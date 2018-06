Elinkeinoministeri Mika Lintilä: Työvoimapula rajoittaa matkailualan kasvua

Matkailuala on yksi Suomen nopeimmin kasvavista elinkeinoista.

Matkailuala on jo nyt Suomen nopeimmin kasvavia elinkeinoja, mutta elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan sillä on vielä mahdollisuuksia lisäkasvuun. Lintilä huomauttaa, että ulkomaiset majoittumiset Suomessa kasvoivat viime vuonna 17 prosenttia, mutta kotimaiset majoittumiset vain neljä prosenttia. Yksi ratkaisu kasvuun on Lintilän mukaan tarjonnan ympärivuotinen lisääminen.

Matkailu tuottaa 2,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja siitä saa elantonsa 142 tuhatta suomalaista.

– Se on hyvä taso, mutta edelleen nostettavissa. Kyllä meillä potentiaalia on, vaikka se vaatii työtä, Lintilä sanoi torstaina Ylen Aamu-tv:n haastattelussa.

Hallitus on päättänyt kehysriihessään tukea matkailun kehittämistä 16 miljoonalla eurolla tänä ja ensi vuonna.

Matkailualan kasvun esteitä ovat Lintilän mukaan työvoiman saanti ja korkea kustannustaso, mutta siitä huolimatta potentiaalia lisäkasvuun tarjoaa Suomen luonto.

– Pitää muistaa, että meillä on luontaisia asioita, joita pitää tuoda esille. Meillä on asutun maailman puhtain ilma ja se on varsinkin idässä kova myyntivaltti, Lintilä sanoi.

