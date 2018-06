Espanja on saanut naisenemmistöisen hallituksen

Hallitus on EU-myönteinen ja pääministerin mukaan uudenaikainen. Euroopan komission budjettipäällikkö aloittaa talousministerinä.

Espanjan uusi sosialistipääministeri Pedro Sanchez on julkistanut maan uuden hallituksen. EU-myönteisessä hallituksessa on pääministerin lisäksi 11 naista ja kuusi miestä.

Sanchezin mukaan kaikki ministerit ovat erittäin päteviä ja toimivat kotimaansa parhaaksi uudenaikaisella ja Eurooppa-myönteisellä tavalla.

Varapääministerinä aloittaa Carmen Calvo, joka toimi kulttuuriministerinä vuosina 2004–2007. Ulkoministeriksi on nimitetty astronauttitaustainen tiedeministeri ja Euroopan parlamentin puheenjohtajana toiminut ulkoministeri Josep Borrel.

Maan talousministeriksi on valittu Nadia Calvino, joka on kokenut EU-viranhaltija. Hänen valintaa pidetään merkkinä siitä, että sosialistihallitus aikoo noudattaa euroalueen taloussääntöjä. Calvino on toiminut Euroopan komission budjettipäällikkönä vuodesta 2014. Brysselissä vuodesta 2006 työskennellyt Calvino ei ole aiemmin toiminut poliittisissa tehtävissä.

Muita naisia ovat muun muassa oikeusministeriksi noussut, syyttäjä Dolores Delgado, puolustusministeri Margarita Robles ja valtiovarainministeri Maria Jesus Montero.

46-vuotias Sanchez syrjäytti konservatiivisen pääministerin Mariano Rajoyn viime viikolla, kun istuneen pääministerin hallitus hävisi luottamuslauseäänestyksen.

Sanchez ilmoitti nimityksistä kuningas Felipe VI:lle ennen ministerilistan julkistamista.

Uuden hallituksen suurimpia haasteita tulee olemaan Katalonian tilanne.

Lähteet: Reuters, AP, AFP, STT