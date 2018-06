Suurvaltojen sotilasjohtajat kohtaavat tänään Helsingissä – mitä heistä tiedetään?

Yhdysvaltojen ja Venäjän ylimmät sotilasjohtajat tapaavat tänään Helsingissä (siirryt toiseen palveluun).

Sitä, missä Yhdysvaltojen asevoimien komentaja, kenraali Joseph F. Dunford Jr. ja Venäjän asevoimien komentaja, armeijakenraali Valeri Gerasimov tapaavat, ei ole kerrottu julkisuuteen.

Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien ylimmät sotilasjohtajat Helsingissä Yhdysvaltojen asevoimien komentaja, kenraali Joseph F. Dunford Jr. ja Venäjän asevoimien komentaja, armeijakenraali Valeri Gerasimov tapaavat tänään perjantaina Helsingissä.

Tapaaminen järjestetään Yhdysvaltojen ja Venäjän aloitteesta. Sen sisällöstä ei ole toistaiseksi tietoa.

Dunford ja Gerasimov tapaavat erikseen myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön sekä puolustusvoimain komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin.

Kuinka tavallisia tapaamiset ovat ja mistä niissä puhutaan?

Edellisen – ja ensimmäisen kerran – miehet kohtasivat toisensa Bakussa (siirryt toiseen palveluun) vuosi sitten helmikuussa. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan helmikuun tapaamista oli edeltänyt puhelinkeskustelu.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan kyseisen tapaamisen järjestäminen ei ollut helppoa (siirryt toiseen palveluun). Azerbaidžanin pääkaupunki Baku valikoitui tapaamispaikaksi, sillä se nähtiin neutraalina.

Yhdysvaltojen puolustusministeriön mukaan tapaamisen tavoitteena oli taata, että puheyhteys maiden sotilasvoimien välillä säilyy. Ennen Bakun tapaamista maiden ylimmän sotilasjohdon tapaamisessa olikin ollut muutaman vuoden tauko, sillä edellinen yhtä korkean tason tapaaminen oli järjestetty vuonna 2014 Brysselissä.

Viime vuonna Bakussa komentajat vaihtoivat ajatuksia muun muassa Euroopan ja Lähi-idän turvallisuustilanteesta.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mika Aaltola arvioi, että Helsingissä järjestettävä kokous saattaa toimia valmistelevana elementtinä Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamiselle heinäkuussa.

Venäjän Valeri Gerasimov, "kenraarien kenraali"

Valeri Gerasimov (s. 1955) on toiminut Venäjän asevoimien komentajana loppuvuodesta 2012. Hän näyttäytyy julkisuudessa harvakseltaan.

Talouslehti Financial Times kirjoittaa Venäjän puolustusministerin Sergei Shoigun luottavan Gerasimovin sotilaallisiin neuvoihin. Lehti kirjoittaakin Shoigun kuvailevan Gerasimovia kenraalien kenraaliksi, joka on armeijan mies aina hiusjuuriaan myöten (siirryt toiseen palveluun).

Financial Timesin mukaan Venäjä on hybridisodankäynnin hallitsevan Gerasimovin ansiosta tätä nykyä uhkaavampi kuin milloinkaan kylmän sodan aikaan. Jutun otsikon mukaan Gerasimov on kenraali, jolla on "doktriini Venäjää varten" – ja samalla tavoin kirjoitetaan useammassa muussakin artikkelissa ja julkaisussa (siirryt toiseen palveluun).

Pian nimityksensä jälkeen, helmikuussa 2013 Gerasimovilta julkaistiin essee venäläisesssä sotilasasioihin keskittyvässä viikkolehdessä (siirryt toiseen palveluun). Esseestä löytyy myös englanniksi käännetty, kommentoitu versio (siirryt toiseen palveluun) tunnetun Venäjä-tutkijan mark Galeottin blogista.

Galeotti kirjoittaa valinneensa sanan "doktriini" blogitekstinsä otsikkoon sen vetävyyden takia eikä Venäjän asevoimien komentajan Gerasimovin esseetä pidä hänen mukaansa nähdä Venäjän sotilasstrategiana.

– Gerasimov on tiukka ja tehokas asevoimien komentaja, mutta ei teoreetikko, Galeotti summaa Foreign Policy -lehteen kirjoittamassaan jutussa (siirryt toiseen palveluun).

Yhtä kaikki, essee on monin paikoin nähty luonnoksena Venäjän hybridisodankäynnille.

Tšetšenian sodassa taistellut Gerasimov on kotoisin 800 kilometrin päässä Moskovasta sijaitsevasta Kazanista, on naimisissa ja hänellä on yksi poika.

Yhdysvaltain Joseph F. Dunford Jr., Obaman nimitys

Joseph F. Dunford Jr. (s. 1955) nimitettiin Yhdysvaltain asevoimien komentajaksi toukokuussa 2015. Hän aloitti tehtävässä saman vuoden lokakuussa.

Yhdysvaltain tuolloinen presidentti Barack Obama sanoi nimitysseremoniassa (siirryt toiseen palveluun), että asevoimien komentaja on hänen tärkein sotilaallinen neuvonantajansa. Merijalkaväen komentajan paikalta asevoimien komentajaksi noussutta Dunfordia Obama kuvaili yhdeksi armeijan arvostetuimmista upseereista.

Dunford on johtanut merijalkaväen joukkoja taistelukentällä sekä ylemmällä että alemmalla tasolla. Lempinimi "taistelija-Joe" on peräisin 2000-luvun alusta, jolloin Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin ja otti haltuunsa maan pääkaupungin Bagdadin.

Irakin lisäksi Dunford on johtanut joukkoja Afganistanissa.

Venäjän uhkaa Dunford on yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan kuvaillut nykyistä presidenttiä Donald Trumpia tiukemmin.

– Tämänhetkinen arvioni on, että Venäjä on kansallisen turvallisuutemme suurin uhka. Heidän käytöksensä on yksinomaan hälyttävää, Dunford sanoi heinäkuussa 2015 (siirryt toiseen palveluun) ja pääsi otsikoihin.

Yhdysvaltain itärannikolta Bostonista kotoisin olevalla Dunfordilla on yliopistotutkinnot myös hallintotieteistä ja kansainvälisistä suhteista (siirryt toiseen palveluun). Dunford seuraa intohimoisesti baseballia ja kannattaa bostonilaista Red Soxia.

Dunford seurasi armeijaurallaan isänsä jalanjälkiä. Dunfordin isä oli Korean-sodan veteraani ja palveli hänkin merijalkaväessä.

Aiheesta muualla:

Suurvaltojen sotilasjohtajat saapuvat Helsinkiin – kenraalit eivät halua sotaa vahingossa (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Suurvaltojen aloitteesta, nopealla aikataululla – Viisi kysymystä Venäjän ja Yhdysvaltojen komentajien salamyhkäisestä Helsingin-tapaamisesta

Tausta: Hämmentävä pelottava hybridisota – vaan mitä se oikein on?