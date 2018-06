Täältä tullaan Venäjä, uhoavat Englannin fanit – mutta uskaltavatko he edes lähteä jalkapallon MM-kisoihin?

LONTOO/KALININGRAD – Murskaamme venäläiset. Emme me heistä välitä, Shane Cushnin julistaa.

Cushnin pitää Englannin lippua kädessään ja tekee liehuvalla lipulla suuria kaaria.

Viittaus venäläisiin johtuu tulevista jalkapallon MM-kisoista Venäjällä. Kesäkuun 14. päivä alkavat jalkapallojuhlat kestävät kuukauden ja levittäytyvät 11 kaupunkiin ympäri Venäjää.

Lyhyin ja iskevin päälausein puhuva Cushnin ilmoittaa menevänsä kisoihin.

Mihin kaupunkiin, sitä englantilaismies ei osaa sanoa.

– Haluan kannustaa Englantia. Meidän fanit ovat maailman parhaita. Voitamme mestaruuden, Cushnin kertoo.

Shane Cushnin aikoo uskaltautua Venäjän MM-kisoihin. Kimmo Hiltunen / Yle

Jalkapallokulttuuri on verissä

Shane Cushnin ja sadat muut Englannin jalkapallojoukkueen kannattajat ovat vallanneet Green Man -pubin takapihan Lontoossa.

On kesäkuun ensimmäisen lauantain hikinen iltapäivä. Aurinko paistaa ja ilma väreilee testosteronia.

Fanit virittäytyvät seuraavaan koitokseen, kun Englanti pelaa viimeisen valmistavan ottelunsa ennen MM-kisoja. Englanti kohtaa Wembleyn stadionilla Nigerian.

Aikaa h-hetkeen on neljä tuntia. Matkaa ”Vihreän miehen kievarista” Wembleylle on romakan maalipotkun verran. Aikaa nesteyttää ja päästä ottelutunnelmaan on riittävästi.

Jalkapallon kannattajakulttuuriin Englannissa kuuluu elimellisenä osana riehakas oluenhuuruisuus. Kulmapubi, oma seura ja lauantai-iltapäivän ottelu ovat muodostaneet perustan, jolle työväenluokkainen jalkapallokulttuuri on rakennettu.

Green Man -pubin takapihan aidat kertovat samaa tarinaa. Aidasta roikkuvat vieri vieressä seurajoukkueiden omat liput: Rotherham, Bristol Rovers…

Isät ylpeinä katsovat poikiaan, jotka aidanvierellä pelaavat jalkapalloa, sisäistävät jalkapallon ja sosiaalistuvat jalkapallokulttuuriin.

Seurojen kannattaminen on perinteisesti siirtynyt Englannissa isältä pojalle. Kimmo Hiltunen / Yle

Uhoa ja haikeutta

Keski-ikäisten miesten seurueet ovat tällä kertaa sonnustautuneet maajoukkueen fanipaitoihin. Vasemmalla rinnuksissa on maajoukkueen vaakuna – kolme leijonaa.

Vasen käsi pitää tuoppia, kun oikea käsi läimäyttää tasaisin välein vaakunaa. Aika ajoin rituaalia tehostetaan ”God save the queen” -kansallishymniä hoilaten.

Eleitä voi tulkita isänmaallisiksi.

Pubin takapihan rehvakas patriotismi vaikuttaa yhtäältä huvittavalta, toisaalta se on täynnä aitoa iloa. Isänmaalliseen paatokseen mahtuu englantilaisilla myös ripaus haikeutta – menestys on menneessä.

Monen fanipaidan selkää koristaa pelinumero 66. Yli puoli vuosisataa on siitä, kun Englanti voitti sen ainoan jalkapallon maailmanmestaruuden. Se on kansallinen trauma, eikä Saksan jatkuva menestys ole varsinaisesti ollut tuskaa helpottamassa.

Ehkä siksikin fanien innostus ryöpsähtää aika ajoin sanalliseksi uhoksi. Nyt kohteena on Venäjä.

Tähän löytyvät ymmärrettävät syyt lähimenneisyydestä. Mieltä kaihertavat jalkapallon EM-kisat Ranskassa vuonna 2016. Hyvin järjestäytyneet ja yhteenottoja etukäteen harjoitelleet venäläiset huligaanit ottivat Marseillessa yhteen englantilaisfanien kanssa.

Venäläishuligaanit pieksivät lukuisia englantilaisia sairaalakuntoon. Kaksi oli pitkään koomassa.

Marseillen kipeä muisto

Kaveriporukalla Green Man -pubissa iltaan valmistautuva Ashley McAndrew-Hack oli Marseillessa ja näki tapahtumat. Venäjän kisat hän jättää väliin.

– Syy on Marseillen tapahtumat. Pelkään, että siellä on paljon väkivaltaa, McAndrew-Hack sanoo.

Kannattajat pubin pihamaalla jakavat yleisesti Ashley McAndrew-Hackin näkemyksen.

Yksi sanoo, ettei kisoista voi nauttia, jos pelkää. Toinen arvioi, etteivät englantilaiset fanit saa ilmaista itseään vapaasti.

– Olemme nähneet asiasta dokumentteja. Niissä kannattajia on hakattu ja uhkailtu, koska he ovat englantilaisia, McAndrew-Hack muistuttaa.

Ashley McAndrew-Hack oli Marseillessa, kun englantilaiskannattajat ottivat yhteen venäläishuligaanien kanssa. Venäjän kisat jäävät pelon vuoksi väliin. Kimmo Hiltunen / Yle

Englantilaisten väkivallan pelko näkyy hämmentävän laimeana kisaintona.

Muutama luku selittää kaiken. Edellisiin Brasilian vuoden 2014 MM-kisoihin riensi jalkapallon syntykehdosta lähes 60 000 kisavierasta. Nyt englantilaisfanit ovat hankkineet vain noin 34 000 lippua.

Jopa maapallon toiselta puolen Perusta saapuu Venäjälle saman verran jalkapallohulluja turisteja. Yhtä paljon tulee Kiinastakin, vaikkei idän jättiläinen edes pelaa kisoissa.

Ashley McAndrew-Hack kavereineen suuntaa pubin pihalta kohti Wembley'ä. Teemme lyhyen haastattelun fanialueen reunalla.

Haastattelun päätyttyä Wembleyn omat turvamiehet, jotka ovat etniseltä taustaltaan entisen merimahdin siirtomaista, pyytävät meitä poistumaan. Kuvaamme kuulemma liian lähellä fanialuetta. Lyhyt sanaharkka päättyy monikulttuuriseen sovintoon ja kuvaus saa jatkua.

Rasismi on ollut yksi englantilaisten jalkapallofanien pelonaihe Venäjällä. Millaisenahan Pietarin tai Kaliningradin stadionien valta-asetelma näyttäytyy, jos sanaharkkaan ajautuisivat musta englantilaisfani ja venäläinen poliisimies?

Englantilaiskannattajat virittäytyivät ottelutunnelmaan pubin pihamaalla Wembleyn nurkilla. Kimmo Hiltunen / Yle

Fifa, Skripal ja kansainväliset kentät

On englantilaiskannattajissa luonnollisesti niitäkin, jotka luottavat Vladimir Putinin ja Venäjän turvallisuuskoneiston kykyyn estää väkivaltaisuudet.

Kisat ovat Putinille mahdollisuus paikata rapistunutta imagoa. Venäjän imago Englannissa ja lännessä laajemminkin vaatii siis sekä rakentamista että paikkailua.

Kisojen antama kasvojenkohotus ei tule riittämään.

Englantilaisten epäluulo Venäjää kohtaan kasvoi keväällä, kun entinen vakoilija Sergei Skripal ja hänen tyttärensä myrkytettiin Salisburyssä, Englannin maaperällä.

Englanti on syyttänyt myrkytyksistä Venäjää. Englannissa virisi keskustelu MM-kisojen boikotoinnista Skripal-tapauksen takia.

Maajoukkue pelaa, mutta kuninkaallisia tai poliittisia johtajia ei kisavieraissa näy. Myrkkyisku englantilaisessa pikkukaupungissa on siten vienyt Venäjän kisat ryminällä kansainvälisen politiikan pelikentille.

Muistissa on lisäksi se, että Fifa antoi kisat Venäjälle vuonna 2010. Juuri tuolloin lahjonta ohjasi mitä suurimmassa määrin Fifan toimintaa.

– Ei ollut hyvä päätös Fifalta antaa kisat Venäjälle, Ashley McAndrew-Hack summaa mietteensä Venäjän kisaisännyydestä.

Eikä koko länsi hevillä unohda sotaa Georgiassa tai sitä, kuinka Venäjä pystytti omia ”Pienen vihreän miehen kievareita” Itä-Ukrainaan.

Entä millä mielellä venäläiset jalkapallofanit itse kisoja odottavat?

Jalkapallon maailmanmestaruuskisat levittäytyvät yhteentoista kaupunkiin Venäjällä. Läntisin piste on Kaliningradissa. Yle Uutisgrafiikka

Englantilaiset tulevat?

Yksi Venäjän yhdestätoista kisakaupungista on läntinen Kaliningrad, joka sijaitsee Itämeren rannikolla Puolan ja Liettuan välissä.

Kaliningradissa haluttaisiin kovasti murtaa pelot ja epäilykset. Tapaamamme venäläisfanit haluavat tehdä selväksi, että Venäjä on muutakin kuin vodkaa, karhuja ja balalaikkaa.

Vaikuttaa, että näitä kaliningradilaisia pikemminkin hieman huolettaa maahan saapuvien englantilaisfanien käytös. Kaliningradissa pelataan 28. kesäkuuta Belgian ja Englannin ottelu.

Marina ja Irina Savarina ovat jalkapalloseura Baltikan uskollisia kannattajia. Stanislav Moškov / Yle

– Odotamme kisoilta ennen kaikkea sitä, että muu maailma saa toisenlaisen kuvan Venäjästä: kuinka vieraanvarainen Venäjä on, kuinka Venäjällä voi viettää iloisesti aikaa aivan kuin muissakin maissa, Irina Savarina sanoo.

Irina uskoo, että urheilu voi lähentää ihmisiä. Irina ja hänen tyttärensä Marina ovat mukana paikallisen Baltika-jalkapallojoukkueen faniryhmässä.

Ryhmän tapaamispaikka on Hot Dog House -niminen pieni baari suuren asuinkerrostalon juuressa Juri Gagarinin kadulla.

Siellä jalkapallointoilijat kokoontuvat katsomaan matseja televisiosta ja pelaamaan Fifan videopelejä.

– Kaliningrad elää ja hengittää jalkapalloa, sanoo Leonid Karavski, joka tuntuu olevan tämän faniporukan moottori.

17-vuotias Andrei Rykov edustaa nuorta polvea. Hän odottaa innolla pääsevänsä juttelemaan muiden maiden fanien kanssa kuten kroaattien kanssa.

– Faniryhmässämme kirjoitetaan, että jos englantilaiset ovat hyvin häijyjä, kuten puhutaan, emme ole heihin yhteydessä, ettei tule mitään ongelmia, Rykov sanoo.

Andrei Rykov ja Leonid Karavski haluavat vakuuttaa, että Venäjällä on muutakin kuin "vodkaa, karhuja ja balalaikkaa". He sanovat, että kaikki jalkapallofanit otetaan ystävällisesti vastaan Kaliningradissa. Stanislav Moškov / Yle

Venäläisfanit tietenkin toivoisivat maan omalta joukkueelta hyvää näyttöä kisoissa, mutta ennusteet eivät ole olleet kovin hyvät.

– Kaikki pelaajamme luottavat itseensä, mutta joukkueen pitäisi luottaa itseensä kokonaisuutena, Irina Savarina sanoo.

Venäläisen jalkapallofanin musta maine

Kaliningradilainen jalkapallofani Leonid Karavski haluaa korostaa, että ihonvärillä, uskonnolla ja kansallisuudella ei ole väliä, kun jalkapallofanit kokoontuvat yhteisen harrastuksensa ääreen.

– Me ystävystymme kaikkien kanssa, Karavski sanoo.

Ikävä kyllä rasismi ja väkivalta ovat olleet vahvasti läsnä nykyvenäläisessä jalkapallokulttuurissa.

Tavallaan Marseillessa vuonna 2016 englantilaiset kohtasivat kaikuja omasta menneisyydestään. Juuri Britannian jalkapallokulttuurista venäläiset jalkapallofanit imivät vaikutteita Neuvostoliiton loppuvuosina ja romahtamisen jälkeen, aina pukeutumista ja slangia myöten.

Vaikutteiden mukana tuli myös 1970- ja 80-lukujen huliganismi.

Venäjälläkin perustettiin järjestäytyneiden huligaanien ryhmiä, ”firmoja”, ja pukeuduttiin casuals-tyyliin.

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa äärioikeistolainen ajattelu pääsi pesiytymään syvälle Venäjän nuoreen ja vielä kehittymättömään fanikulttuuriin.

Kaliningradissa valmistaudutaan MM-kisoihin kuumeisesti. Stanislav Moškov

Neuvostoliiton hajoaminen jätti kulttuurisen tyhjiön, johon äärioikeiston oli hyvä soluttautua. Varsinkin työväenluokan kulttuuri oli murtunut, kun työläisten nimiin vannonut valtio hajosi.

Nyky-Venäjällä erityisen väkivaltaisia ovat olleet etnisten venäläisten ja kaukasialaisten joukkueiden fanien kohtaamiset. Rasismia on kohdistunut myös joukkueiden ulkomaisiin vahvistuksiin.

Mustia pelaajia on esimerkiksi tervehditty apinaa matkivilla huudoilla ja kentälle on heitetty banaaneja.

Vuonna 2012 Pietarin Zenitin suurimman kannattajaryhmän Landscronan jäsenet kirjoittivat kirjeen, jossa vaativat seuraansa pidättäytymään mustien ja homojen värväämisestä.

Venäjän jalkapalloviranomaisten on usein syytetty reagoineen hitaasti ja välinpitämättömästi rasismin ilmentymiin. Venäjä on luvannut kitkeä rasismin katsomoista MM-kisojen lähestyessä.

Työtä näyttää yhä riittävän. Toukokuussa Fifa langetti Venäjän jalkapalloliitolle noin 26 000 euron sakot (siirryt toiseen palveluun), kun venäläisfanit huutelivat rasistisesti Ranskan pelaajille Pietarin stadionilla maaliskuussa pelatussa ystävyysottelussa.

MM-kisat toivat uuden stadionin

Jalkapallon maailmanmestaruuskisoja varten Kaliningradiin on rakennettu uusi, kansainvälisen mittaluokan stadion. Kisojen jälkeen sen saa käyttöönsä paikallinen Baltika.

Baltika pelaa tällä hetkellä Venäjän kakkosliigassa, ja sen otteluissa on käynyt keskimäärin 4 500 katsojaa. Yhtäkkiä joukkueella on täytettävänään 35 000 katsomopaikkaa.

– Tietenkin tulemme kaipaamaan vanhaa stadionia. Se on pieni, mukava, lempeä, hyvä ja oma, Irina Savarina pohtii.

– Uusi stadion on kansainvälisellä tasolla, joten se vaatii joukkueeltakin, otteluiden järjestelyiltä, peleiltä jo ihan toista tasoa. Ja pääsyä pääliigaan, tietenkin, hän naurahtaa.

Ennen kuin menemme ihastelemaan uutta stadionia, Leonid Karavski haluaa esitellä Baltikan vanhan stadionin, jolla on ikää yli sata vuotta. Sen istumapaikoille mahtuu noin 14 500 katsojaa.

Kaliningradilainen Leonid Karavski aistii tunnelmaa Kaliningradin Baltika-jalkapallojoukkueen vanhalla stadionilla. Stanislav Moškov / Yle

Kesäisen lämmin ilta stadionilla on hiljainen, mutta Karavskille paikka on täynnä muistoja. Täällä hän on jännittänyt seuransa puolesta 22 vuoden ajan.

Baltika on kutsumuksemme, sitä unohda emme. Ei vodka, eivät vieraat naiset korvaa stadionin sektoriamme, korvaa stadionin sektoriamme. FK Baltikan kannattajien laulusta

– Täällä on oma ilmapiirinsä… Voi melkein kuulla, kuinka fanit jännittävät joukkueensa puolesta… Voi kuulla, kuinka pallo osuu maalin tolppaan, hän herkistyy.

Leonid Karavski kutsuu stadionia jopa Euroopan vanhimmaksi. Siinä on mukana aimo annos paikallisylpeyttä, mutta stadion kuvastaa hyvin kaupungin kaksijakoista historiaa.

Königsberg–Kaliningrad

Leonid Karavski ei kovin mielellään keskustele Königsbergin stadionin saksalaisajoista. Ennen toista maailmansotaa Kaliningrad oli nimittäin saksalainen Königsberg, Itä-Preussin pääkaupunki.

– Ainoa miinus on, että stadionin rakennuttaja oli natsirikollinen, Erich… jonka nimeä meillä ei ole tapana sanoa kokonaan. Hän tapatti hyvin monta ihmistä, Karavski sanoo.

Alun perin stadion tunnettiin nimellä Walter-Simon-Platz, mutta natsien noustua valtaan juutalaisen Simonin nimi poistettiin ja kenttä muutettiin Erich-Koch-Platziksi.

Erik Koch oli kansallissosialistien Itä-Preussin aluejohtaja, Gauleiter, ja sittemmin myös Ukrainan brutaalin miehityshallinnon johtaja.

Sodan jälkeen Neuvostoliitto venäläisti Königsbergin, jota liittoutuneiden pommitukset olivat pahasti koetelleet.

Kylmän sodan aikaan Kaliningrad oli ulkomaisilta suljettu kaupunki. Neuvostoliiton romahdus iski siihen pahoin. 1990-luvulla kaupunkia riivasivat huumeet ja laajamittainen HIV-epidemia.

Leonid Karavski sanoo, ettei Kaliningradissa ole enää ”epäsosiaalisia elementtejä”, koska tuo sukupolvi on kuollut.

1990-luku oli kovaa aikaa, ja asenteet ovat sen mukaisia. 2000-luvulla Kaliningradin alueen taloustilannetta on kohentanut erityistalousalueen asema.

Kaliningradin keskustaan valmisteltiin jalkapallokenttää lapsille ennen MM-kisoja. Taustalla näkyvä Kristus-Vapahtajan katedraali valmistui vuonna 2006. Stanislav Moškov / Yle

Nyt Kaliningradin keskusta vaikuttaa siistiltä.

Voiton aukiota reunustavat kiiltelevät ostoskeskukset ja trendikkäät ravintolat. Kaliningradin saksalaishistoriaan viittaavat vanhaa saksalaisarkkitehtuuria matkivat uudisrakennukset.

MM-kisojen tuntumassa kaupunki on nyt saanut uuden viiden tähden hotellin, joka täyttää jopa jalkapalloliitto Fifan ankarat luksusvaatimukset.

Laiva saarella

Kaliningradin uusi stadion seisoo aukealla alueella Oktjabrskin saarella, jota paikalliset kutsuvat lyhyesti nimellä Ostrov eli Saari.

Uutta stadionia on verrattu muodoltaan suureen laivaan. Arkkitehtuurin on tarkoitus henkiä kaupungin merellistä historiaa.

Kaliningradin uutta stadionia on verrattu arkkitehtuuriltaan laivaan. Stanislav Moškov / Yle

Rakennustyöt eivät olleet ongelmattomat. Suurin vaikeus oli soisessa maapohjassa. Sen takia niin saksalaiset kuin neuvostohallintokaan eivät olleet rakentaneet alueelle mitään.

Korruptionvastaisen järjestön Transparency Internationalin paikallisosasto havaitsi yhdessä vaiheessa, että maapohjan vahvistamiseen tuotu hiekka ei vastannut rakennusvaatimuksia.

Rakennushanke poiki useita rikossyytteitä. Miljardööri Zijavudin Magomedovia ja tämän veljeä syytetään yli 752 miljoonan ruplan eli noin 10 miljoonan euron kavaltamisesta rakennustöiden aikana.

Joka tapauksessa stadion seisoo nyt vankasti ilta-auringossa. Keväällä pelatut Fifan vaatimat kolme testimatsia esitettiin loppuunmyydyille katsomoille.

– Sitä kokemusta ei kykene selittämään. Ymmärtääkseen sen täytyy olla läsnä stadionilla, kaikissa kolmessa testimatsissa käynyt Leonid Karavski sanoo.

Hän kehuu, kuinka voimallisesti fanit tekivät aaltoja stadionilla. Baltikan eli Itämeren aaltoja.

Kansainväliset vaatimukset täyttävä stadion vetää 35 000 katsojaa. Jaksavatko kaliningradilaiset täyttää katsomot tulevaisuudessa, kun paikallinen joukkue Baltika pelaa tällä erää vain Venäjän toisessa sarjassa? Karavski on siitä varma.

– Lähiaikoina joukkueemme nousee Venäjän jalkapallon eliittiin. Kasvaa nuori sukupolvi, joka harrastaa jalkapalloa ja kannattaa joukkuettamme.

Ryhmä poliiseja tutustui Kaliningradiin stadioniin. MM-kisoja ympäröivät tiukat turvatoimet. Stanislav Moškov / Yle

Ryhmä mustaunivormuisia poliiseja on perehtymässä stadioniin. Kisojen turvatoimet ovat tiukat. Leonid Karavskin vaimo on töissä poliisissa. Hänen omat palvelusvuotensa ovat jo tulleet täyteen.

Karavski työskenteli järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa erikoisyksikössä RUBOPissa ja kävi kahdesti komennuksella Tšetšeniassa. Sekin on yksi syy, miksi hän kannattaa jalkapalloa kansojen ystävyyden hengessä. Sotaa on nähty tarpeeksi.

– Kisat onkin pidettävä ilman politiikkaa. Se on urheilua, eikä urheilussa pidä olla politiikkaa. Jos syntyy jotain erimielisyyksiä ja konflikteja, kaikki ratkaistaan kentällä, Karavski sanoo.

Leonid Karavskin mielestä kireät suhteet ovat valtionjohtajien välillä.

– Jalkapallofaneilla ei ole kiristyneitä suhteita. Me jännitämme jalkapalloa, Karavski sanoo.

Hänen sanomansa on, että venäläiset ovat rauhaarakastavaa ja vieraanvaraista väkeä – kunhan heitä ei provosoida.

– Neuvon ihmisiä, jotka haluavat rakentaa jotain aggressiivisia tilanteita, pysymään poissa.

Kaliningradissa valmistaudutaan jalkapallon MM-kisoihin. Työmiehet rakensivat fanivyöhykettä Neuvostojen talon edustalla. Stanislav Moškov / Yle

”Se, joka miekan kanssa tulee…”

Liikenneympyrän keskellä Vasilin aukiolla seisoo ruhtinas Aleksanteri Nevskin patsas. Pyhä Aleksanteri Nevalainen voitti ruotsalaiset ja saksalaiset 1200-luvun taisteluissa.

Patsaan ohi ajaessaan Leonid muistuttaa Aleksanteri Nevskin suuhun laitetusta sanonnasta: ”Se, joka tulee luoksemme miekan kanssa, myös miekkaan kuolee.”

Patsas on aivan uusi, paljastettu huhtikuussa 2018. Putinin Venäjällä rakennetaan kansallismielistä historiakertomusta.

Kaliningradin alue on Venäjän läntinen etuvartio ja siellä sijaitsee Itämeren laivaston päämaja. Vahvasti aseistetun erillisalueen geopoliittinen asema korostuu, kun Venäjän ja Naton suhteet ovat jännittyneet.

Helmikuussa Venäjän kerrottiin sijoittaneen Kaliningradiin lisää Iskander-ohjuksia (siirryt toiseen palveluun), joihin voidaan asentaa myös ydinkärkiä.

Venäjä on usein perustellut ohjusten sijoittamista vastauksena Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamiselle Itä-Eurooppaan.

Kaliningradille annetun kisaisännyyden voi nähdä myös aluepoliittisena eleenä keskushallinnolta. Venäjän johto haluaa taata väestön tyytyväisyyden.

Venäjän MM-kisoista keskustellaan myös keskiviikon A-Studiossa, kello 21.05 TV1.

Kaliningradin uudelle stadionille johtavan kadun varrella seisovat neuvostoaikaiset kerrostalot ovat saaneet uuden maalipinnan Stanislav Moškov / Yle

