelta kuultiin räjähdyksiä, ja rinteeltä valui kuumia muta- ja tuhkavirtoja. Viimeisimmät räjähdykset nostattivat 4 700 metrin tuhkapilven vuoren yläpuolellä. Laava-, kivi- ja maanvyöryt ovat peittäneet alleen kyliä, ja kokonaisia perheitä on jäänyt loukkuun koteihinsa. Purkaus on vaikuttanut jopa 1.7 miljoonaan ihmiseen ja yli 12000 on evakuoitu.

Fuego on yksi Keski-Amerikan alueen aktiivisista tulivuorista. Fuego sijaitsee lähellä Antiguan Unescon maailmanperintökohdetta. Lähes 3 800 metrin korkuinen Fuego-tulivuori purkautui mittavasti jo kerran aiemmin tänä vuonna. Guatemalassa sijaitsee kolme aktiivista tulivuorta.

Lue myös:

Tulivuorenpurkaus aiheuttaa ongelmia lentoliikenteelle Guatemalassa

Guatemalassa maata, tuhkaa ja kaasua syössyt tulivuori aiheutti mittavat tuhot – Tutkija: Samankaltainen purkaus kuin aikoinaan Pompeijin tuhossa

Ainakin 25 kuollut ja 20 loukkaantunut tulivuorenpurkauksessa Guatemalassa

Lähteet: Reuters, STT