Jo toinen rikosilmoitus: merimetson pesät tyhjennetty myös Lahden Vesijärvellä – "Linnut ehtivät hautoa yli viikon"

Lahden Vesijärvellä on toukokuussa tyhjennetty neljä merimetson pesää. Asiasta on tehty rikosilmoitus.

Merimetso on tänä keväänä ensi kertaa onnistunut rakentamaan pesiä Sisä-Suomen järville ja päässyt pesäpuuhissaan munintavaiheeseen asti. Pesimähavaintoja on Vanajavedeltä Pirkanmaalta ja Vesilahdelta Päijät-Hämeestä.

Molemmissa tapauksissa pesintää on häiritty. Eilen uutisoitiin, että Valkeakoskella on tehty rikosilmoitus Vanajavedellä olleen yhdyskunnan pesätuhosta. Uutisen jälkeen myös Vesijärveltä tuli ilmoitus pesien tyhjentämisestä.

Rikosilmoituksen Vesijärven tapauksesta teki Espoossa asuva lintuharrastaja ja biologi Esa Lammi, joka seurasi merimetsojen pesintää kaukoputkellaan toukokuussa.

– Linnut ehtivät hautoa yli viikon. Neljä hautovaa lintua oli pesillä vielä 14. toukokuuta, mutta 19. toukokuuta pesät olivat tyhjiä, Lammi sanoo.

– Kun linnut olivat lähteneet, kävin katsomassa pesät ja totesin ne tyhjiksi. Pesät olivat siistejä, mutta munat ja linnut puuttuivat.

Laji levittäytyy sisämaahan

Esa Lammi kertoo seuranneensa Vesijärven lintuja 1970-luvulta asti. Aiemmin merimetso ei ole pesinyt Vesijärvellä. Nyt pesät olivat selkäveden keskellä olevalla lintuluodolla, jossa pesii jonkin verran myös lokkeja. Lammi ei halua tarkentaa luodon sijaintia.

– Uskon, että tämä oli ainoa merimetson pesintä Vesijärvellä. Nuoria lintuja siellä on kyllä useammassa paikassa, mutta pesimäpukuisia, aikuisia lintuja on vähän.

Vanajaveden ja Vesijärven pesinnät ovat ensimmäisiä tiedettyjä merimetson pesintöjä sisämaassa. Merialueella laji on levinnyt voimakkaasti, ja monen asiantuntijan mukaan sen levittäytyminen sisämaan järville on odotettua.

Merimetso on kiistelty laji, mutta se on rauhoitettu ympäri vuoden. Jo pelkkä pesinnän häiritseminen on luonnonsuojelurikos.

Esa Lammi sanoo, että häntä merimetsojen leviäminen sisämaahan ei häiritse.

– Kyllä tuollaiselle järvelle helposti yksi tai kaksi yhdyskuntaa mahtuu, eikä se vaikuttaisi vielä esimerkiksi kalastoon. Ainoa, missä se näkyy, on ulosteiden tahrimat puut ja rantakivet. Mutta ehkä ne pitäisi vain hyväksyä luontoon kuuluvina, Lammi sanoo.

Lue myös: Vanajavedellä tuhottu seitsemän merimetson pesää – pesintä oli ensimmäinen sisämaassa

"Se on pojat viimeinen kevät nyt, sillä tuonen risti istui kivellä – tämä on tarina siitä, kuinka merimetsosta tuli Suomen vihatuin lintu

Asiantuntijat erimielisiä – muuttaako merimetso sisämaan järville?