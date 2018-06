WWF:n raportti: Välimerestä tulossa muovimeri – jopa 40 prosenttia muoviroskista aiheutuu turismista

Muoviroskat ja mikromuovi ovat muuttamassa Välimeren jättimäiseksi muovimereksi, ilmenee WWF:n tänään perjantaina julkaistusta raportista.

Maailman merien päivänä julkaistu Out of the Plastic Trap: Saving the Mediterranean from plastic pollution (siirryt toiseen palveluun) -raportti kertoo, että turismi lisää Välimeren maiden muovikuormaa 40 prosentilla joka kesä.

Suurin osa Välimeren muoviroskasta on peräisin kuluttajapakkauksista eli kertakäyttömuoviroskasta.

Tutkijat ovat erityisen huolestuneita mikromuovista, jota on Välimeressä maailman mittakaavassa ennätysmäärä. Välimeren mikromuovipitoisuus on neljä kertaa suurempi kuin Tyynenmeren muovipyörteen pitoisuus. Mikromuovin määrä Välimeressä on 1,25 miljoonaa fragmenttia neliökilometriä kohden, kertoo WWF tiedotteessa.

– On havaittu, että käytännössä kaikissa Välimeren alueen merieläimissä on mikromuovia ja 90 prosenttia eläimistä on syönyt suurikokoista muoviroskaa, kertoo WWF:n meriasiantuntija Anna Soirinsuo Ylelle.

WWF kertoo tiedotteessa, että suuremmat muoviroskat vahingoittavat, tukehduttavat ja tappavat eläimiä. Mukana on myös uhanalaisia lajeja, kuten merikilpikonnia ja munkkihylkeitä.

Ruokaketjuun joutuessaan mikromuovi uhkaa myös ihmisten terveyttä.

Mitä tavallinen ihminen voi tehdä?

Välimeren maissa matkailee yli 200 miljoonaa turistia vuosittain, ja suurin osa Välimereen joutuvasta muovijätteestä on lähtöisin Turkista ja Espanjasta. Seuraavaksi suurimpia muovijätteen tuottajia ovat Italia, Egypti ja Ranska.

Tavallinen ihminenkin voi tehdä osansa luonnon suojelemiseksi, muistuttaa Soirinsuo.

– Tavallinen ihminen voi Välimeren maissa turistina ollessaan syödä ravintolassa, jossa käytetään kestoastioita. Myös toreja voi suosia, sillä niissä ruoka on vähemmän pakattua. Eikä heitetä roskia rannalle.

Merien muoviongelman ratkaisemisessa merkittävä tekijänä on kertakäyttöisen muovin kulutuksen vähentäminen. Soirinsuon mukaan EU-maiden ihmiset ovatkin heränneet siihen, että muovijäteongelma on suuri ja siihen pitää puuttua.

– Olisi tärkeää, että EU:n yhteistä lainsäädäntöä lähdetään muuttamaan muovin vähentämiseksi ja kiertotalouden sekä jätteiden kierrätyksen parantamiseksi.