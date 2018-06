Lillukanvarsia, sanoo Hesburger-mies mehupillin kieltämisestä – Heikki Salmela verottaisi raskaasti kaikkea saastuttavaa

Heikki Salmela kurvaa haastatteluun Turun Hansakorttelin Hesburgeriin hyväntuulisena ja muuttuneena. Mitä on tapahtunut 72-vuotiaalle Herburger-ketjun luojalle?

– Olen pudottanut viimeisen kolmen vuoden aikana painoa 30 kiloa syömällä Hesellä. Puheet siitä, että hampurilaiset lihottavat, ovat täyttä puppua. Ihmisten lihominen johtuu ruoan määrästä, Salmela tykittää.

Herburgerin hallitusta johtava Heikki Salmela on vahvasti sitoutunut kehittämään yrityksen tuotteita terveellisempään ja ympäristöystävällisempään suuntaan. Kasvisproteiiniitehdas valmistuu Kaarinaan (siirryt toiseen palveluun) (TS 8.6.), saastuttamaton kiertovesijärjestelmään perustuva kalankasvattamo nousee Riikaan ja sitä seuraava kasvattamo ehkä Kaarinaan.

Teheranin Hesburger Trumpin hampaissa

Turkulainen Hesburger-ketju on laajentunut viime vuosina vahvasti ulkomaille. Suomessa hampurilaisravintoloita on 269, ja ulkomailla niitä on kohta 200.

Pari kuukautta sitten avattu Teheranin-ravintola on Hesburgerin ensimmäinen hampurilaispaikka Iranissa. Heti ravintolan valmistumisen jälkeen prersidentti Trump irtisanoi yksipuolisesti ydinasesopimuksen Iranin kanssa ja aloitti puheet rajuista talouspakotteista.

Heikki Salmela myöntää, että jäätävä tilanne saattaa keskeyttää Hesburgerin suunnitelmat rakentaa uusia ravintoloita Iraniin.

– Mehän investoidaan hirveästi ja tarvitaan paljon rahoitusta. Pankkikumppanit joutuvat noudattamaan näitä pakotteita, ja se on tietenkin hankala asia, Salmela pohtii.

Bulgariassa Hese-ravintoloita on yksitoista, ja kymmeniä uusia on nousemassa sinne lähivuosina. Kymmeniä ravintoloita on muun muassa Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Venäjällä.

Hampurilaisrobotti syntyi jo 80-luvulla

Töiden automatisointi ja robottien vallankumous on ollut pinnalla viime vuosina. Hesburgerin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela paljastaa, että robottia nikkaroitiin hampurilaiskeittiöihin koemielessä jo 1980-luvulla.

– Silloisen suunnittelijan kanssa oltiin kasaamassa ensimmäisiä robotteja. Meillä oli muun muassa ranskanperunarobotti, Salmela muistelee.

– Olen ihan varma, että robotit ihan oikeasti ovat joskus tulossa, mutta henkilökohtainen palvelu ravintoloissa säilyy.

Hesburger työlistää Suomessa noin 5 000 henkeä. Ulkomailla Hesen työasua kantaa yli tuhat henkeä.

Salmela: Koulun penkillä ei pitäisi viipyä liian kauan

Heikki Salmela on tyypillinen esimerkki työn opettamasta yrittäjästä. Hänen mielestään koulun penkillä ei pitäisi istua 30-vuotiaaksi asti, sillä parempaa oppia saa työtä tekemällä. Salmela on itse ollut yrittäjänä yli 50 vuotta.

Kansakoulussa Heikki Salmela oli omien sanojensa mukaan menetetty tapaus. Äiti ehdotti nuorelle Heikille keittiöalaa, ja demareiden aktiiveihin kuulunut isä sai suhteilla järjestettyä pojalle keittiöharjoittelijan paikan Hotelli Turkuun.

Kalle Mäkelä / Yle

Työharjoittelu poiki paikan ravintolakouluun. Ensimmäinen työpaikka oli Ravintola Walhalla Suomenlinnassa.

Oman ravintolayrityksen Heikki ja Kirsi Salmela perustivat Naantalin linja-autoasemalle.

– Se oli varsinainen kauppakorkeakoulu tai yrittäjäopisto, Heikki Salmela kehuu.

Naantalin linja-autoasema puretaan lähiaikoina asuinkerrostalojen tieltä, mutta Salmeloiden yritys on Naantalin ajoilta kasvanut hurjasti. Ensimmäinen amerikkalaistyylinen Hesburger avattiin Turussa vuonna 1980, ja loppu onkin historiaa.

Heikki Salmelalla riittää edelleen virtaa johtaa Hesburgerin ja noin 200 muun yrityksen hallituksia.

Oman tien kulkija

Alle 20-vuotiaana yrittäjän tielle lähtenyt Heikki Salmela katselee ympäröivää yhteiskuntaa toisesta vinkkelistä kuin korkeakoulun käyneet. Mielipiteet ovat sen mukaiset. Salmela nostaa juomapurkin ja osoittaa EU:n hampaisiin joutunutta muovipilliä.

– Nyt näistä mehupilleistä luopuminen ikään kuin hoitaa luonnon, mutta nämähän ovat lillukanvarsia. Jos saisin päättää, lopettaisin työn ja yrittämisen verotuksen, ja pistäisin kaikki verot ympäristöä saastuttaviin raaka-aineisiin, Salmela tiivistää.

Salmelan mielestä toimintatavat ratkaisee raha eikä mikään muu. Yritykset saadaan kehittämään uusia, entistä parempia menetelmiä vain rahassa mitattavilla kannustimilla.

Salmela nostaa hampurilaisravintolamaailmasta yhden esimerkin hyvästä maksupolitiikasta.

– Kun ranskanperunarasvoille tuli kaatopaikkamaksu, aloitimme rasvan keräämisen ja ryhdyimme tekemään siitä biodieseliä.