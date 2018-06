Pori Jazz: Ruotsalan valinta toimitusjohtajaksi oli virhe – "Mokattu on, toivottavasti sekin saa ymmärrystä"

Pori Jazzin hallitus ei ollut tietoinen Aki Ruotsalaan liitetyistä eettisistä näkemyksistä ennen eilistä kohua. Vaikka jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä, on tietyssä roolissa mietittävä tarkkaan, mitä voi sanoa ja mitä ei.

Viime yö meni Hannu Jaakkolalla pitkäksi. Matkoilla oleva Pori Jazzin hallituksen puheenjohtaja vastasi kahden puhelimen akkujen hiivuttua vielä jokaiseen festivaalin toimitusjohtajaa koskevaan sähköpostiin. Hän halusi varmistaa, että kaikki tietävät Pori Jazzin tekevän selkeän pesäeron julkisuudessa esitettyihin homokommentteihin.

Tilanne ryöpsähti nopeasti eilisen iltapäivän aikana, kun Satakunnan Kansa julkaisi Aki Ruotsalan haastattelun otsikolla:

Pori Jazzin uuden toimitusjohtajan mukaan homoseksuaalisuudesta voi eheytyä siinä missä huumeistakin voi päästä irti – "En minä voi sitä kyseenalaistaa" (siirryt toiseen palveluun)

Ruotsala joutui yleisön hampaisiin ja Pori Jazzilta vaadittiin nopeita toimia. Hallitus toimikin nopeasti – toimitusjohtaja sai potkut muutamassa tunnissa.

Jaakkola toteaa, että nykyisessä valossa katsottuna Ruotsalan valinta toimitusjohtajaksi oli virhe.

Eettiset arvot tulivat yllätyksenä

Pori Jazz 66 ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola tiedostaa, että muutamat esillä olevat henkilöt luovat mielikuvan koko festivaalista.

– Organisaatiomme ei allekirjoita sellaista maailmankuvaa, joka Ruotsalaan on yhdistetty. Meillä on korkea etiikka ja nämä ajatukset ovat kaukana siitä.

Pori Jazz on saanut pyyhkeitä siitä, että se ei ole selvittänyt toimitusjohtajansa taustoja ja ajatuksia ennen työsuhteen solmimista. Aki Ruotsala on liitetty homoseksuaalisten nuorten eheytymisestä kertovaan Älä alistu -kampanjaan julkisuudessa seitsemän vuotta sitten.

Jos olisimme tuon tyyppisiä kysymyksiä esittäneet, saattaisimme istua raastuvassa. Hannu Jaakkola

Näihin syytöksiin on Jaakkolan mukaan vaikea vastata. Hän kertoo, että yhdistys haastatteli suuren joukon hakijoita, eikä jokaisen vuosien takaisia mietteitä voitu selvittää. Haastattelussa ei myöskään voitu kysyä, mitä mieltä hakija homoista nykyään on.

– Jos olisimme tuon tyyppisiä kysymyksiä esittäneet, saattaisimme istua raastuvassa vastaamassa haastattelutilanteen sopimattomaan kyselyyn.

Ruotsalaan liitetyt eettiset arvot tulivatkin Jaakkolalle täytenä yllätyksenä. Hän vakuuttaa, että hallitus ei sellaisia arvoja hyväksy.

Henkilövalinnan taustoja on Jaakkolan mukaan turha spekuloida enempää.

Merkittävästi varovaisemmaksi tässä pitää ryhtyä. Hannu Jaakkola

– Hallitus ottaa valinnasta täyden vastuun, eikä muita hankkeessa mukana olleita voi syyllistää. Käytimme haussa yhteistyökumppaneiden kontakteja, mutta Ruotsala ei tullut minkään kontaktoinnin kautta vaan ihan vapailta markkinoilta.

Pori Jazz on jo saanut yhteydenottoja toimitusjohtajan paikasta kiinnostuneilta ehdokkailta. Valinta tehdään Jaakkolan mukaan nyt kaikessa rauhassa.

– Hallitus ei toivon mukaan toista kertaa mokaa samalla tavalla. Merkittävästi varovaisemmaksi tässä pitää ryhtyä.

Festivaali pysäytti kriisin nopeasti

Pori Jazzin julkisuuskuva koki keskiviikkona kovan kolauksen. Festivaalia järjestävän yhdistyksen hallitus halusi paikata nopeasti sen, minkä pystyi.

– Toivon, että reagoimme riittävän nopeasti. Selittelyyn ei ole varaa. Emme voi muuta kuin todeta, että mokattu on. Toivottavasti sekin saa ymmärrystä, Hannu Jaakkola toteaa.

Tietyssä roolissa täytyy katsoa, mitä voi sanoa ja mitä ei. Pekka Isotalus

Tampereen yliopiston puheviestinnän professori Pekka Isotalus kiittelee Pori Jazzin toimintaa. Se toimi kriisiviestinnän ohjeiden mukaisesti.

– Jos tilanne olisi pitkittynyt, olisi se hankaloitunut ja maine kärsinyt vakavampia vaurioita. Kun tässä toimittiin nopeasti, korjaantuvat maineen haittapuolet nopeasti ja jopa unohtuvat.

Isotalus ottaa kantaa myös julkisuudessa esitettyyn kritiikkiin Aki Ruotsalan sananvapauden rajoittamisesta (siirryt toiseen palveluun). Hän on itse vahva sananvapauden puolustaja, mutta ei koe, että tässä kohussa olisi siitä ollenkaan kyse.

– Toimitusjohtajan sanojen on aina pitänyt olla samassa linjassa yrityksen kanssa. Jokainen voi edelleen sanoa, mitä haluaa, mutta tietyssä roolissa täytyy katsoa, mitä voi sanoa ja mitä ei.

Aki Ruotsala puolustautuu

Kohussa ryvettyneellä Aki Ruotsalalla on tällä hetkellä olo kuin arvaamatta yltynyt tuuli olisi napannut purjeeseen ja hän olisi jäänyt sen armoille. Hän ei etsi syyllisiä, mutta haluaa korjata ihmisten näkemyksen itsestään.

Ruotsala haluaa painottaa, että hän ei missään nimessä rinnasta homoseksuaalisuutta huumeidenkäyttöön. Hän myös kieltää olleensa tukemassa Älä alistu -kampanjaa.

– Edustamani järjestö osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toi esiin mielipiteen ja uskonnonvapauden teemoja. Ilmeisesti lehti on silloisessa mielipidekirjoituksessa laittanut järjestön kannanoton minun nimiini, Ruotsala toteaa.

Hän haluaa puuttua myös Satakunnan Kansan eilen julkaisemaan haastatteluun.

Kun näin tekstin, ilmoitin, että tämä ei ole sitä, mitä olen tarkoittanut. Aki Ruotsala

Ruotsala kertoo lähettäneensä toimittajalle korjauspyynnön ennen jutun julkaisua. Korjauspyyntöä ei kuitenkaan huomioitu, koska sitaatit oli kirjoitettu nauhoitetusta haastattelusta. Ruotsala kokee, että hänen sanansa ymmärrettiin väärin.

– Kun näin tekstin, ilmoitin, että tämä ei ole sitä, mitä olen tarkoittanut. Toimittaja halusi kuitenkin pitää sen ymmärryksen, mikä hänellä oli. Se harmittaa.

Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi ei niele syytöksiä.

– Ruotsala kiitti vielä tarkistusprosessin yhteydessä tiukasta ja hyvin taustoitetusta haastattelusta ja toivoi, että keskusteluyhteys säilyy avoimena jatkossakin, Lähdeniemi sanoo.

Tarkennettu vastaus syntikysymykseen

Kun Satakunnan Kansa eilen kysyi Aki Ruotsalalta, onko homous syntiä, vastasi hän näin:

– En halua erotella ihmisiä. Minulla on ollut sellainen ajatus, että homoja ei ole olemassa, on vain homoutta.

On vain ihmisiä ja sitten on homoutta ja heteroutta. Aki Ruotsala

Hän kertoo tarkoittaneensa vastauksellaan kuitenkin tätä:

– Minulla on sellainen ihmiskäsitys, jonka mukaan en erottele ihmisiä homoiksi tai heteroiksi. On vain ihmisiä ja sitten on homoutta ja heteroutta.

Ruotsala kertoo, että hänen seksuaalivähemmistöön kuuluvat ystävänsä ovat tukeneet häntä kohun keskellä. Hän ei halua itseensä liitettävän syrjinnän mielikuvaa. Sen mielikuvan muuttaminen on kuitenkin vaikeaa.

Pori Jazzille hän toivoo potkuista huolimatta pelkkää hyvää.

– Tärkeintä on, että festivaali menestyy, kasvaa ja voi hyvin. Sillä on tärkeä rooli Porin kesässä ja porilaisia yhdistävänä asiana. Se oli ajatukseni ennen ja sitä se on tästä eteenpäinkin. Toivon Pori Jazzille kaikkea hyvää.