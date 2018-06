Synnytyssairaaloiden taistelu sisäilman kanssa jatkuu – Myös Naistenklinikan remontoitua osaa piinaa kosteusvaurio

Vain runsaan vuoden käytössä olleessa, sairaalan L-osassa hiljattain havaittujen kosteusvaurioiden syyksi on paljastunut vuotava viemäriputki.

Vasta remointoidussa Naistenklinikan L-osassa on paljastunut vuotavan viemäriputken aiheuttama kosteusvaurio.

Toukokuussa Työterveyslaitoksen mittauksissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia ja nyt syyksi on paljastunut vuotava viemäriputki kolmannessa kerroksessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Tilakeskuksen vs. kiinteistöjohtaja Vesa Vainiopää ei osaa arvioida, miten ja milloin vuoto on tapahtunut eli kuinka kauan ja miksi viemäriputki on vuotanut.

– Vuotokohta on nyt avattu, enkä tiedä tällä hetkellä, onko vuodon syy materiaalivika vai asennusvika. Nyt tutkitaan ja selvitetään asiaa. Minulla ei ole vielä tarkempaa tietoa, Vainiopää sanoo.

Kuivatus- ja korjaustyöt ovat alkaneet.

– Emme vielä tiedä, kuinka laajasti siellä joudutaan rakenteita avaamaan ja kuivaamaan. Korjausalue on eristetty sairaalan muusta toiminnasta, ja sairaalan toiminta on turvallista, kiinteistöjohtaja vakuuttaa.

Sisäilmatutkimukset jatkuvat Naistenklinikalla

Muita vaurioita remontoidusta, runsas vuosi sitten avatusta sairaalan L-osasta ei ole toistaiseksi löydetty, mutta tutkimukset jatkuvat.

Sairaalan henkilökunta on kertonut saaneensa sisäilmaoireita paitsi Naistenklinkan vanhalla, myös remontoidulla puolella. Toistaiseksi sisäilmamittauksissa ei ole löytynyt epäpuhtauksia.

– Mitään terveydelle vaarallista sieltä ei ole löytynyt, sanoo Vainiopää.

Vaikka Vainiopään mukaan Naistenklinikalla tehdään jatkuvasti sekä peruskorjauksia että sisäilmaongelmista johtuvia korjauksia, siellä ei tällä hetkellä ole mitään kriittistä, vaan kaikki ongelmat otetaan vakavasti ja niihin reagoidaan heti.

– Naistenklinikan vanhoilla puolilla on jatkuvasti käynnissä sekä peruskorjaustöitä, että havaituista sisäilmaongelmista johtuvia korjauksia ja L-osassakin selvitetääni, löytyykö sietä jotakin muuta vielä, Vainiopää sanoo.

Tutkimukset jatkuvat siis sekä remontoidussa L-osassa että Naistenklinikan vanhalla puolella yhdessä Työterveyslaitoksen, työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. Henkilökunnalle järjestetään ensi viikolla tiedotustilaisuus koko Naistenklinikan tilanteesta, tutkimuksista sekä toimenpiteistä.

Naistenklinikka on Helsingin ainoa synnytyssairaarala, koska Kätilöopiston sairaala suljettiin vakavien sisäilmaongelmien takia vuoden 2017 lokakuussa. Naistenklinikalla aiotaan synnyttää noin 10 000 vauvaa vuodessa.

