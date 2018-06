Juuan mopolla rälläävä kunnanjohtaja sai muutkin mukaan – satojen päristelijöiden letka liikkeellä Pohjois-Karjalassa

Lauantaiaamu kello 8 on aamuyö kesälomaa viettäville nuorille, mutta huoltoaseman pihalla Juuassa käy kuhina. On mopoja, kevareita ja mönkijä.

Markuksella on uusi kirkkaankeltainen skootteri. Kylkeen on maalattu miehen nimi ja liimattu Juuka-tarra.

– Ostin ihan oman mopon. Tämän ovat tuunanneet meidän mopokerholaiset eli nuoret, jotka eivät vielä itse saa edes ajaa yleisillä teillä, Markus kertoo.

Markus Hirvonen on Juuan kunnanjohtaja, mutta täällä hänet tunnetaan ihan vain Markuksena.

Alkamassa on Pielisen mopomiitti. Ensin ajetaan 150 kilometriä Juuasta pikkuteitä pitkin Joensuuhun. Illasta kokoonnutaan moottoripyöräkorjaamon parkkipaikalle keulimaan.

Miitti, josta kukaan ei kieltäytynyt

Maakunnallinen miitti on saavuttanut Pohjois-Karjalassa poikkeuksellisen suosion. Satojen nuorten lisäksi mukaan on lähdössä ainakin kolme kunnanjohtajaa, poliisi ja Liikenneturva. Lisäksi liuta yrityksiä on tarjonnut apuaan.

– Kaikki ketä kysyin, lähtivät mukaan. Olen ollut pitkään urheilupiireissä, eikä vielä koskaan ole käynyt näin. Sitten vielä monet ottivat itse yhteyttä, että mekin haluamme mukaan, Markus Hirvonen kertoo.

Markus on niin iso herra kunnassa, ettei kehannut sanoa ei. Jesse Repo

Yksi lähtijöistä on Polvijärven kunnanjohtaja Jari Tuononen.

– Ei ole mitään syytä olla lähtemättä mukaan. Meilläkin on kunnassa paljon lapsia ja nuoria, ja he ovat ehkä vähä-äänisin väestöryhmä. Siksi yritämme eri keinoin olla heidän kanssaan tekemisissä, Tuononen kertoo.

Mopomiitin järjestelyt ovat olleet lähes kokonaan juukalaisnuorten kontolla. He ovat hankkineet valtaosan sponsoreista, järjestäneet tien päälle ruokaa ja juomaa sekä huoltoauton ja varaosia.

– Markus on vaan niin iso herra kunnassa, että kyllähän se oli melkein pakko. Ei kehannut sanoa ei, vaikka eihän tuo pahitteeksi ole, nauraa miitin järjestäjiin kuuluva 16-vuotias Jesse Repo.

Polvijärven kunnanjohtaja Jari Tuononen on aikuisiällä etsinyt itsestään mopopojan. Pauliina Tolvanen / Yle

Vain yksi asia herättää joukossa erimielisyyttä: kuka tämän keksi.

– Kyllä se alunperin taisi olla Markus, Repo sanoo.

– Ovat liian vaatimattomia nämä nuoret. Heillä oli ideana, että vähän jotain isompaa. Saattoi olla, että esitin, mitä jos ajetaan pitempi reitti, Hirvonen kuittaa.

Kuntajohtajat kyytiin kylmiltään

Nuoret ovat valmistautuneet miittiin kunnostamalla moponsa, mutta kunnanjohtajat lähtevät kylmiltään.

– En valmistautunut mitenkään. Torstaina sain mopon ja perjantaina tulin sillä töihin. Kyllähän sitä vanhasta muistista yhden 150 kilometriä ajaa, Markus Hirvonen kertoo.

Hirvosella on alla tuhansia nuoruudessa ajettuja kilometrejä, mutta Polvijärven kollega on noviisi.

– En ole koskaan ollut rällääjä. Nuorempana tuli ajeltua lainamopolla, omaa mopoa minulla ei ole ollut, Jari Tuononen kertoo.

Nyt alle on löytynyt paikallisen moottorikerhon kautta aito Tunturi.

– Vuosi sitten Polvijärvelle avattiin nuorille mopon korjauspaikka ja sen avajaisissa ajoin mopolla 17 vuoden tauon jälkeen. Nythän tässä ei ole kuin vuosi edellisestä kerrasta, Tuononen naurahtaa.

Mopomiitin järjestäjiin kuuluva Jesse Repo aikoo lähteä matkaan mönkijällä. Riku Lintunen

Ja aina voi luottaa nuoriin.

– Viimeksi sattui semmoinen vanhanaikainen, että bensahana oli kiinni ja mopo sammui keskelle risteystä. Heti tultiin auttamaan, että sulla on aloittelijan virhe tässä, Tuononen kertoo.

Setien ja tätien mukanaolo ei nuoria tunnu huolettavan.

– Ei kai niitten pitäisi tätä pilata. Kai siinä sama idea säilyy. Luulisi ainakin, Jesse Repo miettii.

Reissun etenemistä voi seurata Pielisen mopomiitin Facebook-sivuilta suorana lähetyksenä.

Mopokeskustelussa kaikki voivat voittaa

Yhteinen mopomiitti on ensisijaisesti hauskanpitoa, mutta taustalla on toive vuoropuhelusta. Vielä vuosi sitten moponuorten ja kuntalaisten välit olivat Juuassakin kireät.

– Kuntaan tuli valituksia, kun kylillä vähän rälläiltiin. Sitten kunnanjohtaja laittoi Facebookin viestiä, että haluttaisko lähteä ajelemaan ja juttelemaan, Jesse Repo muistelee.

Yhdessä rällääminen auttoi. Nyt valitukset kuntaan ovat loppuneet kokonaan.

– Se ei johdu siitä, etteivätkö ihmiset ilmoittaisi. Meillä moponuoret käyttäytyvät todella fiksusti. Kun heidän kanssaan menee juttelemaan, he kyllä keksivät, miten haluavat asian ratkaista. Usein kyse on vain ajattelemattomuudesta, Markus Hirvonen kertoo.

Nuoret myöntävät, että muita kuntalaisia tulee mietittyä enemmän.

– En ole vielä itse ajanut, mutta kyydissä olen ollut ja kyllä jonkin verran mietitään, miten ajetaan. Etenkin kylällä, sivuteillä voi sitten mennä lujempaa, Topi Tuononen kertoo.

Jos me tyrimme heidän nuoruuden, he eivät koskaan palaa. Markus Hirvonen

Asennemuutoksesta kielii myös kesän alussa Juukaan avattu mopotalli, jonka ylläpito on kokonaan nuorten vastuulla.

– Työkaluja saatiin lahjoituksina. Kunnalle riittää, ettei tallille tarvitse hälyyttää ambulanssia, palokuntaa tai poliisia, Jesse Repo kertoo.

Luottamus tuntuu hyvältä.

– Ei tule ihan joka suunnasta valitusta, Repo lisää.

Markus Hirvonen uskoo, että viime kädessä suurin hyötyjä on kunta.

– Nuorten pitää muuttaa täältä pois, koska nykymaailmassa ei ilman jatko-opintoja pärjää. Mutta jos me tyrimme heidän nuoruuden, eivätkä he viihdy täällä, niin he eivät koskaan palaa. Mutta jos me onnistumme, joku osa palaa aina.