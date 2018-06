Helsingin festarikesä levittäytyy laajemmalle kuin koskaan – Sideways: Jäähallissa voi räpätä yölläkin

Viime vuoden marraskuussa ohjelmatoimisto Fullsteamin promoottori Artemi Remes mittaili katsellaan Helsingin jäähallin eli "Nordiksen" parkkipaikkaa. Hän ei voinut välttyä miettimästä, miten ihmeessä he saisivat rakennettua kolkosta ympäristöstä viihtyisän. Kentästä oli nimittäin tulossa kesällä 2018 musiikkifestivaali Sidewaysin uusi koti.

– Puissa ei ollut juurikaan lehtiä ja tämä näytti... No parkkipaikalta, Remes kertoo festivaalia edeltävänä keskiviikkona.

Huoli osoittautui turhaksi.

Nyt parkkipaikkaa reunustavat puut suorastaan hohkaavat vehreyttään ja festivaalialue rakentunut jo niin paljon, ettei paikasta tule ensimmäisenä mieleen jääkiekko. Tänne on helppo kuvitella brooklynilaisyhtye The Nationalin tahdissa (siirryt toiseen palveluun) onnellisena kesäillassa huojuva ihmisjoukko.

– Me ollaan tosi fiiliksissä, että olemme päässeet Nordikselle. Lokaatiohan on mitä loistavin! Ollaan ihan ytimessä ja kulkuyhteydet ovat loistavat, Remes sanoo.

Sidewaysin promoottori Artemi Remes riemuitsee festivaalin uusista puitteista. Lavoja on kuusi kuten aiempinakin vuosina, mutta Nordiksella osa niistä on sisällä. "Juhlat jatkuvat pitkälle yöhön!" Yle / Antti Lähteenmäki

Monipuolisesta musiikkikattauksestaan tunnettu Sideways järjestetään nyt neljättä kertaa ja ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä. Kolmena edellisenä vuotena festarin tapahtumapaikkana toimi Teurastamon alue Kalasatamassa. Täksi kesäksi festari siirtyi lähemmäksi Helsingin keskustaa, koska Teurastamon alueelta ei löytynyt enää tarvittavia tiloja.

– Seinät alkoivat tulla vastaan ja oli siinä myös tuotannollisia haasteita. Täällä Nordiksella on paljon paremmat tilat käytössä. Ne mahdollistavat erilaisten artistien tuomisen ja erilaisen shown tekemisen, Remes summaa.

Hänen mukaansa suurin muutos on se, että nyt festari laajenee myös sisätiloihin. Jäähallin betoniseinien suojissa esimerkiksi kello 02:00 perjantaiyönä keikkansa aloittavan ruotsalaisräppäri Silvana Imamin musiikki (siirryt toiseen palveluun)voi raikua pitkälle aamuyöhön ilman, että lähialueen asukkaat häiriintyvät.

Helsingin festivaalimaantiede ulottuu tänä kesänä laajalle

Asiantuntija Päivi Münther Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta sanoo, että kaupungin tavoitteena on se, että tapahtumat eivät keskittyisi samaan paikkaan ja kuormittaisi tiettyä kaupunginosaa, vaan levittäytyisivät ympäri Helsinkiä. Tavoitteessa on onnistuttu, sillä tänä kesänä Helsingin festivaalimaantiede on vielä laajempi kuin edellisinä vuosina.

– Töölön alue on ollut aika hiljainen tapahtumien suhteen Olympiastadionin remontin takia, mutta tilanne muuttuu nyt kun Sideways muuttaa vanhalle jäähallille, Münther sanoo.

Festivaalisäpinää riittää ympäri kaupunkia, kun Tuskaa ja Flowta vietetään perinteisesti Suvilahdessa.

Kaisaniemen puistossa puolestaan juhlittiin jo toukokuussa Maailma kylässä -festareita ja elokuussa keskeisellä paikalla nähdään uusi In the Park -tapahtuma.

Elektronisen musiikin Weekend-festivaali muuttaa Kyläsaaresta Hietaniemen uimarannalle. Hernesaaren rannassa ja Kauppatorin kyljessä Allas Sea Poolilla on konsertteja läpi kesän. Myös Kaivarin kansanjuhla tekee paluun Helsingin Juhlaviikkojen 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

– En tiedä, voiko puhua kaikkien aikojen tapahtumakesästä, mutta aivan mahtavasta tapahtumakesästä kyllä vähintään, Münther sanoo.

"Festarin ilmapiiri ei ole lokaatiosta kiinni"

Viime vuonna Sideways houkutteli noin 15 000 kävijää. Promoottori Artemi Remes veikkaa, että tänä vuonna määrä saattaa lisäpäivän ansiosta nousta noin 25 000 kävijään.

– Emme halua tehdä mitään megatapahtumaa. Pyrimme pitämään tapahtuman samankokoisena kuin viime vuonna, Remes kertoo.

Sidewaysia on kiitelty aiempina vuosina sympaattisesta ja välittömästä tunnelmasta. Esimerkiksi vuonna 2016 festarilla koettiin poikkeuksellista yhteisöllisyyttä, kun yleisön tunnelma ei laskenut, vaikka vaaralliseksi yltynyt myrskytuuli pakotti järjestäjiä perumaan keikkoja ja tekemään uudelleenjärjestelyjä.

Sidewaysin päälavalla esiintyvät tämän viikonlopun aikana mm. Rodriguez, Vesta, Paperi T ja The National. Yle / Antti Lähteenmäki

Remes on tietoinen kaupungilla liikkuvista puheista, joissa ollaan huolissaan siitä, mitä festivaalin ilmapiirille käy, kun lokaatio vaihtuu Teurastamosta Töölöksi. Hän itse ei usko, että tunnelma muuttuu, vaikka puitteet ympärillä vaihtuisivat.

– Vastaisin, että älkää olko huolissanne. Sympaattinen fiilis tulee välittymään jatkossakin. Olemme tietoisesti lähteneet tekemään tätä vuotta mentaliteetilla, että tuodaan hyvät asiat Teurastamolta ja tehdään Sidewaysia eikä mitään muuta tapahtumaa.

Kaupunki mahdollistaa ja tiedottaa

Hyvä festivaalilokaatio on monen asian summa, muistuttaa Päivi Münther Helsingin kaupungilta. Sähköä pystytään tuottamaan aggrekaateilla ja veden kuljettaminenkin järjestyy. Sen sijaan liikenneyhteydet ja kunkin paikan koko määrittävät lopulta sen, missä minkäkin tapahtuman voi järjestää.

– Kaupungilla on virallisia tapahtumapaikkoja. Niistä on tehty niin sanottuja tapahtumakortteja, joista järjestäjä näkee minkälaisille tapahtumille mikäkin paikka sopii. Tapahtumanjärjestäjät haluavat miettiä myös uusia lokaatioita, eli silloin selvitetään eri toimijoiden kanssa, taipuisiko kyseinen paikka festarikäyttöön, Münster sanoo.

Kun paikka on toimivaksi päätetty ja luvat hankittu, alkaa tiivis yhteistyö HSL:n ja viranomaisten kanssa, jotta festivaaliväki saadaan turvallisesti paikalle ja sieltä pois. Järjestäjä puolestaan vastaa sisällöstä ja alueen palveluista.

– Kaupungin rooli on toimia mahdollistajana ja myös tiedottaa siitä, mitä Helsingissä tapahtuu.

Osa tapahtumista sijoittuu ihan asutuksen kylkeen, joten onnistuneella tiedottamisella voidaan ehkäistä normaalista poikkeavasta äänimaisemasta asukkaille mahdollisesti aiheutuvaa mielipahaa.

– Toinen tärkeä asia meluhaitan lisäksi on roskaaminen. Järjestäjiä velvoitetaan huolehtimaan festarialueille tarpeeksi roskiksia ja vessoja, ettei virtsattaisi porttikongeihin, Münther sanoo ja lisää:

– Järjestäjät ovat tästä hyvin tietoisia, mutta festivaalikävijöillä tuntuu olevan vielä opettelemista.

Tänään perjantaina alkava Sideways on hyvä paikka harjoitella käytöstapoja, sillä festivaalilla on perinteisten bajamajojen lisäksi käytössä koko jäähallin yleisövessa-arsenaali.

Sideways Helsingin jäähallilla 8.–10. kesäkuuta 2018