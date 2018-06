Minkä neuvon antaisitte lapsenlapsillenne, presidentti Putin? Älkää valehdelko – Yle seuraa presidentin suoraa linjaa

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kansalaisten tentattavana vuosittaisessa suora linja -ohjelmassa. Tuntikausia kestävässä ohjelmassa presidentti vastaa kymmeniin kysymyksiin suorassa lähetyksessä.

Putin on arvostellut lähetyksessä länsimaiden pakotepolitiikkaa ja kiistänyt, että Skripalit olisi myrkytetty kemiallisilla aseilla. Valtaosa kysymyksistä on koskenut venäläisten arkisia ongelmia.

"Presidenttinä on uhrattava yksityiselämä"

Putin on joutunut tälläkin kertaa vastaamaan henkilökohtaisiin kysymyksiin.

Minkä isänne neuvon välittäisitte lapsenlapsillenne?

– Älkää valehdelko!

Milloin aloitte uskoa jumalaan?

– Tästä on vaikea puhua julkisesti. Kaikki syntyvät jonkinlaisen uskon kanssa.

Putinin mukaan uskoontulo vaatii usein erityisiä olosuhteita, esimerkiksi toisessa maailmansodassa monet ateistit alkoivat uskoa.

Mitä teidän piti uhrata, kun teistä tuli presidentti?

– Yksityiselämä. Se on väistämätöntä. Mutta sitä korvaa se, että on ainutlaatuinen työ, voi parantaa miljoonien ihmisten elämää ja voi vahvistaa tärkeintä mitä on eli isänmaata.

"Yhdysvaltain tullit ovat käytännössä pakotteita"

Putin rinnasti lähetyksessä Yhdysvaltojen teräs- ja alumiinitullit talouspakotteisiin.

Putinin mukaan kyse on käytännössä samasta asiasta, mutta tullit suuntautuvat Venäjän sijaan Eurooppaa ja muita Yhdysvaltain liittolaisia vastaan.

Putin on myös arvostellut länsimaiden Venäjälle asettamia pakotteita. Hänen mukaansa länsimaiden syytösten ja pakotteiden tarkoituksena on hillitä Venäjää, jota se pitää kilpailijana.

Putinin mukaan pakotepolitiikka ei ole rakentavaa, ja myös länsimaat ymmärtävät tämän ennen pitkää. Putinin mukaan jo nyt osa länsimaista on vaatinut suhteiden palauttamista.

"Srkipaleita ei myrkytetty kemiallisella aseella"

Putin kiisti myös jälleen, että Venäjän entinen vakooja Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julia olisi myrkytetty kemiallisella aseella. Hänen mukaansa jos näin olisi ollut, Skripalit olisivat kuolleet heti.

Putin sanoi, että Venäjä haluaa ottaa osaa myrkytystutkintaan.

Britannia ja länsimaat syyttävät myrkytyksestä Venäjää. Britannian mukaan Skripalit myrkytettiin venäläisellä Novitšok-hermomyrkyllä.

Youtubea ei suljeta

Putin lupasi myös, ettei Venäjällä suljeta suosittuja sosiaalisia medioita, kuten Instagramia tai Youtubea. Putinin mukaan lainvalvojien on löydettävä muita keinoja ääriliikkeiden ja rikollisuuden kitkemiseksi internetistä.

Venäjän internetviranomaiset yrittivät keväällä sulkea pikaviestipalvelu Telegramin. Putinin mukaan Telegramin sulkeminen oli tarpeen, koska poliisi ei pystynyt lukemaan Pietariin terrori-iskua suunnitelleiden hyökkääjien viestiliikennettä sovelluksessa.

Jalkapallostadionit hyötykäyttöön

Putin otti ohjelmassa kantaa myös tässä kuussa Venäjällä alkaviin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Hänen mielestään kisoja varten rakennettuja stadioneita on käytettävä myös kisojen jälkeen urheilun edistämiseen.

Putinin mukaan alueiden kuvernöörien on varmistettava, etteivät stadionit muutu kirpputoreiksi, kuten 1990-luvulla kävi. Venäjälle on rakennettu useita uusia stadioneita maailmanmestaruuskisoja varten.

Putin lupaa talouskasvua

Lähetyksen alussa Putin lupasi tasaista talouskasvua tuleville vuosille. Hänen mukaansa inflaatio on pysynyt alhaisena, minkä pitäisi tukea taloutta.

Tänä vuonna myös ministerit ja kuvernöörit ovat mukana lähetyksessä videolinkin välityksellä. Putin vaatikin heti lähetyksen alussa energiaministeriötä tekemään jotain bensiinin korkealle hinnalle.

Monille kysyjät pyrkivät kiinnittämään presidentin huomiota omiin arkisiin ongelmiinsa. Putinilta onkin kysytty muun muassa suurperheille lahjoitettavasta maasta, Kaukoidän kalliista lentolipuista sekä syöpähoidoista.

