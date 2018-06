Kurkista videon avulla turkulaiskoulun alta löytyneeseen "Pompejiin" – opastettuja kierroksia 1300-luvun raunioille lisätään jo toistamiseen

Mistä on kyse? Turkulaisen Katedralskolanin lattian alta löydettiin arkeologisten kaivausten yhteydessä 1300-luvulta peräisin olevia raunioita

Arkeologisia kaivauksia on tehty, koska koulua peruskorjataan ja rakennuksen paalutusta valmistellaan

Kaivauksille järjestettävät yleisökierrokset ovat olleet todella suosittuja, ja kierroksia on nyt lisätty jo kahdesti

TurkuKatedralskolanin liikuntasalin alta löytyneet 1300-luvulta peräisin olevat rauniot ovat herättäneet valtavaa kiinnostusta.

Arkeologisten kaivausten esittelykierrokset varattiin toukokuussa loppuun parissa tunnissa. Aluksi kierroksia piti tulla 40, mutta koska kiinnostus oli niin suurta, kaupunki lisäsi jo kerran kierrosten määrää.

Nyt kierroksia lisättiin entisestään. Yhteensä opastettuja kierroksia järjestetään noin 250. Jokaiselle niistä mahtuu 20 ihmistä.

Yleisökierroksilla ihmiset pääsevät katsomaan liikuntasalin alta paljastunutta vanhaa Turkua. Säilyneet rauniot ovat rakennusten kellareita ja ensimmäisen kerroksen osia.

– Joku ihmetteli, mitä mielenkiintoista on nähdä kellareita. Vain kellareita! Mutta ne ovat täynnä tarinoita ja historiaa, sanoo arkeologi Kari Uotila.

Apteekkarin talo, marsalkan asunto, säästöpankki...

Katedralskolan sijaitsee Turun vanhassa keskustassa. Turun palossa tuhoutuneiden kivi- ja tiilirakennusten ylemmät kerrokset purettiin palon jälkeen ja kellarit täytettiin rakennusjätteellä. Katedralskolanin liikuntasali rakennettiin raunioiden päälle vuonna 1902.

Rauniot löydettiin, kun koulua alettiin peruskorjata, ja paalutusta varten oli tehtävä arkeologisia kaivauksia.

Kieltämättä olisi aika kiehtovaa kaivaa tuo katu ja löytää sieltä tieto siitä, mitä täällä on ollut vuonna 1318. Kari Uotila

Liikuntasalin lattian alta on löydetty kahden eri talon päärakennuksia ja asuinosia, kellarikerroksia ja ensimmäisiä kerroksia.

Toinen taloista on joskus kuulunut apteekkari Jonas Synnebergille. Kaivauksilla on löydetty muun muassa tislaukseen käytettyä lasia. Lisäksi tiedetään, että yhdessä talossa asui aikoinaan marsalkka Evert Horn. Tiedetään myös, että paikalla on toiminut Bell-Lancasterin koulu ja joitain vuosia myöhemmin säästöpankki.

Osa jätetään suosiolla tutkimatta

Arkeologi Kari Uotilan mukaan kokonaisuus on merkittävä, ja yksi suurimmista, joita Turun kaupunkialueella on löydetty. Kaivauksia on tehty sillä ajatuksella, että tutkitaan vain välttämättömimmät kohteet – ne, jotka on pakko tutkia, jotta koulun peruskorjaus ja paalutus voidaan suorittaa suunnitellulla tavalla. Loput raunioista jätetään tuleville tutkijoille, ehkä sadan vuoden kuluttua tutkittaviksi.

Koskemattomaksi on jätetty esimerkiksi vanha katu, joka koulun alta on löydetty.

– Ehkä tänne tullaan sadan vuoden kuluttua uudestaan ja tutkitaan koko katu. Kieltämättä olisi aika kiehtovaa kaivaa tuo katu ja löytää sieltä tieto siitä, mitä täällä on ollut vuonna 1318. Mutta jos se ei osu meidän kohdallemme, se osuu jonkun toisen arkeologin kohdalle myöhemmin, Uotila sanoo.

Kalle Mäkelä / Yle

Turun kaupunki tiedottaa, että kesän lopulla rakentaminen liikuntasalissa jatkuu, ja sali voidaan ottaa takaisin liikuntasalikäyttöön runsaan vuoden kuluttua.

Arkitehti Benito Casagrande väläytteli keväällä ilmoille mahdollisuutta rakentaa raunioiden päälle läpinäkyvä lattia, korottaa liikuntasalin kattoa, ja säilyttää siten sekä rauniot että liikuntasali. Turun kaupunki ei ole ainakaan toistaiseksi tarttunut tällaiseen vaihtoehtoon.

Arkkitehti Kari Uotilan mukaan läpinäkyvä lattia voisi toimia, mutta se vaatisi säännöllistä raunioista huolehtimista ja aiheuttaisi tietysi myös kustannuksia.

– Monessa muussa paikassa sellaisia ratkaisuja on toteutettu. Ei se olisi mikään kovin vaikea asia arkeologiselta tai tekniseltäkään kannalta, Uotila sanoo.