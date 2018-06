Saitko Gigantilta oudon tekstiviestin? Älä klikkaa linkkiä, niin et tule huijatuksi tai saa virusta puhelimeesi

Kodinkoneketju Gigantin nimissä on ryhdytty lähettämään massoittain huijaustekstiviestejä. Laajamittainen viestiaalto lähti tällä viikolla.

Ketjun mukaan nyt liikkeelle laitettu, perätön tekstiviestiaalto on Gigantin nimissä laitetuista suurin ja vakavin. Gigantille on tullut jo nyt tuhansia yhteydenottoja säikähtäneiltä ja hämmentyneiltä suomalaisilta.

– Suurin osa meihin yhteyttä ottaneista on tunnistanut viestit väärennetyiksi. Moni on myös ihmetellyt, miksi me lähetämme viestiä, vaikka vastaanottaja ei ole tilannut meiltä mitään, Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela kertoo. Hän harmittelee, että huijauskampanja aiheuttaa ketjulle paljon päänvaivaa.

Uutta huijausviesteissä on se, että tällä kertaa niitä on lähetetty ilmeisen satunnaisesti valittuihin puhelinnumeroihin eikä ihmisten sähköposteihin.

Vale–Gigantti lupaa ilmaisia lahjoja

Huijausviesteissä ilmoitetaan Gigantin nimissä, että saajalle on saapunut esimerkiksi uusi elektroniikkalaite. Samoin vale-Gigantti voi ilmoittaa antavansa ilmaiseksi vaikkapa tänään 5 000 euron arvoisia lahjoja.

Huijausviestissä todetaan, että viesti vaatii toimenpiteitä. Lahjan tai saapuneen paketin kerrotaan olevan noudettavissa juuri viestin saapumispäivänä. Usein ilmoituksissa mainitaan, että kyse on viimeisestä toimitusmuistutuksesta.

Gigantti / Yle Uutisgrafiikka

Viestien vastaanottajille kerrotaan tuotteen nimi, ja linkki, josta klikkaamalla asiassa pääsee eteenpäin ja saa lisätietoja. Viesteissä luvataan, että henkilökohtainen lahja on noudettavissa kyseisen linkin kautta.

Huijausviestillä pyritään hankkimaan vastaanottajan henkilö- ja tilitietoja, joita ryhdytään käyttämään laittomasti. Linkin klikkaaminen voi ujuttaa myös puhelimeen viruksen.

Huijarit voivat valita miljoona numeroa

– Huijarit käyttävät usein niin sanottua war dialing –tekniikkaa, jossa huijausviesti lähetetään järjestyksessä kaikkiin olemassa oleviin numeroyhdistelmiin. Huijarit ottavat esimerkiksi miljoona 040–alkuista numeroyhdistelmää, joihin viestit lähetetään. Osa voi olla sattumalta oikeita suomalaisia puhelinnumeroita, Gigantin IT-päällikkö Antti Ekonen selvittää.

Ekonen korostaa, etteivät huijausviestien tiedot ole peräisin Gigantista eikä Gigantti koskaan kysy viesteillä luottokorttinumeroita, salasanoja tai mitään henkilökohtaisia tietoja. Huijarit ovat useimmiten kansainvälisiä rikollisia.

Viestejä yritetään kitkeä pois, mutta niiden jäljittäminen on lähes mahdotonta. Gigantti neuvoo vastaanottajia poistamaan tai sulkemaan viestin klikkaamatta siinä olevia linkkejä.

– Jos on luovuttanut jollekin sivustolle luottokortin numeron, kannattaa olla välittömästi yhteydessä pankkiin sekä ottamaan yhteyttä kuluttajaviranomaiseen, viestintäpäällikkö Korpela sanoo.