Entinen ammattitanssija Piia Anttonen hurahti polkujuoksuun: ”Ajan kesän aikana autolla yli 20 000 kilometriä voidakseni juosta metsissä”

Entinen ammattitanssija Piia Anttonen, 40, ei urheillut uran päätyttyä yli vuosikymmeneen. Tanssijanuransa jälkeen hän perusti Somerolle eläinsuojelukeskuksen, jossa työskenteli päivät pitkät ilman lomaa ja liikuntaa.

Töissä oli tarkoitus viettää tämäkin kesä.

Toisin kävi.

Yle haastoi Anttosen keväällä Mennään metsään -kampanjaan, jonka tiimoilta järjestetään ympäri Suomen puolen vuoden ajan kaikille avoimia polkujuoksutapahtumia. Tapahtumia järjesteään yksi jokaisessa maamme neljässäkymmenessä kansallispuistossa.

Vielä huhtikuussa Anttonen ei ollut ikinä käynyt ainoassakaan kotimaisessa kansallispuistossa, eikä edes kuullut sanaa polkujuoksu. Haasteen saatuaan hän päätti päätti kiertää kesän aikana joka ikisen tarjolla olevan tapahtuman – vaikka matkaa kotoa olisi yli tuhat kilometriä suuntaansa.

Polkujuoksu vaatii kuntoa

Ensimmäinen juoksutapahtuma järjestettiin huhtikuun puolivälissä Nuuksiossa. Vielä silloin vuosia totaalista urheilutaukoa pitänyt Anttonen ajatteli taivaltavansa lenkit juoksun sijaan kävellen.

Alexandra Kral-Leszczynski / Yle

– Lähdin liikkeelle suunnitelmieni mukaan varsin rauhallisella tahdilla, mutta reitin loppupuolella ryhmämme vetäjä totesi, että jos ihan vähän kiristäisin kävelytahtia, niin sehän olisi juoksua, Anttonen kertoo.

Juoksu innosti. Kotiin päästyään Anttonen innostui kuulemastaan niin paljon, että meni heti juoksulenkille.

– Päätin, että jos jaksaisin hölkätä itsekseni neljä kilometriä, osallistuisin seuraavana viikonloppuna Teijon kansallispuistossa järjestettävään tapahtumaan kävelyn sijasta juosten, hän sanoo.

Rahaa säästyy, kun nukkuu autossa

Anttonen päätti kiertää Ylen kampanjan innoittamana koko Suomen.

– Minut sai liikkeelle nimenomaan tämä haaste. Jos on tarjolla yhteensä 40 eri juoksupaikkaa, niin todellakin haluan koluta ne kaikki, Anttonen toteaa.

Kun matkaa tapahtumapaikalle saattaa olla suuntaansa satoja, jopa yli 1 000 kilometriä, vaaditaan osallistumiseen paljon muutakin kuin juoksukuntoa. Pienellä budjetilla reissuja tekevä Anttonen säästää matkakuluissa nukkumalla autossaan.

– Autoni on vaan niin pieni, etten oikein mahdu sinne kokonaan. Jätin Riisitunturilla jalat yöksi takakontin ulkopuolelle, mutta se ilmeisesti oli aika epäilyttävää, sillä heräsin siihen, kun paikalle osunut vanha pariskunta ravisteli minua tiedustellen, onko kaikki kunnossa, hän kertoo nauraen.

Bensarahan lisäksi Anttosen kesäprojekti vaatii paljon aikaa.

– En ollut pitänyt viiteen vuoteen juuri lomaa ja lähipiirini alkoi pikku hiljaa huolestua jaksamisestani. Kun he tajusivat miten paljon tämä projekti antaa minulle energiaa, riensivät ystävät pyytämättä auttamaan eläinsuojelukeskuksen töissä, jotta pääsen vihdoin panostamaan myös omaan hyvinvointiini, Anttonen sanoo.

Uusi energinen arki

Piia Anttonen tanssi nuorena ammatikseen. Sitten hän ei liikkunut vuosiin. Se vaikutti jaksamiseen.

– Olin viime keväänä melko uupunut, mutta nyt olen kuin uudestisyntynyt ihminen. Olen löytänyt vuosia kadoksissa olleen liikunnan ilon ja arkeni on muutenkin saanut aivan uudenlaista virtaa, hän kertoo innoissaan.

Hän oli ajatellut, että jos ei voi saavuttaa nuoruuden kuntoa, ei kannata liikkua ollenkaan. Nyt hän sanoo oivaltaneensa, että jokainen voi liikkua omalla tasollaan.

Myös hyvä olo koukuttaa.

Anttonen kertoo nauttivansa polkujuoksusta nimenomaan sen leppoisan luonteen vuoksi, ovat häntä alkaneet kiinnostaa myös lajin kilpailut.

– Tänä kesänä tavoitteeni on juosta yhtä mittaa 20 kilometriä ja ensi kesänä haluan ehdottomasti osallistua Oulangan kansallispuistossa järjestettävän Karhunkierroksen 32 kilometrin matkalle, hän kertoo suunnitelmistaan.

– Olen tajunnut, että liikkuminen metsässä on myös mitä parasta stressinpoistoa. Siitä tulee aivan selittämättömän hyvä olo ja samalla voi vielä nauttia upeista maisemista. Yhteislenkeille osallistuminen on tuonut elämääni myös uusia tuttavia, joten tämä on loistavaa vastapainoa todella itsenäiselle työlleni, kertoo kerrasta koukkuun jäänyt Anttonen.

Ylen Mennään metsään -kampanja haastaa kaikki suomalaiset nauttimaan luonnosta. Mukaan maksuttomille yhteislenkeille voi ilmoittautua osoitteessa: yle.fi/mennäänmetsään