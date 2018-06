"Aina kaikki otetaan kantakaupungissa asuvien selkänahasta" – HSL:n vyöhykeuudistus herättää tunteita somessa

HSL:n ensi vuoden alussa voimaan tuleva vyöhykeuudistussuunnitelma (siirryt toiseen palveluun) poistaa erityisesti kantakaupungin alueella liikkuvia hyödyttäneet ratikkaliput kokonaan. Uudessa vyöhykemallissa ei voi ostaa yhden vyöhykkeen lippua, vaan aina on ostettava vähintään kaksi vyöhykettä kattava lippu – riippumatta siitä missä matkustaa.

Osalle matkustajista uudistus tuo selvää säästöä, osa taas kokee joutuvansa muiden maksumieheksi.

Nykyisten ratikkalippujen kannattajat ovat perustaneet adressin lipputyypin säilyttämisen puolesta. HSL lippu-uudistuksessa säilytettävä Ratikkalippu! (siirryt toiseen palveluun) -nimisellä adressilla on runsaat 800 allekirjoitusta. Allekirjoitusten määrä kasvaa tällä hetkellä nopeasti.

Adressin allekirjoittaneet vetoavat muun muassa siihen, että satunnaisesti ratikkalippua käyttäville kertalippuihin tulee 65 prosentin korotus. Toisaalta vuosilipun ostaville uudistus tulee halvemmaksi. Adressissa vedotaan myös keskustan korkeisiin asumiskustannuksiin ja lyhyisiin matkoihin.

Lyhyiden kaupunkimatkojen puolesta liputetaan myös muun muassa Töölö-liikkeen sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

"Pelkkä A-vyöhyke, voimassa vain ratikassa. Pakkohan lyhyttä kaupunkiliikennettä varten on säilyttää edullinen lippu", ryhmän sivuilla kommentoidaan.

"Aina kaikki otetaan kantakaupungissa asuvien selkänahasta. Esim. 20 matkaa nyt 34 euroa ja jatkossa 56 euroa. Pakotetaan kuukausilippuun ja silloin loppuu monen työmatkafillarointi, nyt ollut hyvä mennä välillä kävellen tai fillarilla", toinen jatkaa.

Yhden vyöhykkeen lippua kaivataan

Yhden vyöhykkeen lippujen puuttuminen valikoimasta on herättänyt paljon närää erityisesti A-vyöhykkeellä, jossa asuvat ja työtä tekevät kokevat harvemmin tarvetta poistua omalta alueeltaan. HSL:n Facebook (siirryt toiseen palveluun)-sivuilla kommentoidaan, että sama koskee muillakin vyöhykkeillä asuvia.

"Keskustelu yhden vyöhykkeen lipuista keskittyy nyt kovasti A-alueelle, mutta se koskee myös meitä B:llä asuvia. Täälläkin nimittäin moni haluaa kulkea vain lyhyitä matkoja. Itä-Helsingissä on niin loistavat palvelut, että aika harvoin tulee tarvetta matkustaa kantakaupunkiin, Espoosta puhumattakaan. Esimerkiksi kampaajani on muutaman metropysäkin päässä. Niiden matkojen hinta nousee nyt 28 %, mikä on minusta kohtuuton korotus."

Houkutteleeko hinnanmuutos lisää julkisen liikenteen käyttäjiä?

HSL:n Facebook-ryhmässä vyöhykeuudistusta myös kiiteltiin.

"Paras uutinen HSL:ltä pitkästä aikaa! Vuosaari-Otaniemi työmatkani halpenee melkein 50€. Kiitos tästä! Kannatti muuttaa Tikkurilasta Helsinkiin viime vuonna."

Töölön ja Otaniemen välillä työmatkaa tekevä iloitsee hinnan alennuksesta myös.

"Ehkä voisi harkita julkisten käyttöä vihdoin."

HSL:n kuukausilipun ostamista harkittiin myös Vantaan puskaradio (siirryt toiseen palveluun) -ryhmässä.

"Tämähän kuulostaa (ainakin vielä) tosi hyvältä, kun matkustaa pääasiassa vain AB-alueella, niin voi jopa harkita kuukausilipun ostamista, jos se tulee niin edulliseksi kuin annetaan ymmärtää."

"Tykkään. Nyt voi jo miettiä toisesta autosta luopumista kun yli 50% tippuu työmatkan hinta."

Osa kiittelee ja osa moittii

Osa vantaalaisista hyötyy vyöhykeuudistuksesta ja osalle uudistus tarkoittaa kuluerää. Moni on laskenut euronsa tarkkaan ja pohtii, kuinka taittaa matkansa ensi vuonna.

"Laskeskelin tuossa just, että halvalla, vanhalla bensavehkeellä vakuutuksineen päivineen, Itä-Vantaalta pääsen samoihin hintoihin Stadiin töihin, kuin mitä vuodessa menisi julkisilla matkustamiseen."

"Länsimäkeläisiä hyödyttää tuo uudistus, sekä muita Kehä III sisäpuolella (asuvia) vantaalaisia. Kertalipun hinta ladatulla matkakortilla näköjään nousee vähän BC-vyöhykkeellä, mutta harvemminhan Tikkurilaan on asiaa."

Myös Puskaradio Espoo (siirryt toiseen palveluun) -ryhmässä uudistus on kirvoittanut kommentoinnin. Sivustolla kysellään vyöhykerajoista ja hinnoista. Osalle uudistus tuo huomattavia etuja.

"Jihuu! Niillä seutulipun käyttäjillä, joille jatkossa riittää AB- tai BC-lippu, kuukausilipun hinta laskee lähes 47 euroa eli 44 prosenttia."

Viime vuoden marraskuussa käyttöön otettu Länsimetro on kismittänyt osaa espoolaisista, sillä se on haitannut esimerkiksi työmatkalaisia. Joku kokee nyt tulevan uudistuksen ehkä jopa epäreiluna.

"Saunalahdesta kestää nykyään bussi-metro -systeemillä 45–60 min. päästä Helsinkiin. Nyt tämä vielä kallistuukin."

Helsingissä poikkeus nimeltä Östersundom

Helsinki sijoittuu AB-vyöhykkeille, lukuunottamatta Östersundomin aluetta. Helsinkiin vajaa kymmenen vuotta sitten liitetyn alueen asukkaat saavat nykyään liikkua kaupungin sisäisellä lipulla.

Vyöhykeuudistuksen jälkeen östersundomilaiset joutuvat maksamaan kaksinkertaisen hinnan 30 vuorokauden matkalipusta. Nyt Helsingin sisäinen 30 päivän lippu maksaa 54,70 euroa, uudistuksen jälkeen hinta voi olla 107,50 euroa.

