Sotkamoon avataan suuren luokan marjajalostustehdas – vientiä suunnataan Aasian ja Yhdysvaltojen markkinoille

Yrityksen tavoitteena on nostaa Suomen marjajalostus uudelle tasolle. Tulevaisuudessa tehtaan on tarkoitus jalostaa vuosittain 10 miljoonaa kiloa luonnonmarjoja.

Tästä on kyse Sotkamoon avataan luonnonmarjojen jalostukseen keskittyvä tehdas.

Tehtaan tuotteet eivät mene suoraan kuluttajille, vaan teollisuuden käyttöön.

Yrityksen suunnitelmissa on viedä tuotteita Aasian ja Yhdysvaltain markkinoille.

– Tulevana syksynä meillä on jo käytössä mehunpuristuslinjasto ja kaksi patenttia, joista toisen avulla valmistamme korkeakuituista bioaktiivista hilloa. Toiseksi kuivaamme marjoja matalassa lämpötilassa. Nämä kaksi tuotetta ovat ensimmäiset, jotka saamme markkinoille, kertoo toimitusjohtaja Satu Hongell Extrx Oy:stä.

Tehdas toimii Sotkamon Osuusmeijerin tiloissa, missä toimii jo valmiiksi marjojen hankintaorganisaatio Arctic International Oy. Uusi tehdas työllistää noin 20 henkilöä.

Yrityksen tavoitteena on viedä marjanjalostusta vielä pidemmälle tulevina vuosina.

– Päätavoitteenamme on saada aikaan marjauute noin vuoden päästä. Olemme tehneet paljon tutkimustyötä sen eteen, että löytäisimme hyvät prosessiolosuhteet sen tekemiseen. Tutkimusta on tehty muun muassa ELY-keskuksen kehittämishankkeen kautta, sekä entisen Tekesin eli nykyisen Business Finlandin rahoituksella, Hongell sanoo.

Yhteistyötä tutkijoiden kanssa

Exrtx Oy on ollut mukana myös yhteishankkeessa yliopistotutkijoiden kanssa. Oulun yliopiston tutkija Mari Jaakkola on ollut mukana tutkimassa muun muassa marjojen jalostusta ja terveysvaikutteisia aineita.

– Tutkimuksemme marjojen jalostuksesta ja prosesseista ovat hyvin lähellä yrityksen toimintaa. Teemme myös analytiikkaa, joka hyödyttää yritystä. Mittakaavaltaan tehdas on myös hyvin mielenkiintoinen meidän tutkimusten kannalta. Tulevaisuudessa voimme yrityksen kautta pilotoida tutkimiamme prosesseja isossa mittakaavassa, Jaakkola kertoo.

Myös puolukassa on terveysvaikutteisia yhdisteitä sekä potentiaalia maailmanmarkkinoille. Toni Pitkänen / Yle

Suomen luonnosta on mahdollista jalostaa ja tuotteistaa myös muita marjoja mustikan lisäksi.

– Viime vuosina olemme tehneet tutkimustyötä myös puolukan kanssa. Puolukka on sen takia kiinnostava, että sen sato on yleensä hyvä. Karpalon sukulaista puolukkaa ei vielä maailmalla tunneta. Koska puolukka on luonnonmarja, sen viljelyyn ei käytetä torjunta-aineita. Myös puolukassa on paljon arvokkaita yhdisteitä, Jaakkola kertoo.

Yritys tähtää Aasian ja Yhdysvaltain markkinoille

Tehtaan tuotteet eivät mene suoraan kuluttajille, vaan teollisuuden käyttöön. Yrityksen suunnitelmissa on suunnata tuotteita erityisesti Aasian ja Yhdysvaltain markkinoille.

Toimitusjohtaja Satu Hongellin mukaan Aasiassa arvostetaan suomalaisia toimintatapoja ja puhdasta luontoa.

– Tällä hetkellä mustikkaa lähtee Suomesta paljon pakasteena Aasiaan ja se tulee takaisin jalostettuina tuotteina. Tarkoituksenamme on, että tuote tehdään Suomessa loppuun asti ja saamme mahdollisimman paljon jalostusarvoa Suomeen.

Suomalaisen marjajalostuksen valttikortteja maailmalla ovat tutut, Suomessa toisinaan jopa itsestäänselvyyksinä pidetyt asiat.

– Ulkomailla mielikuvat luonnon puhtaudesta ja arktisuudesta ovat todella tärkeitä. Ulkomailla myös luomutuotteille on paljon kysyntää. Täällä Suomessa on siihen hyvät mahdollisuudet, sillä meillä on maailman suurin luomuksi sertifioitu metsäpinta-ala, Jaakkola kertoo.

Hongell myöntää, että marjanpoimijoiden riittävyys on haaste yritykselle. Suomalaiset eivät enää poimi marjoja tarpeeksi teollisuuden tarpeisiin ja esimerkiksi thaimaalaisia on tänä vuonna tulossa ennakkotietojen mukaan aiempaa vähemmän. Jaakkolan mukaan mustikkaa ja puolukkaa kerätään Suomessa tällä hetkellä vain 5-10 prosenttia sadosta.