Vanhan Rauman asukkaat korjaavat itse maailmanperintökohdettaan: "Tämä ei ole mikään Disneyland, vaan täällä asutaan"

Museoviraston avustukset suomalaisille maailmanperintökohteille menivät tänä vuonna lähes kokonaan Rauman vanhalle kaupungille. Nyt saaduilla rahoilla on käynnistetty jo useita katto- ja seinäremontteja.

RaumaVanhan Rauman idyllisessä ympäristössä paukkuvat naulapyssyt. Useassa kadunkulmassa näkyy taloja, joiden seiniä on riisuttu tai maali on tuoretta. Asukkaat kunnostavat itse maailmanperintökohdettaan Vanhan Rauman alueella.

Torin läheisyydessä asuvat Arja ja Kalle Aalto elävät parhaillaan kattoremontin alla. Katselemme katolle, ja hetken kuluttua kipuamme sinne Kalle Aallon kanssa.

– Kattotyö on sujunut ripeästi. Kuiva kevät on edesauttanut työn etenemistä. Meillä on töissä kaksi miestä, kertoo Aalto.

Aaltojen talo on rakennettu 1950-luvulla. Aaltoileva sementtitiilikatto oli pakko korjata. Avustusta tuli museovirastolta, mutta se kattaa luonnollisesti vain osan kymmenien tuhansien eurojen urakasta. Aalto itse osallistui työhön sen alkuvaiheessa.

– Katolla oli paksu kerros sammalta, siinä riitti lapioitavaa. Katto oli pakko korjata, sillä alushuopa oli paikoitellen hävinnyt kokonaan. Tiili on pitänyt sen verran, ettei vesi ole tullut läpi, kertoo Aalto.

Ei mikään Disneyland

Vanha Rauma (siirryt toiseen palveluun) on suosittu turistikohde. Se on myös Unescon maailmanperintökohde (siirryt toiseen palveluun). Keväällä 2018 Museovirasto myönsi 250 000 euroa hoitoavustusta maailmanperintökohteisiin. Suurin osa julkistetuista kohteista on Vanhan Rauman alueella. Tukea saivat myös Suomenlinnassa tehtävät työt.

Vanhassa Raumassa väkeä riittää ihastelemaan pihoille saakka. Asukkaat ovat tottuneet turisteihin, ja he kertovat mielellään taloistaan. Heinäkuisilla Pitsiviikoilla (siirryt toiseen palveluun)pihoille pääsee erillisen tapahtumankin puitteissa.

Kalle Aalto muistuttaa, että Vanha Rauma on elävä kohde.

Vanha Rauma Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue

alue hyväksyttiin vuonna 1991 UNESCOn maailmanperintöluetteloon

28 hehtaarin alueella on 600 rakennusta, joista suurin osa on yksityishenkilöiden omistamia

– Tämä ei ole mikään Disneyland, vaan täällä asutaan. Aikakausien kerrostumat ovat esillä. Pidämme velvollisuutenamme, että taloja kunnostetaan. Täällä on mahdottoman mukava asua.

Maailmanperintökohteessa ei saa korjata, miten haluaa.

– Talon ulkopuoleen ei saa tehdä muutoksia, se täytyy säilyttää. Kattommekin tehdään niin, että ulkonäkö ei muutu.

Kalle Aalto pyörittelee tiiltä käsissään. Hän sanoo saaneensa apua tiilien valintaan tutulta arkkitehdilta.

– Uudet ovat melko samanlaisia kuin alkuperäiset, kertoo Aalto.

Lapsiperheen kotiin iso kattoremontti

Vanhassa Raumassa korjausrahoja voidaan tarvita myös sellaisissa kohteissa, joissa vesi yksinkertaisesti tulee katosta sisään. Näin on käynyt Jenni Tuuralan kotona. Hän viittaa takanaan olevaan keltaiseen rakennukseen, jonka huopakatto on uusittava.

– Vessa ja pesuhuone ovat ulkorakennuksen katon alla. Sinne on päässyt pahasti kosteutta. Tulossa on iso remontti, huokaisee Tuurala.

Aina välillä herää itsekin siihen, miten hienossa paikassa asuu. Tämä on helmi. Jenni Tuurala

Jenni Tuurala on silti hyvin onnellinen, että voi vihdoinkin aloittaa remontin. Muutama vuosi sitten avustusrahat olivat kasassa, mutta sairastuminen syöpään muutti suunnitelmat.

– Silloin en pystynyt toteuttamaan remonttia enkä voinut hyödyntää rahoja. Nyt sain uudella haulla rahat. Tuli ihan kyyneleet silmiin, kun kuulin asiasta, kertoo Tuurala.

Tämänkin perheen pihalla vierailee usein talojen ihastelijoita. Tuurala kyllä toivottaa väen tervetulleeksi.

– Aina välillä herää itsekin siihen, miten hienossa paikassa asuu. Tämä on helmi, naurahtaa Tuurala.

Kalle Aalto on huomannut, että vierailijat haluaisivat jopa muuttaa Vanhan Rauman alueelle.

– Lähistöllä asuva laittoi pihallaan olevalle kirpputorille lapun, että myös talo on myytävänä. Se myytiin kahdessa päivässä, kertoo Aalto.

