Sairaalan käytävillä kulkevat robotit tekevät töitä 24/7 - "Tulee niille tässä juteltua"

– Pysähdys 30 sekuntia. Ole hyvä ja paina vihreää nappia, kun jatketaan. Menen nyt, tiedottaa Helunaksi nimetty logistiikkarobotti Seinäjoen keskussairaalassa ja jatkaa matkaansa kyytiin nostamansa kollin kanssa.

Keskusvaraston ja eri osastojen välillä kulkee Seinäjoen keskussairaalassa jo viisi logistiikkarobottia ja kuudetta ollaan hankkimassa. Sen jälkeen sairaalan käytäville ei enempää kuljetusrobotteja enää juuri mahdukaan.

Logistiikkarobotti kierroksellaan Seinäjoen keskussairaalassa. Mirva Ekman / Yle

Robotit kuljettavat sairaalan käytävillä pääasiassa keskusvarastolta ja välinehuollosta lähtevää tavaraa eli hoitotarvikkeita ja -välineitä sekä nyt myös osan sairaalan ruuista.

Väsymättömiä ahertajia

Robotit ovat korvanneet esimerkiksi eläkkeelle jäänyttä kuljetushenkilöstöä. Kuljetusten määrää lisää myös jatkuvasti Seinäjoen keskussairaalan laajeneminen.

Robotti voi kuljettaa kerralla 454 kilon verran tavaraa kyydissään ja se toimii tunnin latauksella neljän tunnin ajan. Tehokkuus onkin yksi avainsanoista, vaikka vaikeuksiltakaan ei ole vältytty.

– Tämä on melko monimutkaista tekniikkaa – on infrapunaa, ultraääntä ja lasersensoreita. Vaikeuksiakin on ollut, mutta nämä ovat kyllä tehokkaita. Ne kulkevat 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän vuorokautta viikossa, väsymättä, kertoo Seinäjoen keskussairaalan logistiikkapäällikkö Ville Ruuskanen.

Seinäjoen keskussairaalan logistiikkapäällikkö Ville Ruuskanen tarkistaa robotin kuljettamaa lähetystä. Mirva Ekman / Yle

Henkilökunta on koulutettu huoltamaan robotteja Seinäjoella. Roboteille voi myös tulla viivästyksiä lähinnä ihmisten tekemistä virheistä, koska esimerkiksi kuljetusrullakot tulisi asettaa aina oikein päin kuljetuspaikalle. Myös käytäville vahingossa jätetyt tavarat hidastavat robottien kuljetuksia jonkun verran.

Säästöjä syntyy

Robottiteknologia lisääntyy sairaaloissa, ja VTT Teknologian Tutkimuskeskus sanookin Seinäjoen keskussairaalan olevan yksi pioneereista Suomessa. VTT oli mukana Seinäjoen keskussairaalan logistiikkarobottien käyttöönotossa (siirryt toiseen palveluun).

Leikkausrobotteja on otettu käyttöön jo vuosia aikaisemmin esimerkiksi Kuopiossa ja Tampereella. Oulun yliopistollisessa sairaalassa otettiin keväällä koekäyttöön robotti hoitamaan liikennettä leikkaussalin ja välinehuollon välillä.

Robottiteknologia on kallista, mutta se voi säästää kustannuksissa pidemmällä aikavälillä.

Seinäjoen keskussairaalassa tehtiin tarkat kannattavuuslaskelmat ennen hankintapäätöksiä.

– Tällainen investointi pystyttiin tekemään varsin lyhyellä, muutaman vuoden mittaisella takaisinmaksuajalla. Näiden robottien tekniikka on pelannut hyvin ja ne ovat toimineet vähäisillä häiriöillä. Toki nekään eivät ole virheettömiä, sanoo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki.

Robotit voisivat myös helpottaa tulevaisuudessa Pihlajamäen mukaan useilla paikkakunnilla olevaa työvoimapulaa.

Hertta ja kollegat ihmetyttävät

Varsinkin sairaalan asiakkaat ihmettelevät ja kummastelevat robotteja edelleen. Hoitohenkilökunta on siihen jo tottunut, vaikka aluksi robottien toimivuutta jännitettiin.

– Kaikki uusi voi aiheuttaa negatiivisia ennakkoluuloja ja pelkoa, mutta nämä toimivat kyllä pääsääntöisesti hyvin. Inhimillisistä erehdyksistä voi tulla silloin tällöin viivästyksiä, sanoo Seinäjoen keskussairaalan välinehuoltokeskuksen välinehuolto-ohjaaja Pia Ontto-Panula.

Seinäjoen keskussairaalan logistiikkarobotit on nimetty lehmien nimillä. Mirva Ekman / Yle

Seinäjoen lehmännimien mukaan nimetyt robotit Heluna, Mustikki, Kielo, Hertta ja Mielikki myös puhuvat.

– Täytyy myöntää, että kun se sanoo tuossa "käännyn ympäri", niin kyllä sille tulee sanottua että käänny vaan. Tulee niille tässä juteltua, nauraa Pia Ontto-Panula.