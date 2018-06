Lento myöhästyi ja jatkoyhteys meni menojaan – kuka korvaa kulut?

Matkavakuutus voi auttaa tilanteessa, jossa lennot on ostettu eri yhtiöiltä ja viivästys johtuu teknisestä viasta. Vakuutusyhtiössä jatkoyhteydestä myöhästyminen on yleinen syy korvausten hakemiseen.

Jos myöhästyt jatkolennolta Jos lentosi viivästyy niin paljon, että et ehdi jatkolennolle, voit yrittää hakea korvauksia lentoyhtiöltä tai vakuutusyhtiöltä.

Lentoyhtiön kotisivujen kautta voi hakea korvauksia silloin, kun molemmat lennot on ostettu samalta lentoyhtiöltä ja ne on merkitty samalle lentolipulle.

Mikäli sinulla on matkavakuutus, voit hakea korvauksia vakuutusyhtiöltä. Korvauksia kannattaa hakea, jos lennot on ostettu eri yhtiöiltä tai lentoyhtiö ei muusta syystä korvaa myöhästymisen aiheuttamia kuluja.

Vakuutuksen ehdoissa määritellään, millaisissa tapauksissa korvausta voi saada.

Vakuutusyhtiö voi vaatia todistuksen lennon myöhästymisestä. Sellaista voi hakea lentoyhtiön nettisivujen kautta tai lentokentältä yhtiön omalta tiskiltä.

Lisätietoa: Kilpailu- ja kuluttajavirasto (siirryt toiseen palveluun)

Viime vuonna suomalaiset tekivät ulkomaille yli 8,5 miljoonaa (siirryt toiseen palveluun) vapaa-ajanmatkaa. Joskus matka mutkistuu heti alkuunsa, kun ensimmäinen kulkuneuvo myöhästyy ja jatkolento menee menojaan.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan asiakkailla jatkoyhteydestä myöhästyminen on yleisin syy hakea matkavakuutuksesta korvauksia.

– Tilanteissa, joissa lentoyhtiö ei korvaa jatkoyhteyttä tai järjestä uutta, kannattaa olla yhteydessä vakuutusyhtiöön. Vakuutus pääsääntöisesti korvaa tilanteet, joissa kulkuneuvon tekninen vika aiheuttaa myöhästymisen jatkoyhteydestä, kertoi Lähi-Tapiolan lakimies Maria Lehtinen torstaina Ylen aamu-tv:ssä.

Lentoyhtiöllä on velvollisuus korvata myöhästyminen lennolta, kun molemmat lennot on ostettu samalta yhtiöltä. Jos asiakas on koonnut matkansa eri yhtiöiden lennoista, lentoyhtiöltä ei korvauksia tipu.

Vakuutuksen ehdoissa määritellään tilanteet, jotka vakuutus korvaa. Vakuutusyhtiö voi vaatia myöhästymisestä todistuksen, mutta jos todistusta on kohtuuttoman vaikea saada, voi pelkkä asiakkaan sana riittää.

– Esimerkiksi jos ollaan pienessä espanjalaisessa kylässä ja bussiin tulee tekninen vika, niin toki silloin riittää pelkkä asiakkaan kertoma, Lehtinen sanoi.