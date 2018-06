Obaman puheenkirjoittaja Suomessa: Nykyinen Valkoinen talo on kuin House of Cards, mutta tyhmempi

Suomen puolueissa on enemmän viestinnän tekijöitä kuin koskaan, mutta puheisiin ei panosteta, sanoo asiantuntija. Poliitikoilta puuttuu empatiaa, toisin kuin Yhdysvalloissa.

Tästä on kyse Politiikan tutkijan Mari K. Niemen mielestä suomalaispoliitikoilta puuttuu empatiaa, eivätkä he uskalla vedota tunteisiin.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama vetosi puheissaan voimakkaasti tunteisiin ja oli empaattinen.

Yle haastatteli Obaman puheenkirjoittajan Cody Keenanin Hämeenlinnassa Retoriikan kesäkoulussa.

Kaikella puheella halutaan muutosta, ainakin politiikassa. Vuoden 2015 syyskuussa pääministeri Juha Sipilä istui tv-kameran eteen ja katsoi kansaa silmiin Ylen välityksellä.

Tiedän, että valtion menoleikkaukset kohdistuvat kipeästi moniin ihmisiin. Jos emme tee niitä, muutaman vuoden päästä edessä on vieläkin kipeämmät päätökset, Sipilä lausui.

Yli 200-päiselle yleisölle puhuva politiikan tutkija Mari K. Niemi nostaa kyseisen kohdan tikun nokkaan.

– Puhe oli synkkää pelottelua, jolla ihmiset haluttiin saada havahtumaan. Jos näihin asioihin ei suostuta, on edessä vieläkin kipeämpiä päätöksiä, Niemi analysoi Sipilän silloista viestiä.

Suomen puolueissa on enemmän viestinnän tekijöitä kuin koskaan aiemmin. Silti puheisiin ei Niemen mukaan panosteta, etenkään puheen tehokeinoihin. Näitä tehokeinoja käsiteltiin Retoriikan kesäkoulun seminaarissa Hämeenlinnan Verkatehtaalla.

Muistopuheen saama reaktio yllätti Barack Obaman

Presidentti Barack Obama nousi amerikkalaisten eteen Arizonan Tucsonissa tammikuussa 2011 (siirryt toiseen palveluun) (Youtube). Muutamaa päivää aiemmin kuusi ihmistä kuoli ja toistakymmentä haavoittui, kun nuori arizonalaismies avasi tulen ruokakaupan edustalla Tucsonissa.

Muistopuheen saama reaktio ällistytti paitsi puhujan, myös puheen kirjoittajan.

– Ihmiset taputtivat, hurrasivat ja vihelsivät. Emme osanneet odottaa sitä. Ajattelimme, että jos yhteisö haluaa parantua näin, se on upeaa. Se oli hetki näyttää maailmalle, että olemme tätä parempia, kertoo Retoriikan kesäkoulun seminaarin pääpuhuja Cody Keenan.

Cody Keenan on kirjoittanut Obamalle vuodesta 2007. Hän nostaa esiin kolme elementtiä, jotka löytyvät loistavasta puheesta: autenttisuus, empatia ja tarina. Lauri Rautavuori / Yle

Keenan on kuulunut Obaman puheenkirjoittajien tiimiin vuodesta 2007, ja vuonna 2012 hän paikkasi Jon Favreun Obaman puheenkirjoittajana.

Tucsonin puheessa presidentti vetosi voimakkaasti tunteisiin, joka on yksi retoriikan tehokeinoista. Obama saavutti yleisönsä empatian ja tarinan kautta.

Suomalainen poliitikko pelkää tunteita

Suomalaiset poliitikot arkailevat tunteiden kanssa, ja Suomea johdetaan insinöörimäisesti, Mari K. Niemi sanoo.

– He vetoavat järkiargumentteihin, jotka ovat toki tärkeitä. Esimerkiksi, että kulutusta pitää vähentää. Argumentti voi kuitenkin vaatia rinnalleen sen valaan, joka on kuollut muovipussit vatsassaan. Tunnetta tarvitaan, mutta jostain syystä se puuttuu.

Tunteettomuuden takana voi olla pelko. Tunteellinen retorinen ilmaisu tulkitaan Niemen mukaan helposti negatiivisella tavalla amerikkalaiseksi.

Suomalaispoliitikoiden pelko vedota tunteisiin näkyy kansalle empatian puutteena. Omista tunteistaan poiliitikot kyllä puhuvat, esimerkiksi kertomalla unettomista öistä vaalikauden aikana.

– Viesti on silloin toisenlainen. Poliitikon olisi tärkeää kertoa, että muistaa äänestäjän olevan ihminen.

Politiikkaa tutkivan Mari K. Niemen mukaan Suomea johdetaan insinöörin ottein. Lauri Rautavuori / Yle

Suomen kuumin poliittinen peruna on jo vuosia ollut sote-uudistus. Uudistus tarkoittaa muutosta, tässä tapauksessa hyvin konkreettista ja ihmistä koskettavaa muutosta.

Miksi tunteet ovat tärkeitä, kun puhutaan muutoksesta? Koska muutos aiheuttaa tunteita; toisissa innostuneita, toisissa varautuneita, Niemi puhuu. Kun päättäjällä on valtaa kansalaiseen, haluaa kansalainen tulla kuulluksi ja saada tukea muutoksen kohtaamisessa.

Mari K. Niemi kysyy yleisöltä:

– Oletko tuntenut, että poliitikon puhe tukee sinua muutoksessa?

Yli kahdensadan ihmisen joukosta vain muutama kohottaa kätensä.

Valtaosa kansasta uskoo siihen toivon tarinaan, johon minä ja Obamakin, ja se vielä voittaa. Cody Keenan

"Trump kertoi tarinan, joka liikutti ihmisiä"

Barack Obaman retorinen ulosanti oli täynnä toivao ja yhteenkuuluvuutta. Johan sen kuuluisa kampanjaslogankin julisti: Yes we can.

Yhdysvaltain istuvan presidentin, Donald Trumpin, retoriikka on täysin päinvastainen. Obaman puheita kirjoittaneen Cody Keenanin mukaan maata johdetaan nyt pelolla.

– Paras tarina voittaa. Trump kertoi tarinan, joka liikutti ihmisiä. Minusta se tarina perustuu valheisiin, mutta se voitti. Uskon silti, että valtaosa kansasta uskoo siihen toivon tarinaan, johon minä ja Obamakin, ja se vielä voittaa.

– Paljon riippuu myös ajasta, jossa elämme. 2008 oli täydellinen aika Obamalle, kun sota kyllästytti, tuli talouskriisi ja muuta. Ihmiset olivat valmiita uudelle, inspiroivalle presidentille, Keenan kertoo.

Mies kirjoittaa Obamalle yhä puheita ja nyt myös elämänkertaa yhdessä presidentin kanssa. Keenan ei omien sanojensa mukaan voisi työskennellä republikaanipuolueelle. Hän kertoo olevansa onnekas, kun ei ole joutunut kirjoittamaan mitään, minkä takana ei itse seiso.

Totuus Valkoisesta talosta löytyy fiktioiden välimaastosta

Valkoisen talon arkea on kuvattu fiktiivisissä tv-sarjoissa 90-luvun toiveikkaasta West Wingistä alkaen. Tuoreempi House of Cards taas maalaa presidenttipelistä todella synkän ja kieron kuvan, kun taas Veep-sarja peilaa Valkoista taloa komedian vinkkelistä.

Mutta missä piilee totuus, Cody Keenan?

– Totuus ei ole niin murhanhimoinen kuin House of Cards, yhtä siloteltu tai nokkela kuin West Wing tai yhtä hauska kuin Veep.

– Nykyinen Valkoinen talo on lähimpänä House of Cardsia, muttei yhtä fiksu, Keenan lisää.