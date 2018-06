SuomiAreena jatkuu seuraavat viisi vuotta – "Pori on tapahtuman koti"

Porin kaupunki ja Mediahub Helsinki ovat allekirjoittaneet jatkosopimuksen, joka varmistaa SuomiAreenan järjestämisen Porissa seuraavat viisi vuotta.

Tämän kesän SuomiAreena on järjestyksessään kolmastoista.

– SuomiAreena on maan suurin yhteiskunnallinen tapahtuma, joka on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Pori on SuomiAreenan koti, joten on hienoa, että yhteistyö Porin kaupungin kanssa jatkuu, sanoo Mediahub Helsingin vt. toimitusjohtaja Tomi Einonen tiedotteessa.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen mukaan Pori on sitoutunut vahvasti kehittämään SuomiAreenaa myös jatkossa.

SuomiAreena järjestetään Porissa 16.–20. heinäkuuta.

Tapahtuman teemoina ovat tänä vuonna turvallisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus.

SuomiAreenan omistavat Mediahub Helsinki ja Porin kaupunki. MTV on tapahtuman mediakumppani.