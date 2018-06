Lisää hinkuyskätapauksia varmistunut tamperelaisen päiväkodin epidemiassa – sairastuneet aikuisia

Päiväkodin epidemiaan liittyen kolmen aikuisen sairastuminen hinkuyskään on varmistettu.

Tamperelaisen päiväkodin hinkuyskäepidemiassa on varmistunut kolme uutta tautitapausta. Kaikki uudet tapaukset on todettu aikuisilta. Aiemmin on varmistettu kolme tartuntaa lapsilla.

Epidemiologi Sirpa Räsäsen mukaan laboratorioon on kaupungin kautta toimitettu 11 ihmisen näytteet hinkuyskän tai sen epäilyn vuoksi. Lisäksi työterveyshuollosta tai yksityisesti on tutkittavana muutama näyte.

Ensimmäiset tulokset hinkuyskän kohdalla saadaan jo parissa päivässä, joihinkin tutkimuksiin menee noin viikko.

Yli 20:ta on lääkitty

– Epidemiatilanteessa ihan kaikkia ei kannata tutkia. Tällä hetkellä noin 30 tapaukseen on otettu kantaa, ja noin 25 ihmistä on saanut lääkettä, sanoo Räsänen.

Hänen mukaansa hinkuyskää osataan hoitaa hyvin, koska tiedetään minkä tyyppinen antibiootti siihen tehoaa.

Päiväkodin nimeä ei edelleenkään kerrota.

"Tämä oli nyt tässä"

Sirpa Räsänen ei usko epidemian enää laajenevan.

– Uskon, että tämä epidemia oli nyt tässä, vaikka joku lähipiirin aikuinen vielä sairastuisikin. Lisää päiväkotilapsia tai heidän vanhempiaan en enää usko tulevan.

Räsänen muistuttaa, että rokotukset kannattaa laittaa kuntoon. Antibioottilääkitys kuitenkin tehoaa hinkuyskään hyvin.

– Jos yskä pitkittyy kolmeen, neljään viikkoon, kannattaa mennä lääkäriin. Hinkuyskän mahdollisuus pitää ottaa huomioon, sillä yksittäisiä tautitapauksia selvästi liikuskelee jossakin, Sirpa Räsänen sanoo.