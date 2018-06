Suomalaisen oikeudenkäynti matelee Filippiineillä – Suomi ei voi vaatia tuomioistuimelta ripeyttä

Nainen on istunut vankilassa liki vuoden, mutta varsinainen oikeudenkäynti ei ole vielä edes alkanut.

Filippiineillä huumeratsiassa pidätetyn suomalaisnaisen oikeudenkäynti etenee hitaasti. Tänään torstaina istunto peruttiin tuomarin poissaolon takia.

Alle kolmekymppinen nainen on istunut tutkintavankeudessa Camp Bagong Diwan vankilassa Manilassa jo kolme päivää vaille vuoden.

Oikeudessa vieraillut Suomen suurlähettiläs Petri Puhakka sanoo, että Suomi ei voi valittaa vieraan maan oikeudenkäynnin käytännöistä.

Kirsi Crowley / Yle

Suomalaisnainen ja hänen filippiiniläinen ystävänsä pidätettiin viime vuonna kesäkuun 9. päivänä. Poliisi teki huumeratsian filippiiniläisen asuntoon Manilan vauraalla kerrostaloalueella. Poliisi ilmoitti löytäneensä miehen asunnosta metamfetamiinia, kokaiinia, ekstaasia ja aseita. Molempia syytetään huumeiden ja aseiden hallussapidosta.

Oikeudenkäynti ei ole käytännössä päässyt vielä alkamaan. Tänään torstaina tuomarin piti määrittää aikataulut todistajille. Mutta aamulla istuntosalin oven viereen istuntoaikatauluun oli kirjoitettu, että istunto on peruttu. Tuomari osallistuu seminaariin paikallisessa yliopistossa.

Perumisesta ei kerrottu ennakkoon, joten pidätettyjen edustajat päätyvät kuuntelemaan aikataulun uusimista. Pidätettyjä ei tuoda paikalle.

Kirsi Crowley / Yle

Syytettyjen äitien silmät kyyneltyivät, kun he kuulivat istunnon siirtämisestä. He olivat saapuneet oikeustalolle ulkomailta seuraamaan istuntoa.

– Matkustin Yhdysvalloista tänne vain oikeudenkäynnin takia, sanoo filippiiniläismiehen äiti ahdistuneena ja puistelee päätään. Suomalaisnaisen äitikin saapui Suomesta seuraamaan oikeudenkäyntiä. Edellinen istunto oli yli kaksi kuukautta sitten.

– Haluaisin, että tämä olisi jo ohi. Se on kestänyt liian kauan, hän huokaa täyden istuntosalin reunassa.

Oikeudenkäyntien hitaus on ollut ongelma jo vuosikymmenien ajan Filippiineillä. Huumeiden vastainen sota koettelee resursseja, sillä vankien määrä on kasvanut entisestään.

Suomalaisnaisen oikeudenkäynti siirtyy viikolla eteenpäin.

Kirsi Crowley / Yle

Suomen suurlähettiläs Petri Puhakka on saapunut Kuala Lumpurin suurlähetystöstä seuraamaan oikeusistuntoa ensimmäistä kertaa. Hän miettii diplomaattisesti, että Filippiineillä kapasiteetti ei välttämättä riitä nopeampaan oikeusprosessiin.

–Täällä jono pikku hiljaa lyhenee, asiat etenevät, mutta eivät ehkä samaa tahtia kuin suomalaisnäkökulmasta voisi olettaa, Puhakka miettii.

Puhakka sanoo, että Wienin sopimuksen mukaan Suomi ei voi vaatia Filippiinejä hoitamaan oikeudenkäyntejään ripeämmin, vaikka hidastelu rikkoo muun muassa YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimusta. Sopimuksessa valtiot lupaavat hoitaa oikeudenkäynnit kohtuullisessa ajassa.

–Lähtökohta on se, että jokainen maa hoitaa itse omat oikeuskäytäntönsä. On lähdettävä siitä, että Filippiinien käytännön mukaan hänen oikeutensa toteutuvat, vaikka myönnän että vuosi tutkintavankeudessa tai pidätyksessä on erittäin pitkä aika.

Kirsi Crowley / Yle

Puhakka muistuttaa, että Suomi ei voi puuttua toisen maan sisäisiin asioihin. Sen sijaan ulkoministeriö voi tiedustella viranomaisilta muun muassa oikeudenkäynnin aikataulusta.

– Olemme yhteydessä oikeus- ja vankilaviranomaisiin. Käymme naisen luona käymässä ja kysymässä mikä hänen vointinsa on, Puhakka kertoo.

Tuomioistuimen ja syyttäjänviraston odotetaan päättävän pidätettyjen tekemistä valituksista, muun muassa etsinnän laillisuudesta. Jos tuomari hylkää valitukset, edessä voi olla vielä kolme vuotta kestävä oikeudenkäynti. Helpotusta ei tuo se, että Taguigin oikeustalolla ei ole tarpeeksi tuomareita ja istuntojen perumiset ovat arkea.

Suurlähettiläs Puhakka kertoo, että Suomen ulkoministeriön tiedossa oli viime vuonna 213 ulkomailla vankeudessa olevaa suomalaista.