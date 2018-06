Herätys: Suurvaltojen sotilasjohtajat kohtaavat Helsingissä, Välimeri muuttuu muovimereksi, sää lämpenee viikonloppuna

Mitä Helsingissä kohtaavista sotilasjohtajista tiedetään?

Yhdysvaltain asevoimien komentajan, kenraali Joseph F. Dunford Jr:n tausta on merijalkaväessä, Venäjän asevoimien komentajan, armeijakenraali Valeri Gerasimovin panssarivaunujoukoissa. Suurvaltojen sotilasjohtajat ovat tiettävästi tavanneet tätä ennen kerran aiemmin. Gerasimov tunnetaan "kenraalien kenraalina", Dunford puolestaan lempinimellä taistelija-Joe. Lue lisää tästä.

Orpon ja Sipilän jatko puoluejohtajina ratkeaa viikonloppuna

Kokoomuksen ja keskustan puolueväet kokoontuvat tänään viikonlopun puoluekokouksiin poliittisesti jännitteisessä tilanteessa. Petteri Orpo hakee jatkoa kokoomuksen puheenjohtajana Turussa, ja Juha Sipilä tavoittelee uutta kautta keskustan peräsimessä Sotkamossa. Voit seurata kokousten kohokohtia Ylen suorissa lähetyksissä, joista ensimmäinen alkaa klo 14.15.

AOP

"Onko meidän lapsi nyt jonkinnäköinen hirviö?"

Huuli- ja suulakihalkioiden hoito on Suomessa huippuluokkaa, mutta silti aiheesta on saatavilla niukasti tietoa. Keuruulainen Miia Vieltojärvi kuuli sanan huulihalkio ensimmäistä kertaa rakenneultrassa. Se muutti koko odotuksen suunnan. Nyt hän kertoo asiasta ja raskaasta käsittelyprosessistaan avoimesti blogissaan.

Miia Vieltojärven blogi

WWF: Mikromuovia löytyy jokaisesta Välimeren eläimestä

Välimeri on muuttumassa jättimäiseksi muovimereksi, ilmenee WWF:n juuri julkaisemasta raportista. Maailman merien päivänä julkaistun raportin mukaan suurin osa muoviroskasta on peräisin kuluttajapakkauksista. Ylen haastattelema meriasiantuntija sanoo, että käytännössä kaikissa Välimeren eläimissä on mikromuovia.

Matti Myller / Yle

Kanada laillistamassa marihuanan viihdekäyttöä

Kanadan senaatti on hyväksynyt lakiesityksen, joka laillistaisi marihuanan viihdekäytön maassa. Kanadasta on näin tulossa ensimmäinen suurista teollisuusmaista, joka hyväksyy marihuanan tuotannon, myynnin ja kulutuksen. Lain tarkoituksena on vähentää alaikäisten marihuanan käyttöä ja siihen liittyvää rikollisuutta.

Brandon Marshall / AOP

Perjantai on kylmä, mutta viikonloppuna lämpenee

Sää jatkuu perjantaina viileänä. Suuressa osassa maata lämpötila jää alle 15 asteen. Viikonlopun aikana lännestä saapuu lämpimämpää ilmaa ja lämpötila kohoaa viimeistään sunnuntaina eteläisessä Suomessa 20 asteen paikkeille ja paikoin ylikin. Sateita voi kertyä lauantaina maan keskiosissa ja sunnuntaina Lapissa. Kuivuus jatkuu osassa maata ja metsäpalovaroituksia (siirryt toiseen palveluun) on yhä voimassa. Lue lisää Ylen sääsivuilta.