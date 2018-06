Jokamiesluokasta tullut suuryllättäjä nousi samantien mestaruustaistoon rallicrossissa – "Kokeillaan nyt ainakin tämä kausi loppuun asti"

Rallicrossin SM-sarjan avausosakilpailussa nähtiin jättiyllätys, kun juvalainen Janne Viitikko ajoi SRC-luokan kisan. Tampereella Kaanaan moottoriradalla ajettu kisa oli Viitikon ensimmäinen rallicross-kisa.

– Ihan hienostihan se meni. Pieniä ongelmiahan siinä aluksi oli, mutta siitä se sitten lähti menemään. Ei oikeastaan tullut sellaisia isoja virheitä, kertasi Janne Viitikko vaatimattomana.

– Vähänhän se tuntuu kummalliselta, kun oli kuitenkin ensimmäinen kisa. Eihän sitä voinut kuvitellakaan, että siellä nyt kerkeää mukana sillä tavalla. Testit jäi niin vähälle ja autokin särkyi testeissä, eikä se tuntunut viimeisien testien jälkeenkään mieleiseltä se auto. Summamutikassa säädeltiin autoa ja lähdettiin kisaamaan, puntaroi Viitikko istuessaan samaisen auton lokasuojan päällä.

Avausvoiton painoarvoa nostaa myös se, että Viitikko ajoi ensimmäisen kisansa laina-autolla. Ilmoittautuminen avauskisaankin jäi aivan kalkkiviivoille. Kaanaan avauskisassa taakse jäivät myös viime kaudella sarjaa hallinneet Joni-Pekka Rajala sekä Henri Haapamäki.

– Aika viime tipassahan se ilmoittautuminen oli. Siinä alkoi jo olemaan lähdöt taululla, kun ilmoittauduin. Netti alkoi vielä pätkimään siinä ja alkoi tuntumaan, ettei ole mitään mahdollisuutta edes ehtiä ilmoittautumaan kisaan. Tarkoitus oli vain käydä kokeilemassa millainen laji se oikein on. Ajattelin, että jos menee huonosti, niin jätetään siihen, mutta jos menee hienosti, niin ajetaan kausi loppuun.

– Eihän tätä enää voi kesken jättää. Kokeillaan nyt ainakin tämä kausi loppuun asti, ja katsotaan saako sieltä mitalin kaulaan vai ei.

Seuraava osakilpailu ajetaan kesäkuun 16. päivä Honkajoella.

Pääsin vielä täällä Juvalla ajamaan kotiradalla ensimmäisen kisan, ja voittohan se tuli sieltäkin. Janne Viitikko

Rauhalliseen tyyliin avauskisan tapahtumia kerranneen Viitikon tapauksessa teot kertovat enemmän kuin sanat. Viitikko nappasi kauden avausosakilpailusta ylivoimaisen voiton yli kahden sekuntin marginaalilla, eikä kauden avauskisa nyt jää ensimmäiseksi ja viimeiseksi. Ensimmäisen osakilpailun jälkeen Viitikko joutui vetämään ostohousut jalkaan, ja alla olleesta laina-ajokista hierottiin kaupat.

– Kyllä siitä keskusteltiin, että olisin ajanut vuokra-autolla, mutta ei se nyt tullut kysymykseen. Oikeastaan ainoa vaihtoehto oli, että oma auto pitää olla, toteaa Juvan Urheiluautoilijoita edustava Viitikko.

Esa Huuhko / Yle

Vaikka kyseessä oli ensimmäinen rallicross-kilpailu, ei Janne Viitikon nimi aivan täydestä tuntemattomuudesta noussut rallicrossin SRC-luokan mestaruustaistoon. Aiemmin 25-vuotias Viitikko on voittanut Jokamiesluokan kardaanikunkku-tittelin peräti neljä kertaa.

Varikkoelämä on tullut Viitikolle verenperintönä, sillä isä Matti Avikainen ajoi aikanaan menestyksekkäästi jokamiesluokkaa. Viitikon autourheilu-ura on tähän saakka ollut sangen voitokas. Ensimmäistä kertaa mies ajoi jokamiesluokkaa nuorten sarjassa heti kilpailuluvan saatuaan 15-vuotiaana.

–Pääsin vielä täällä Juvalla ajamaan kotiradalla ensimmäisen kisan, ja voittohan se tuli sieltäkin, muistelee Viitikko.

Oman vauhtinsa salaisuutta Viitikko ei osaa sanoa. Voitokkaan rallicrossavauksen myötä herää kuitenkin kysymys, miten Janne Viitikon vauhti riittäisi isommissa rallicrossluokissa.

– Mukavahan sitä olisi nelivetoautoa kokeilla, jos sellainen mahdollisuus aukeaisi. Niistä ei ole mitään kokemusta, mutta ammattimiehet sanoo, että se on helppoa kuin heinänteko, naureskelee Viitikko.

En minä edes kesällä ole oikeastaan ikinä treenannut. Janne Viitikko

Ensimmäistä kertaa Janne Viitikko muistelee ajaneensa autoa isänsä sylistä neljä vuotiaana, ja kuusi vuotiaana jalat ylsivät omin voimin polkimille. Ensimmäisen auton mies sai seitsemän vuotiaana.

– Isän kanssa rakenettiin sitten ensimmäinen treeniautokin. 240 vakiomoottorinen Volvo, missä oli kaaret sisällä, ja sillä harjoittelin sitten jääradalla. En minä edes kesällä ole oikeastaan ikinä treenannut. Se on aina jäänyt vähän vähille, pohtii Viitikko.

Merkkiuskollisena Viitikko on pysynyt tähän päivään saakka. Jokamiesluokan mestaruudet on ajettu Volvoilla ja nykyisessä rallicross Corollassakin on Volvon moottori. Noita Jokamiesluokan Volvoja Viitikko on ehtinyt rakentaa kymmeniä, sillä lajin luonteeseen kuuluu, että kilpailuissa ajetut autot ovat kustannusten hillitsemiseksi kisan jälkeen kaupan 1400 euron myyntihinnalla.

– En edes pysy laskuissa, kuinka monta niitä olen rakennellut. Joukossa on paljon myös sellaisia missä on ollut kaaret sisällä ja sähköt paikoillaan, ja kokonaan uusiakin on tehty todella monta, ynnäilee edelleen myös jokamiesluokassa kilpaileva Viitikko.

Viitikon tapauksessa kilpurit ovat olleet erittäin haluttua tavaraa.

– Kaikki ne on ostettu pois. Joskus niitä jää omaan suojatarjoukseen ja osa on ostettu sitten takaisinkin, mutta kylla ne kaikki tahtoo pihasta hävitä, kertoo Viitikko.