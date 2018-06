Bagdadissa tapahtuneessa moskeijaräjähdyksessä on useita kuolonuhreja ja jopa 90 on haavoittunut

Lähteistä riippuen Bagdadissa sattuneessa räjähdyksessä on kuollut kahdeksasta kahdeksaantoista ihmistä.

Irakin pääkaupungissa Bagdadissa on tapahtunut räjähdys. Uutistoimistojen mukaan kuolleita on kahdeksasta kahdeksaantoista ja Irakin poliisilähteet kertovat Reutersille, että jopa yli 90 on haavoittunut.

Silminnäkijöiden mukaan räjähdys tuhosi moskeijan ja mahdollisesti useita muita rakennuksia shiiamuslimien asuinalueella.

Toistaiseksi tapahtumien kulku on epäselvä, mutta maan sisäministeriön mukaan moskeijaan oli kätketty räjähteitä.

Räjähdys sattui Bagdadin Sadr Cityssä, mikä on Irakin parlamenttivaalien yllätysvoittajan, shiialaisen uskonoppineen Moqtada al-Sadrin kannatusaluetta. Irakin parlamentti määräsi eilen äänten uudelleenlaskennan 12. toukokuuta järjestetyistä yleisvaaleista.