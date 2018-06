Tullin Hallit voitti Tampereen Tullikamarin suunnittelukilpailun – matala punatiilinen jalustaosa sitoo vaalean tornin kaupunkikuvaan

Tampereen rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle Tullinaukiolle rakennetaan uusi 16-kerroksinen torni. Voittaneen ehdotuksen takana on YH Kodit Oy.

YH Kodit saa uudistettavakseen Tampereen Tullinkamarin aukion. Yhtiö voitti alueen suunnittelusta järjestetyn kilpailun.

Arvostelulautakunnan mukaan voittanut kilpailuehdotus on mielenkiintoisen kaksijakoinen: matalamman jalustaosan säännönmukainen, punatiilinen, kaariaiheita sisältävä hahmo sitoo täydennysrakentamista lähiympäristön kaupunkikuvaan ja Tampereen historialliseen teollisuusarkkitehtuuriin.

– Jalustaosan päällä oleva selkeäpiirteinen asuintiloja sisältävä kappale on uudentyyppinen korkea rakennus Tampereen keskustassa, arvostelussa kiitellään.

Rakennukseen tulee havannekuvien perusteella 16 kerrosta. Jalustaosassa on kattopuutarha. Katutasoon on sijoitettu paljon julkisia toimintoja ja läpikäynti Itsenäisyydenkadulta on johdettu rakennuksen poikki.

Suunnitelmaan sisältyy Itsenäisyydenkadun varteen sijoittuvan uudisrakennuksen lisäksi Tullikamarin aukion ja sitä ympäröivien katujen uudistaminen.

Kilpailuun osallistui viisi yritysryhmää: Skanska Talonrakennus, Peab, YH Kodit, Lujatalo ja Sato sekä Lemminkäinen Talo ja Lemminkäinen Infra.

Alla havainnekuvat muista ehdotuksista.

Tullikamarin aukion suunnittelukilpailutyö Toweri Tampereen kaupunki

Tullikamarin aukio suunnittelukilpailutyö Agora Tampereen kaupunki

Tullikamarin aukio suunnittelukilpailutyö Tulli United Tampereen kaupunki