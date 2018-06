Laki määräsi lasten koulukyyteihin tavallista löysemmät alkolukot – jo useampi kuljettaja kärynnyt ratista

Alkolukko Suomessa Suomessa on käytössä kaksi alkolukkotyyppiä

Rattijuopumuksesta tuomituilla käytössä olevan alkolukon on lain mukaan vaadittava satunnaispuhalluksia ajon aikana

Päivähoito- ja koulukuljetuksissa vaatimusta satunnaispuhalluksista ei ole

Poliisin mukaan alkolukon ns. kevytversio on ongelmallinen, koska se on helpompi ohittaa

Lasten päivähoito- ja koulukuljetuksia hoitavien linja-autojen ja taksien alkolukoissa on ilmennyt ongelma. Poliisihallituksen mukaan ajoneuvoissa on käytössä alkolukon kevytversio, jota on helpompi huijata kuin rattijuopumuksesta tuomituille (siirryt toiseen palveluun) määrättyjä lukkomalleja.

– Tavalliset alkolukot vaativat satunnaisesti uusintapuhalluksia matkan aikana, mutta koulu- ja päiväkotikuljetuksiin tarkoitetut lukot eivät sitä tee, kertoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.

Alkolukko on päivähoito- ja koulukuljetuksissa pakollinen. Periaatteessa kuljettaja voi siis puhaltaa auton liikkeelle ja sen jälkeen juoda alkoholia, tai pyytää jotakin toista puhaltamaan alkolukkoon. Pysähdykset koulukuljetusreiteillä ovat hyvin lyhyitä, ja alkolukko vaatii uusintapuhalluksen vasta 20 minuutin pysähdyksen jälkeen.

On lähdetty aamulla ajamaan, mutta päivän mittaan sitten juotu alkoholia ja ajettu auto katolleen. Heikki Ihalainen

Poliisilla on tiedossaan muutamia tapauksia, joissa koulubussin tai -taksin kuljettaja on kärynnyt ratista edellä mainitulla tavalla. Henkilövahinkoja näissä ei ole tapahtunut.

– On lähdetty aamulla ajamaan, mutta päivän mittaan on sitten juotu alkoholia ja ajettu auto katolleen tai jääty kiinni. Kaikki tapauksethan eivät tule meille tietoon, Ihalainen toteaa.

Poliisi ei tee erityisiä koulukyyteihin kohdistettuja valvontaiskuja, ellei se saa vanhemmilta tai koululta vihiä mahdollisista laittomuuksista. Yleensä valvonta hoituu muun liikenteenvalvonnan ohessa.

Koulubussin kuljettaja kärysi Kouvolassa

Tuorein tapaus on toukokuun lopulta, kun poliisin haaviin jäi Kouvolassa koulubussia ajanut kuljettaja. Paikkakuntalainen noin 60-vuotias mies kärähti normaalin liikennevalvonnan yhteydessä ja puhalsi alkometriin lähes kaksi promillea.

Kyydissä oli yksi koululainen. Kuljettaja oli menossa hakemaan kyytiinsä kuutta alakoululaista, kun poliisi pysäytti hänet. Koulubussilla kulkee aamuisin Kaipiaisten kouluun meneviä alakoululaisia ja siirtokuljetuksessa olevia yläkoululaisia, jotka vaihtavat toiseen bussiin päästyään vilkkaammalle tielle.

Kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Poliisi alkoi tutkia tapausta törkeänä rattijuopumuksena, mutta nyt poliisi epäilee miestä myös alkolukkorikkomuksesta.

– Jatkamme lukon teknistä tutkintaa ja selvitämme, kuka sitä on mahdollisesti peukaloinut. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että joku muu olisi puhaltanut alkolukkoon kuskin sijasta, sanoo rikoskomisario Marko Leponen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

.

Alkolukko vaaditaan koululais- ja päiväkotikuljetuksissa. Laitteita on asennettu tiuhaan tahtiin. YLE Etelä-Karjala

Rattijuopumuksesta tuomituilla tiukka kuri

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa tuli pakolliseksi vuonna 2011. Alkolukkoja koskeva laki muuttui vuonna 2016 niin, että poliisi ei enää saa alkolukon lokitietoja, kun joku on yrittänyt ajaa humalassa.

Lakimuutoksen tarkoituksena oli keventää alkolukon käyttöön liittyviä menettelyjä ja hallinnollista taakkaa.

Alkolukon on lain (siirryt toiseen palveluun) mukaan vaadittava ajon aikana satunnaisin määräajoin puhallusta silloin, kun alkolukkoa käyttää rattijuopumuksesta tuomittu henkilö, jolle on määrätty alkolukolla valvottu ajo-oikeus. Trafin määräyksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) alkolukon on vaadittava ensimmäistä puhallusta 5–10 minuutin jälkeen auton käynnistämisestä ja sen jälkeen ajon aikana 30–45 minuutin välein.

Jos tekninen laite ohitetaan, rikotaan sääntöjä tietoisesti. Ei voi enää vedota siihen, että kyseessä olisi vahinko. Ari-Pekka Eloranta

Päivähoito- ja koulukuljetuksissa vaatimusta ajon aikaisista uusintapuhalluksista ei ole vaan alkolukko toimii pelkästään auton käynnistyksenestolaitteena.

Toinen merkittävä ero on, että rattijuopumuksesta tuomitulla on hyväksytyn puhalluksen jälkeen viisi minuuttia aikaa käynnistää auto, kun koulu- ja päivähoitokuljetuksissa viive saa olla 20 minuuttia.

Kriteeristö pohjaa liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemaan lakiin. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan alkolukoista on saatu erittäin hyviä tuloksia rattijuopumusten ennaltaehkäisyssä.

– Vaatimukset eivät päivähoito- ja koulukuljetuksissa ole yhtä tiukat, koska kyse ei ole rattijuopumusepäilystä vaan ennaltaehkäisevästä turvallisuudesta huolehtimisesta. Lisäksi koulukuljetuksiin käytettäviä takseja käytetään myös muussa ajossa kuin koulukyydeissä, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön turvallisuusyksikön johtaja Elina Thorström.

Tietoiset ohitukset

Liikenneturvan mukaanlapsia kyydittäviä kuljettajia on pidetty vastuunsa tuntevana ammattiryhmänä. Se ei ota kantaa siihen, pitäisikö alkolukkokäytäntöjä heidän osaltaan tiukentaa.

– Yksittäistapauksia tulee silloin tällöin esiin, ja se on tietysti huolestuttavaa. Yleensä koulukuljettajat valikoituvat kuitenkin ammattilaisista, jotka muistavat vastuunsa ja myös kasvattajan roolinsa, sanoo koulutusohjaaja Ari-Pekka Eloranta Liikenneturvasta.

Eloranta on harmissaan siitä, että alkolukkoja on peukaloitu tai ne on haluttu ohittaa tarkoituksella.

– Alkolukko on vanhemmille ja kuljetuksen tilaajille osoitus siitä, että kuljettaja on teknisen valvonnan alla. Jos tekninen laite ohitetaan niin, että auto saadaan käyntiin ja päivän aikana juodaan alkoholia, rikotaan sääntöjä tietoisesti. Silloin ei voi enää vedota siihen, että kyseessä olisi vahinko.

Eloranta muistuttaa, että alkolukko joka tapauksessa vähentää rattijuopumustapauksia, oli auto missä käytössä tahansa. Päivähoito- ja koulukuljetuksissa alkolukko muuttui suosituksesta pakolliseksi, koska kunnat eivät lukkoja suosituksesta huolimatta juurikaan vaatineet. Lisäksi rattijuopumustapauksia tuli ilmi jonkin verran.

– Kävi niin, että eräänä aamuna muutama kuljettaja kärähti ratista poliisivalvonnassa. Silloin tuli päätös, että alkolukoista tulee pakollisia.