Tutkimus: Keskittyminen voi viedä hajuaistin – edes kahvi ei havahduta nuuhkimaan

Olet ehkä kuullut yhdysvaltalaisen Harvardin yliopiston kokeesta parin vuosikymmenen takaa: Koehenkilöiltä jäi pelikentän poikki kulkenut gorilla havaitsematta, kun he keskittyivät laskemaan, kuinka monta kertaa opiskelijajoukko heitteli koripalloa. Alkuperäinen koevideo on katsottavissa tästä (siirryt toiseen palveluun).

Puolet pallottelua seuranneista ei huomannut rintaansa takovaa gorillapukuista ihmistä. Testiä on sittemmin toistettu eri puolilla maailmaan ja eri muodoissa. Tulokset ovat aina olleet samanlaisia.

Ne osoittavat, että ihmisen näkö on usein tiedostamatta valikoiva, kun hän on äärimmäisen keskittynyt. Brittiläisten Oxfordin ja Sussexin yliopiston (siirryt toiseen palveluun) tuore tutkimus todistaa, että sama pätee myös hajuaistiin.

Lisäksi haju jää ihmiseltä pysyvästi aistimatta, jos hän ei havahdu siihen ensialkuun, toisin kuin näköhavainto. Tällainen aistin habitaatio eli ärsykkeeseen tottuminen on selvästi voimakkainta juuri hajuaistilla, kertoo Sussexin yliopiston psykologi Sophie Forster, toinen tutkimuksen tekijöistä.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että informaatiolastia suodattavat aivot lakkaavat reagoimasta hajuun 20 minuutissa

Vaikea testi aiheutti hajusokeuden

Kokeissa tutkijat piilottivat huoneeseen kahvipapuja, jotka saivat koko huoneen tuoksumaan voimakkaasti. Koehenkilöt saivat ratkaistavakseen kaksi testiä, joista toinen vaati paljon keskittymistä ja toinen oli helppo.

Kun ihmisiä haastateltiin testien jälkeen toisessa huoneessa, monet vaikean testin tekijöistä eivät olleet huomanneet kahvin tuoksua. Ero toiseen ryhmään oli yli 40 prosenttia.

Kun he sitten palasivat huoneeseen, useimmat olivat hyvin ällistyneitä vahvasta aromista, Forster kertoo.

Vinkki laihduttajalle?

Habitaatiota tutkittiin toiselle ryhmälle tehdyllä kokeella. Siinä tuoksusta kysyttiin jo silloin, kun ihmiset vielä olivat kahvinhajuisessa huoneessa.

65 prosenttia ei havainnut hajua. Heidän aivonsa olivat siis ehtineet jo suodattaa viestin heidän keskittyessään testiinsä.

Tutkijoilla on tulostensa perusteella käytännön vinkki laihduttajille: innokkaasti puuhastelevaa eivät ehkä houkuta ruoan tuoksut. Vakavammin suunnitelmissa on laajentaa tutkimuksia kahvin tuoksusta hajuihin, jotka varoittavat vaarasta, kuten kaasuun ja savuun.

– Onko niin, että innokkaasti keskusteluun syventyneeltä kuskilta saattaa jäädä palaneen käry havaitsematta? Entä voiko työhönsä keskittynyt insinööri huomaamattaan sivuuttaa kaasuvuodon hajun? kysyy Sophie Forster.

Koira haistaa, ihminen ei? Maria Ruokojärvi / Yle

"Huono hajuaisti on 1800-luvun myytti"

Brittitutkimus ei ota kantaa siihen, onko ihmisen hajuaisti hyvä vai huono, mutta yhdysvaltalaisella neurotutkijalla on siihen selvä kanta: ihminen haistaa verrattomasti paremmin kuin yleisesti luullaan.

Rutgersin yliopiston apulaisprofessorin John McGannin mukaan huono hajuaisti on 1800-luvulla syntynyt – tai suorastaan synnytetty – myytti, jonka tutkijatkin ovat ottaneet totena ja jättäneet siksi kyseenalaistamatta.

McGann nimeää meta-analyyysi- ja historiallisiin lähteisiin perustuvassa tutkimuksessaan jopa syyllisen: aivokirurgi ja antropologi Paul Brocan. Hän kirjoitti vuonna 1879, että ihmisaivojen hajukäämi on pienentynyt, koska ihminen on sivistynyt eikä tarvitse hajuaistia selvitäkseen hengissä, toisin kuin eläimet.

Hajukäämi on hermokudossukkula, johon hajuhermot aivoissa liittyvät ja josta hajuviestit lähtevät muualle aivoihin. McGannin mukaan koskaan ei ole osoitettu, että hajukäämin koko määrää hajuaistin tarkkuuden. Ihmisen hajukäämi ei sitä paitsi edes ole pieni, hän sanoo viimevuotisessa tutkimuksessa.

Ruusun tuoksu on hajuista arvostetuimpia. Sillä uskotaan hellityn aivoja aromaterapeuttisesti jo tuhansia vuosia. Isto Janhunen, Yle

Hajujen merkitys voi olla odottamattoman suuri

McGann ei ole vakuuttunut myöskään niistä geenitutkimuksista, joiden mukaan rotta on tarkkanenäinen, koska sillä on kuonossaan noin tuhat hajuihin reagoivaa reseptoria. Ihmisen nenässä niitä on noin 400. Numerot hämäävät; tosiasiassa 400 on erittäin suuri luku, McGann sanoo.

Hänen mukaansa heikon hajuaistin harhaan hautautuu se tosiasia, että hajut ovat paljon tärkeämpiä kuin yleensä ajatellaan. Ne vaikuttavat ihmisten tunteisiin, käsityksiin ja käyttäytymiseen tavoilla, jotka ovat pitkälti tutkimatta.

– Joidenkin tutkimusten mukaan hajuaistin heikkeneminen ihmisen ikääntyessä saattaa laukaista jopa Alzheimerin tautia muistuttavia muistiongelmia, McGann kertoo Neuroscience-uutissivustolla (siirryt toiseen palveluun).

Hänen tutkimuksena julkaistiin vuosi sitten Science (siirryt toiseen palveluun)-lehdessä.