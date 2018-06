KRP: "Ammattimuulien" rahanpesuyritykset lisääntyneet Suomessa – pankkitilejä avataan väärennetyillä papereilla

Poliisi tutkii Suomessa toistakymmentä ammattimaisten kätyreiden rahanpesuepäilyä ja on jäädyttänyt pankkitilejä tutkinnan takia.

Suomeen on Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan levinnyt muualta Euroopasta tuttu rahanpesuilmiö: ammattimaiset muulit, jotka avaavat väärennetyillä ulkomaalaisilla henkilöllisyyspapereilla pankkitilejä, jotka annetaan muiden rikollisten käytettäväksi.

Ilmiö on kasvanut voimakkaasti Suomessa tänä vuonna. Poliisi tutkii parhaillaan yli toistakymmentä tapausta.

– Meille on tullut useita ilmoituksia, joissa erilaisilla henkilöllisyyspapereilla, lähinnä Itä-Euroopasta olevilla papereilla, henkilöitä on tullut Suomeen. He ovat hyvin lyhyen ajan kuluessa avanneet useita tilejä ja sen jälkeen poistuneet kokonaan maasta, sanoo KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Pekka Vasara.

Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka on täysin ammattimaista.

Rahansiirtely pankkitilien avulla yleisin keino rahanpesussa

Rikollisen rahan jäljittäminen pystytään katkaisemaan tilien avulla. Usein pankkitilille laitetut rahat on nostettu heti automaatista maksukortilla ja lähetetty eteenpäin erilaisilla rahansiirtopalveluilla.

Myös virtuaalivaluuttoja on alettu käyttää viime aikoina entistä enemmän rahanpesuun. Omalta virtuaalivaluuttatililtä voi siirtää kryptovaluuttaa toiselle tilille, jolloin ei voi lainkaan tietää, kenelle varat menevät.

Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Pekka Vasara. Jouni Immonen / Yle

Esimerkiksi Bitcoin-automaateissa voi muuttaa virtuaalivaluutan suoraan käteiseksi rahaksi. Palveluntarjoajat eivät ole rahanpesuilmoitusvelvollisia, vaikka ne seuraavat omaa toimintaansa ja tekevät yhteistyötä KRP:n kanssa.

Pankki saattaa huomata virtuaalivaluuttaan liittyvät rahanpesuyrityksen siinä vaiheessa, jos virtuaalitililtä yritetään siirtää poikkeuksellisia summia tavalliselle pankkitilille.

Suomessa olleista henkilöistä aika harva on pystytty tavoittamaan, koska he poistuvat maasta nopeasti Pekka Vasara, KRP

Rahansiirtely pankkitilien kautta on KRP:n mukaan yleisin tapa pestä rahaa Suomessa. Se on myös tavanomainen tapa siirtää rahaa talousrikoksissa. Ammattimuulit ovat alkaneet kuitenkin entistä enemmän kiinnostua myös kullan ostamisesta käteisellä.

KRP:n mukaan Suomessa on tänä vuonna ollut yli kymmenen tapausta, joissa pankkitilien varat on jäädytetty kätyrien käyttöön liittyvän rahanpesuepäilyn takia.

– Rahasummat eivät ole isoja alkuvaiheessa, esimerkiksi joitakin kymmeniä tuhansia euroja tiliä kohden, mutta Euroopan alueella puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, sanoo Vasara.

Virtuaalivaluuttaa voidaan muuttaa euroiksi esimerkiksi Bitcoin-automaateissa Jouni Immonen / Yle

Rahanpesuilmoitukset ovat lisääntyneet huomattavasti

Ammattimaisia muuleja on löytynyt Suomessa pankkien tekemien rahanpesuilmoitusten joukosta, jotka ovat lisääntyneet huomattavasti tänä vuonna. Useimmiten rahanpesuilmoitukset koskevat yksityishenkilöitä.

Viime vuonna pankeilta tuli rahanpesuilmoituksia KRP:hen hieman alle 5 000. Tänä vuonna niitä arvioidaan Vasaran mukaan tulevan noin 8 000. Niistä arviolta noin 10–15 prosenttia johtaa talousrikos- tai muuhun rikostutkintaan.

Rikollisen rahan alkuperä on tyypillisesti huumekauppaa, asekauppaa, ihmisten laitonta salakuljetusta ja erilaisia netissä tehtyjä petoksia. Useimmiten apurien avulla siirretyt varat valuvat takaisin rikollisille käteisvaroina jotain reittiä pitkin.

Niissä tapauksissa, joissa ammattimuulien rahavirtoja on pystytty jäljittämään, määränpäänä ovat Vasaran mukaan olleet Kaukoitä ja Valko-Venäjä. Siis yleensä paikat, joissa kyberrikoksia eli netissä tapahtuvia rikoksia tai huumerikoksia on tehty.

Vasara sanoo, että varojen jäljittäminen on vaikeaa ja rikollisten jäljille on päästy vain muutamissa harvoissa tapauksissa. KRP on kuitenkin tyytyväinen yhteistyöhön pankkien kanssa, sillä pankeilla on usein paljon taustatietoa ja paljon kansainvälisiä yhteyksiä, mikä taas helpottaa juttujen tutkimista.

Ammattimuulit ottavat usein tileille tallettamansa rahat käteisenä pankkiautomaatista Jouni Immonen / Yle

Apureita värvätään netin kautta ja suorilla kontakteilla

Järjestäytynyt rikollisuus kiertää eri paikoissa ja värvää ammattikätyreitä suorilla kontakteilla. Henkilöön otetaan yhteys ja kysytään, haluaako kyseinen ihminen ryhtyä muuliksi. Heille maksetaan siitä pieni palkkio. Operaation jälkeen he lähtevät maan rajojen ulkopuolelle nopeasti, jolloin heitä on vaikeampi saada kiinni. KRP sanoo suoraan, että jäljittäminen on vaikeaa.

– Suomessa olleista henkilöistä aika harva on pystytty tavoittamaan, koska he poistuvat maasta hyvin nopeasti, sanoo Vasara.

Muuleja on myös värvätty esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Facebookin kautta, laillisen näköisillä työpaikkailmoituksilla, viestipalvelu Twitterissä tai vaikka lähettämällä sähköpostia jollekin henkilölle.

Saatetaan pyytää esimerkiksi pikku palvelusta joltain opiskelijalta ja liikkeellä ollaan pienillä rahasummilla, jolloin epäilykset eivät ainakaan heti herää. Myös rakkauskirjeillä huijataan ihmisiä rahamuuleiksi. Joissakin tapauksissa heiltä on myös saatettu huijata rahaa ennen kuin heitä on pyydetty välittämään rikollista rahaa eteenpäin.

Ihminen saattaa joutua rahanpesijöiden apuriksi hyväuskoisuuttaan ja ikään kuin vahingossa, mutta seuraamukset voivat olla vakavat, sillä riskinä on joutua itse epäillyksi rahanpesusta. Rikollisjärjestöt lähestyvät mielellään henkiöitä, joilla saattaa olla taloudellisesti vaikeaa.

Viime vuonna KRP oli mukana isossa eurooppalaisessa yhteisoperaatiossa, jossa olivat mukana myös Yhdysvallat, Kanada ja Australia. Operaatiossa paljastettiin satoja muulitapauksia, joista parikymmentä oli Suomessa.

Finanssiala: "Jos tieto kierrätetään rahanpesun selvittelykeskuksen kautta, silloin on tyhjät tilit vastassa"

Pankkeja edustava Finanssiala sanoo, että keinoja torjua rahanpesurikollisuutta on paljon uusien rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevien lakien ansiosta.

Finanssialan johtajan Risto Karhusen mukaan pankit ovat myös palkanneet lisää henkilökuntaa torjumaan rahanpesua ja epäilyttäviä liiketoimia. Hän myöntää, että joskus rahanpesuilmoitus tehdään varmuuden vuoksi, ettei jälkeenpäin päästä sanomaan, miksei ilmoitusta tehty. Perusteet ilmoituksen tekemiselle ovat kuitenkin aina olemassa.

Karhunen kuitenkin kritisoi viranomaisten toimintaa. Hänen mukaansa Finanssiala on esittänyt pankkisalaisuuden raottamista muulitileistä valtiovarainministeriölle jo monta vuotta. Karhunen sanoo kipakasti, että "viranomaiset antavat etumatkaa rikollisille”.

– Menetetty aika on kadotettu totuus. Jos tieto kierrätetään rahanpesun selvittelykeskuksen kautta, kyllä siellä on silloin tyhjät tilit vastassa. Tämä on minuutti-, jopa sekuntipeliä. Ilmoitus voidaan tehdä, mutta pankkien tulisi voida vaihtaa ennen ilmoituksen tekoa tietoa näistä muulitileistä.

Karhunen pitää hyvänä, että pankit voivat harkita verkkopankkiyhteyksien avaamista, vaikka asiakas on saanut peruspalvelutilin. Pankki voi harkita verkkotunnuksien avaamista, jos asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Viranomaiset antavat etumatkaa rikollisille Risto Karhunen, Finanssiala

Maksaminen ja tilien avaaminen kansainvälisessä rahaliikenteessä muuttuvat nopeasti. Nykyään esimerkiksi Saksassa ei tarvitse fyysistä tunnistautumista avatakseen pankkitilin. Siihen riittää passista otettu kuva ja matkapuhelin.

Viranomaisiin kohdistuvasta kritiikistä huolimatta Karhunen kiittelee pankkien ja KRP:n välistä yhteistyötä ja sanoo, että vuoropuhelua rahanpesun torjunnasta käydään koko ajan.

Lakimies Sanna Atrila pankkeja ja luottolaitoksia valvovasta Finanssivalvonnasta sanoo, että rahanpesusääntely vaikuttaa tällä hetkellä olevan kohdallaan. Fiva ymmärtää, että muulitili-ilmiö huolestuttaa pankkeja. Finanssivalvonta on kuullut toimialalta pankkien huolta nimenomaan muuliteileistä jo jonkin aikaa ja asiaa on syytä seurata sekä arvioida sääntelyn riittävyyttä.