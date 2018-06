"Mielenosoittajia ammutaan jalkoihin" – Ylen toimittaja seurasi Gazan levottomuuksia

Gazan terveysministeriön mukaan kolme palestiinalaista on kuollut ja yli 500 loukkaantunut Israelin raja-alueella järjestetyissä mielenosoituksissa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin joukot ovat ampuneet kolme ihmistä Israelin rajalla tänään järjestetyissä mielenosoituksissa. Ministeriön mukaan loukkaantuneita on yli 500.

Israelin armeija on kertonut käyttäneensä voimaa noin 10 000 protestoijan joukon hajottamiseksi. Mielenosoittajia vastaan on ammuttu luoteja ja kyynelkaasua.

Tilannetta Gazan rajalla Malakassa on seurannut Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.

– Täältä on lähtenyt kymmeniä ambulansseja. Haastattelemani ambulanssikuljettajan mukaan monella potilaalla on ollut ampumahaavoja. Hän kertoi, että mielenosoittajia on ammuttu enemmän raajoihin kuin aikaisemmin, Kuronen sanoo.

Haavoittuneita viedään pois koko ajan. Osalla ampumahaavoja. Israeo on ilmoittanut ottavansa kovan linjan päivän mielenosoituksia vastaan, suurimmat viikkoihin. #Gaza #ISRAEL pic.twitter.com/E88tbUAJZf — Antti Kuronen (@YLEKuronen) 8. kesäkuuta 2018

Tuuli on vaikeuttanut kyynelkaasun käyttöä

Mielenosoittajat ovat lingonneet kiviä Israelin rajalle ja polttaneet autonrenkaita savuverhon luomiseksi.

Kurosen mukaan rajalle pyrkivät protestoijat eivät ole aiheuttaneet vaaraa Israelin joukoille.

– Sotilaat ovat pääosin miehistönkuljetusautoissa. Heidän ja mielenosoittajien välillä on raja-aita ja maavalli. Ei voi sanoa, että he olisivat vaarassa, Kuronen arvioi.

Mielenosoittajien käytössä on nähty myös leijoja, joihin on kiinnitetty erilaisia palavia soihtuja. Näiden viritelmien avulla pyritään sytyttämään tulipaloja raja-aidan toiselle puolelle.

Tuuli on tänään puhaltanut Gazasta Israeliin.

– Armeijan ampuma kyynelkaasu on kulkeutunut tuulen mukana takaisin Israelin puolelle.

Mielenosoittajia värvätty kovaäänisillä

Protestit järjestettiin yhtä aikaa iranilaisen Jerusalem päivän kanssa. Juhlapäivän tarkoitus on vastustaa Israelia ja sen hallintaa Jerusalemista.

Kurosen mukaan Gazan rajalla on monenkirjava joukko mielenosoittajia. Selvää kuitenkin on, että suurin osa heistä on palestiinalaisjärjestö Hamasin kannattajia.

Uutistoimistojen mukaan järjestön johtaja Ismail Haniyeh vieraili tänään mielenosoittajien keskuudessa useiden satojen metrin päässä raja-alueelta.

– Prostestoijia on kuljetettu paikalle busseilla. Aikaisemmin päivällä kuulin, kuinka mielenosoittajia houkuteltiin rajalle kovaäänisillä, Kuronen kertoo.

Lähteet: AFP, Reuters