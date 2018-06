Noin 200 postilähetystä tuhoutui Palokan kauppakeskuksen palossa – Posti kehottaa lähettäjiä jättämään vahingonkorvausvaateen

Pääasiassa palossa tuhoutui noutoa odottavia paketteja. Postin palvelupisteverkoston mukaan kokonaisen toimipisteen tuhoutuminen on harvinaista.

Tulipalossa Jyväskylässä Palokan ostoskeskuksessa tuhoutuneen K-Marketin asiamiespostissa oli palon aikaan Postin arvion mukaan noin 200 lähetystä.

Palvelupisteverkoston johtajan Lasse Huttusen mukaan valtaosa lähetyksistä oli noutoa odottavia paketteja.

– Emme ole tietysti vielä päässeet paikan päälle tutkimaan tilannetta, mutta oletusarvo on, että kaikki lähetykset ovat tuhoutuneet.

Posti selvittää vielä tarkemmin, mitä lähetyksiä tulipalo koski. Saapumisilmoituksen saaneita Huttunen kehottaa ottamaan yhteyttä lähettäjään.

– Asia on Postin ja lähettäjän välinen, joten lähettäjän täytyy tehdä vahingonkorvaushakemus. Sen voi tehdä verkossa Postin sivuilla.

Jos asiamiespostiin on puolestaan jättänyt lähetyksen juuri ennen paloa, Huttusen mukaan on suuri mahdollisuus, että se on tuhoutunut. Myös silloin lähettäjä voi hakea korvausta.

Posti siirsi nopeasti Palokan asiamiespostin palvelut Seppälän Citymarketiin. Huttunen muistuttaa, että alueen asukkaita palvelevat myös Palokan Lidlin ja Citymarketin pakettiautomaatit.

– Toistaiseksi palvelupiste on Seppälässä, mutta sen sijaintia joudutaan ensi viikon kuluessa arvioimaan uudestaan.

Huttusen mukaan kokonaisen toimipaikan tuhoutuminen on harvinaista, sellaista ei hänen mukaansa ainakaan lähihistoriassa ole tapahtunut.

Tulipalolla ei ole vaikutusta Palokan alueen postinjakeluun.

Lue myös:

Palokan kauppakeskuspalon silminnäkijä: Lohipaistos sytytti katoksen palamaan, mistä tuli levisi rakennukseen

Kauppakeskus tuhoutui täysin Jyväskylässä – tulipalon epäillään alkaneen kalan savustuksesta