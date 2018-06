Nuoret naiset innostuivat luonnosta – satumainen kuva somessa sysää ihmiset vaellukselle

Marinella Himari retkeilee työkseen. Maailmanmatkailun hän on jättänyt, sillä Himari kyllästyi jatkuvaan lähtemiseen. Sen jälkeen Himari on ymmärtänyt, ettei tarvitse lähteä: Suomessa riittää lähikohteita koluttavaksi.

Moni etsii päiväretkikohteitaan esimerkiksi Instagramista. Marinella Himarin Instagram

Missä tuo on? Ajo-ohjeet?

Kuvat kauniista luontokohteista leviävät sosiaalisessa mediassa. Moni innostuu turkoosinsinisistä lammista sekä jylhistä louhoksista ja ottaa auton alleen. Päiväretkien suosio on Metsähallituksen tilastoissa vahvassa nousussa.

Myös Luonto-Liitossa on huomattu, että poluille on eksynyt uusia retkeilijöitä: sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole ennen edes osanneet ajatella olevansa ulkoilmaihmisiä. Retkeily ei ole pelkästään "eräjormien" hommaa.

Retkipoluille ovat lähteneet varsinkin nuoret naiset. Kansallispuistojen ja luontokohteiden kävijätilastoissa alle kolmikymppiset naiset eivät vielä näy, mutta metsissä heidät on huomattu. Nuoret naiset retkeilevät lasten ja ystävien kesken erityisesti pääkaupunkiseudun kohteissa.

Liekö somella osuutta asiaan? Ainakin nuoret naiset ovat juuri se ryhmä, joka somea ja blogeja aktiivisesti seuraa.

– Sosiaalisella medialla saadaan ihmiset tiettyyn paikkaan. Kuvat innostavat ihmisiä lähtemään ja hakemaan sitä samanlaista kuvaa. Halutaan tuoda itseä esille ja sitä, että elää mageeta elämää. Some voi tehdä ihmeitä yhdelle luontokohteelle, sanoo outdoors-toimittaja, luontokuvaaja Marinella Himari.

Näin kävi esimerkiksi Lohjalla. Retkipaikka (siirryt toiseen palveluun)-sivusto kirjoitti vuonna 2014 Paavolan kauniista tammesta. Ennen vain paikallisille tuttu, 300–400 vuotta vanha puuvanhus nousi hetkessä nettijulkkikseksi ja siitä tuli suosittu luontokohde.

– Somella voi olla suuri vaikutus yhdelle luontokohteelle, sanoo Himari.

Marinella Himarin mukaan harmoniset luontokuvat herättävät huomiota sosiaalisessa mediassa. Selkeä objekti ja kaunis valo riittävät, hän sanoo. Marinella Himarin Instagram

Pelkkää somea ei kuitenkaan pidä lähikohteiden suosion kasvusta kiitellä. Vallalla on luontobuumi, ja esimerkiksi ulkoilun terveysvaikutuksista puhutaan yhä enemmän.

– Mä luulen, että ylipäätään ekologisuus, vihreä ajattelu ja eettisempi elämäntapa on ollut trendikästä useamman vuoden, ja tämä vaikuttaa matkailupäätöksiin, sanoo Himari.

Osaltaan luontotrendiä selittää se, että kansallispuistojen verkostoa on saatu vahvistettua, kun Hossan kansallispuisto avattiin Suomussalmella viime kesänä. Toisaalta kävijämääriä selittää myös yleinen kiinnostus luontoa kohtaan.

– Luonto vetää nykyajan kiireisiä ihmisiä puoleensa. Suojelualueilla on monien mielestä se hienoin suomalainen luonto, yhdistettynä niihin palveluihin, miettii Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Kajala.

Himari on Hämeenlinnasta kotoisin. Aulanko on hänelle tuttu ja tärkeä paikka. Marinella Himarin Instagram

Suosituimpia kohteita Himarin mukaan ovat esimerkiksi Nuuksion ja Repoveden kansallispuistot. Myös esimerkiksi Hollolan Kiikunlähde tai juuri Lohjan tammi ovat suosittuja vierailukohteita.

Suosiossa on joskus myös kääntöpuolia. Esimerkiksi Hollolassa Kiikunlähteellä on koeteltu jokamiehen oikeuksia, sillä somejulkkikseksi noussut lähde on yksityisten omistajien tontilla.