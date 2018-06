Vapise Pullervo, täältä tulevat orivarsat – isolla egolla varustetut hevoset vievät katsojien sydämet uudessa Orivarsalivessä

Orivarsalaitumelta kuuluu korsketta ja kavioiden kopinaa. Kesäkuinen aamu on viileä, kun tuuli puhaltaa puuskittain viereisiltä järviltä.

Miehikkälän laitumella, itärajan tuntumassa, käyskentelee 12 nuorta hevosta. Välillä ne intoutuvat kirmailemaan laumassa, välillä ne keskittyvät mutustelemaan ruohoa. Tunnelma on suhteellisen rauhallinen ottaen huomioon, että orivarsat on laskettu laitumelle vasta muutama päivä sitten.

Miehikkälässä kesä alkaa joka vuosi siitä, kun orivarsat lasketaan laitumelle. Hevosvoimien pauhu kerää vuosittain jopa tuhatpäisen yleisön. Tanner tömisee, kun nuoret oriit päästelevät menemään.

Ensimmäisiin päiviin kuuluu kaikenlaista kukkoilua ja elvistelyä, kun orivarsat hakevat paikkaansa laumassa. Pikkuhiljaa lauman arvoasteikko selkiytyy ja temmellys tasoittuu.

– Orivarsoilla herää usein kapinahenkeä hoitajaansa kohtaan. Siksi niiden onkin hyvä tulla tänne kesäksi kasvamaan ja antamaan lauman koulia luonnetta. Tämä on orivarsojen kasvun kannalta todella tärkeä vaihe, Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton kunniajäsen Erkki Olli toteaa.

Elokuun loppuun mennessä turhat luulot karisevat Miehikkälän laitumille.

Molemminpuolinen kunnioitus

Erkki Olli on ollut hevosten kanssa tekemisissä pienestä pojasta asti. Pitkä kokemus näkyy, kun mies pujahtaa aitaukseen tottunein elkein.

– Hevosta pitää kunnioittaa ja hoitaa hyvin, mutta sen pitää tietää, kenen kauroja se syö. Se on sitä molemminpuolista kunnioitusta.

Liikaan ankaruuteen hän ei kehota, vaan hän neuvoo nuoria hevosenkäsittelijöitä palkitsemaan hoidokkejaan hyvästä käytöksestä. Herkkuja ei kuitenkaan pitäisi koskaan antaa suoraan kädestä.

Erkki Olli tietää, miten orivarsoja käsitellään. Kiira Ikävalko-Lindqvist /Yle

– Palkita pitää, mutta kyllä hevonen ymmärtää ottaa palkkionsa maastakin. Siellähän ruohokin kasvaa.

Ollin mukaan orilaitumella laiduntaminen valmistaa varsoja tulevaan aikuisuuteen paitsi henkisesti myös fyysisesti. Kesän jälkeen hevoset ovat hyvässä kunnossa ja huomattavasti helpompia käsitellä.

Orilive välittää laiduntunnelmia

Tänä kesänä orivarsojen laidunelämää voi seurata ensimmäistä kertaa live-kameran avulla osoitteessa https://www.fortumhorsepower.com/fi/orilive/ (siirryt toiseen palveluun). Live-kamera ottaa virtansa aurinkopaneelista.

– Laiduntamisen ympärivuorokautinen kuvaaminen antaa hevosalalle mahdollisuuden näyttää oikeaa hevoselämää suurelle yleisölle sekä tietysti kaukana asuville omistajille mahdollisuuden seurata hevosten kesän kulkua, kertoo Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Jenni Timlin.

Sivuavauksia on ensimmäisen viikon aikana kertynyt yli 65 000.

Muitakin suosittuja eläinkameroita löytyy, kuten WWF:n ylläpitämä Norppalive, jonka tähdeksi on noussut Pullervo-norppa. Norppaliven suoraa lähetystä katseltiin tänä keväänä yli miljoona kertaa.

WWF on pitänyt yllä myös liito-oravien, metsäpeurojen ja kalasääskien live-seurantaa.

Oriliven kautta kansan suosikiksi on jo tässä vaiheessa tullut pienellä koolla ja suurella egolla varustettu Sepe-poni.

Kesä poikaleirillä

Tämän kesän laumassa ei näytä olevan tiukkaa hierarkiaa, vaan hevoset vaikuttavat yllättävän sopuisilta. Pitkän linjan hevosmies Erkki Olli kertoo orivarsojen tulleen vuosi vuodelta helpommiksi käsitellä. Nykyisin hevoset ovat jo kotitalleissaan tottuneet toisiin hevosiin, eivätkä ne ole enää talon ainoita varsoja.

– Niissä on välillä tosi vaikeitakin, mutta niinhän on meissä ihmisissäkin. Nyt laiduntava lauma vaikuttaa kyllä yllättävän rauhalliselta. Ei uskoisi, että yhteinen kesä on alkanut vasta pari päivää sitten.

Kymen-Karjalan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Jenni Timlin uskoo, että hyvällä laumautumisella on syynsä. Jotkut hevosista ovat laitumella jo toista kesää.

Orivarsojen puuhia voi seurata nyt ensimmäistä kertaa live-kameran välityksellä. Kiira Ikävalko-Lindqvist /Yle

– Nämä edelliskesänä olleet ovat vähän kuin matkaoppaita toisille varsoille. Ne esittelevät paikkoja ja tietävät odotella laidunvalvojia kivennäisten jakoon miltei kellon tarkkuudella, Timlin kertoo.

Timlinkin pitää orien yhteistä kesälaiduntamista tärkeänä aikana hevosten elämässä.

– Hevoset saavat täällä poikaleirillä hakea rajojaan ja harrastaa joskus rajuakin hevosenleikkiä.