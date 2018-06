Onko kätköissäsi vanhoja hevosen jouhia tai luita? Tutkijat saavat näytteitä suomenhevosen varhaisvaiheista jopa keinuhevosen hännästä ja oravanpesästä

Tästä on kyse Suomenhevosen varhaisvaiheita tutkitaan Helsingin yliopistossa

Tavoitteena on selvittää, miten vuonna 1917 aloitettu kantakirjaus ja tietoinen rodunjalostus ovat vaikuttaneet suomenhevoseen

Asiaa tutkitaan 1900-luvun alusta peräisin olevien, yleisön lähettämien näytteiden avulla

Suomenhevoset ovat olleet apuna peltotöissä, vetäneet kärryjä heinätöissä, raahanneet tukkeja metsässä ja tietenkin myös kuljettaneet omistajiaan.

Myös sodassa suomenhevoset olivat korvaamattomia.

Ainoa kotimainen hevosrotumme, suomenhevonen, on kiinteä osa suomalaista kulttuuriperintöä. Tätä mieltä on ainakin arkeologi Tuija Kirkinen, joka tekee tutkimusta Helsingin yliopistossa.

– Suomenhevonen kietoutuu olennaisena osana siihen, miten suomalainen yhteiskunta on muotoutunut, Kirkinen sanoo.

Miten kantakirjan perustaminen vaikutti rotuun?

Helsingin yliopiston tutkijat selvittävät parhaillaan suomenhevosen varhaisvaiheita.

Vuonna 2017 alkaneen tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa rodun alkuperästä ja erityisesti vuonna 1917 aloitetun kantakirjauksen ja rodunjalostuksen vaikutuksista nykyiseen suomenhevoskantaan.

Suomenhevosen kantakirjan perustamisen jälkeen rodusta alettiin jalostaa ulkomuodoltaan ja ominaisuuksiltaan tietynlaista. Suomenhevonen myös jaettiin neljään eri linjaan: juoksijoihin eli ravihevosiin, ratsuihin, työhevosiin ja suomenpienhevosiin, jotka ovat alle 148 senttimetriä korkeita suomenhevosia.

Nykykanta on aika erilainen kuin se, millainen hevonen meille pronssikaudelta lähtien oli kehittynyt. Tuija Kirkinen

Kantakirjauksen aloittamisen jälkeen rotuun ei ole saanut sekoittaa muita rotuja. Ennen kantakirjausta suomenhevoseen oli sekoittunut hevosrotuja muun muassa Ruotsista ja Venäjältä.

– Ennen kantakirjausta eläinkanta oli heterogeenisempi, valottaa arkeologi Tuija Kirkinen.

Määrä romahti sotien jälkeen

1950-luvulla Suomessa eli noin 400 000 suomenhevosta. Sen jälkeen maa- ja metsätalous alkoivat koneellistua, ja hevosten määrä romahti nopeasti. 1980-luvulla suomenhevosia oli vain 14 000.

Syntyi pullonkaula, joka vaikutti merkittävästi siihen, millaisia suomenhevoset tänä päivänä ovat.

Nykysuomenhevosen kehityksessä ovat pitkälti painottuneet ratsujen ja ravihevosten ominaisuudet, sillä näille hevosille on nykypäivänä enemmän käyttöä kuin työhevosille. Nyt suomenhevosia on noin 20 000.

– Geneettistä monimuotoisuutta menetettiin todella paljon. Nykykanta on aika erilainen kuin se, millainen hevonen meille pronssikaudelta lähtien oli kehittynyt ja muotoutunut, Tuija Kirkinen kertoo.

Jouhia, karvoja, nahkaa ja hampaita

Yleisöltä kerättävät näytteet ovat tärkeässä roolissa, kun tutkitaan suomenhevosen varhaisvaiheita.

Tutkimusryhmä on toistaiseksi saanut hieman alle 20 näytettä eri puolilta Suomea. 1900-luvun alkupuolelta peräisin olevat näytteet ovat pääasiassa jouhia, muita karvoja, hevosen nahkaa ja hampaita. Tutkimuksiin on saatu myös hevosen alaleuat.

– Erikoisin on keinuhevonen, joka on tehty lapselle. Keinuhevosessa on ollut oikean hevosen häntä, josta on luovutettu pieni osa tutkimuksia varten, arkeologi Tuija Kirkinen kertoo.

Jos on ollut kuuluisia hevosia, niin on saatettu jopa haudasta käydä lapiolla lyömässä hampaita irti muistoksi. Tuija Kirkinen

Yksi näytteistä on museokohde, mutta muut ovat tulleet yksityishenkilöiltä. Parhaillaan kootaan taustatietoja näytteistä. Myöhemmin tutkijat lähtevät Kööpenhaminan yliopiston laboratorioon, jossa näytteistä puhdistetaan ja erotetaan DNA:ta.

Näytteitä toivotaan vielä lisää.

Lähetä näyte tutkimukseen Jos sinulta löytyy 1800-luvun lopusta tai 1900-luvun alusta peräisin olevia hevosen jouhia, karvoja, nahkaa, luita tai muuta, josta DNA:n irrottaminen voisi olla mahdollista, voit olla yhteydessä arkeologi Tuija Kirkiseen, tuija.kirkinen@helsinki.fi (siirryt toiseen palveluun). Ajankohtaista tietoa tutkimuksesta löytyy hankkeen Facebook-sivulta (siirryt toiseen palveluun).

– Olennaista on, että näyte on 1900-luvun alkupuolelta tai 1800-luvun lopulta. Olisi tärkeää tietää, mistä hevosesta näytteet ovat, Kirkinen sanoo.

Hänen mukaansa ihmisillä on vielä tallella yllättävän paljon hevosten jouhia ja hampaita 1900-luvun alusta. Hevosista on mielellään otettu jouhia talteen ennen kuin eläin on viety teuraaksi.

– Jos on ollut kuuluisia hevosia, niin on saatettu jopa haudasta käydä lapiolla lyömässä hampaita irti muistoksi, Kirkinen sanoo.

Nyt taistellaan aikaa vastaan, sillä jouhia ja hampaita keränneet ihmiset alkavat olla hyvin iäkkäitä. Jälkipolville tuntematon hevosenhammas saattaa helposti päätyä siivouksen mukana roskiin.

Pois heitettyjä jouhia on kaivettu mitä erikoisemmista paikoista, kun on kuultu, että niillä voisi olla käyttöä tutkimuksissa.

– Orava oli kerännyt jouhia pesänsä pehmusteeksi, joten sekalainen kasa jouhia käytiin kaivamassa oravan pesästä, kertoo Kirkinen.

Pöytyäläisen Pihlavan kartanon puutarhassa tehtiin toukokuussa kaivauksia, sillä sieltä yritettiin löytää kantaori Kirpun hautaa. Hauta jäi toistaiseksi löytymättä. Tuija Kirkinen

Hevosten luita etsitään myös arkeologisten kaivausten avulla. Pöytyällä Pihlavan kartanon pihapiirissä etsittiin toukokuussa (siirryt toiseen palveluun) kantaori Kirpun hautaa. Sitä ei löytynyt, mutta kaivauksia saatetaan yrittää uudelleen myöhemmin.

Myös muualla on tarkoitus kaivaa.

– Esimerkiksi raviradoille on haudattu hevosia jonkin verran. Tunnettuja hevosia on haudattu myös tiloille, Tuija Kirkinen sanoo.