Miksi näyttelijä Johnny Depp nousee lavalle vanhojen rokkistarojen kanssa? Tähtäsi alun perin muusikon uralle

Hollywood-tähti Johnny Depp esiintyy sunnuntaina Helsingin Kaisaniemessä Hollywood Vampires -yhtyeensä kanssa. Bändin ydinkolmikon muodostavat kitaristi Deppin ohella kauhurock-ikoni Alice Cooper ja Aerosmith-kitaristi Joe Perry.

Joku voi ihmetellä, että miksi Pirates of the Caribbean -elokuvasarjasta tuttu tähtinäyttelijä on päätynyt samaan bändiin rock-legendojen kanssa. Viikonloppuna 55-vuotissynttäreitään viettävä Depp on kuitenkin soittanut kitaraa lapsesta asti ja tähtäimessä olikin elämä muusikkona ennen kuin näyttelijänura lähti lentoon.

Kipinän kitaransoittoon Depp sai nähtyään lapsena kirkossa, kun saarnaajana toiminut setä otti yleisönsä haltuun kitaraa soittamalla. Ensimmäisen oman kitaransa Depp sai 12-vuotiaana. Vuonna 2008 Depp sanoi The Rolling Stone -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että musiikki tulee aina olemaan hänen ensirakkautensa.

Johnny Depp haki inspiraatiota Pirates of the Caribbean -elokuvien Jack Sparrow -hahmoonsa Rolling Stones -kitaristi Keith Richardsista.

Koulunkäynnin kapinoiva nuorimies jätti 16-vuotiaana, kun soittelu bändeissä vei mielenkiinnon. Depp soitti 1980-luvun alussa The Kids -bändinsä kanssa muun muassa Iggy Popin lämmittelijänä. Leiväksi rokkiklubeja kiertäminen ei kuitenkaan muuttunut, ja Depp toivoikin aluksi saavansa näyttelijänhommista helpotusta akuuttiin rahapulaan.

Hän tutustui ensimmäisen vaimonsa kautta sittemmin itsekin isoksi tähdeksi nousseeseen Nicolas Cageen, joka vuorostaan esitteli Deppin agentilleen. Depp päätyi Painajainen Elm Streetillä -elokuvan koekuvauksiin, ja loppu on amerikkalaisen elokuvan nykyhistoriaa.

Kunnostautunut myös säveltäjänä

Depp ei ole hylännyt kitaraa menestyttyään näyttelijänä. Vuosien varrella hän on soittanut muun muassa Shane MacGowanin, Oasiksen ja Patti Smithin levyillä ja jammaillut lavalla nykyisten bändikaveriensa kokoonpanojen lisäksi niin The Black Keysin kuin Stone Temple Pilotsinkin kanssa.

Hyvän kaverinsa Marilyn Mansonin kanssa Depp on myös soitellut niin studiossa kuin keikallakin ja Manson vihjasi tammikuussa twiitissään, että Depp harkitsisi Mansonin yhtyeeseen liittymistä.

Johnny Depp is considering a position on guitar. Sound great? — Marilyn Manson (@marilynmanson) 17. tammikuuta 2018

Depp on soittamisen lisäksi myös säveltänyt musiikkia elokuviinsa ja entisen puolisonsa Vanessa Paradisin levyille. Esimerkiksi Deppin Sands-hahmon teemamusiikki Once Upon a Time in Mexico -elokuvassa on näyttelijän omasta kynästä.

Bändi sai nimensä 70-luvun ryyppykerhosta

Hollywood Vampires -kokoonpanon nimi voisi tulla siitä, että bändi sai alkunsa, kun Alice Cooper teki cameo-roolin Tim Burtonin ohjaamassa ja Deppin tähdittämässä vuoden 2012 vampyyrielokuvassa Dark Shadows. Nimi on kuitenkin viittaus Cooperin isännöimään 1970-luvulla perustettuun myyttiseen ryyppykerhoon, johon kuului muusikoita Keith Moonista John Lennoniin.

Yhtyeestä voidaan hyvällä omallatunnolla käyttää termiä superyhtye, sillä Cooperin ja Deppin lisäksi yhtyeen kolmas vakituinen jäsen on Aerosmith-legenda Joe Perry ja kiertuekokoonpanossa ovat vuosien varrella soittaneet muun muassa Guns N’ Roses -miehet Duff McKagan ja Matt Sorum.

Nimen lisäksi Depp, Cooper ja Perry tekevät kunniaa edesmenneille rock-legendoille musiikillaan: Hollywood Vampiresin vuonna 2015 ilmestynyt nimetön debyytti koostuu pääosin klassikkobiisien, kuten The Whon My Generationin ja T.Rexin Jeepsterin cover-versioista. Lainamateriaalia kuullaan paljon keikoillakin, mutta työn alla olevalle toiselle albumille on tulossa Cooperin mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähinnä yhtyeen omaa musiikkia.

Helsingissä Hollywood Vampiresin lämmittelijöinä esiintyvät Michael Monroe, Lost Society ja kasari-covereita soittava Suomen oma superyhtye, Children of Bodomin, The 69 Eyesin, Reckless Loven ja Santa Cruzin jäsenistä koostuva The Local Band.

Katso: Johnny Depp lavalla The Kids -bändinsä kanssa vuonna 1982. (siirryt toiseen palveluun)