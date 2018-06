Hiilidioksidin talteenoton hinta saatiin putoamaan murto-osaan

Kanadalainen Carbon Engineering -yhtiö kertoo onnistuneensa laskemaan hiilidioksidin talteenoton kustannuksia merkittävällä tavalla.

Kun aikaisemmin ilmasta poistetun hiilidioksidin hinta on ollut noin 600 dollaria tonnilta, Carbon Engineering sanoo tekevänsä saman nyt sadalla dollarilla. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimushankkeesta on julkaistu vertaisarvioitu raportti Joule-tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Carbon Engineering on saanut tukea mm. Microsoft-yhtiön johtajalta Bill Gatesilta. Carbon Engineeringin koelaitos aloitti toimintansa vuonna 2009. Se on poistanut ilmasta hiilidioksidia noin tonnin päivässä. Laitos on siis hyvin pieni.

Yhtiön kehittämässä prosessissa ilma sekoitetaan hiilidioksidin kanssa reagoivaan nesteeseen. Useiden kemiallisten vaiheiden jälkeen ilmasta eroteltu hiilidioksidi saadaan talteen.

Tuotteena biopolttoainetta

Carbon Engineering käyttää hiilidioksidin synteettisen nestepolttoaineen raaka-aineena. Yhtiö erottelee vedestä vetyä ja sekoittaa sen hiilidioksidiin. Kemiallisen prosessin tuloksena syntyy polttoainetta.

Tällä hetkellä koelaitoksen tuotanto on minimaalista, yksi tynnyrillinen päivässä. Seuraava tavoite on tuotannon kasvattaminen 200 tynnyriin päivässä hyödyntäen halpaa aurinko- tai tuulivoimaa.

– Toivon, että tämä teknologia muuttaa ihmisten käsityksiä, sillä monet kuvittelevat, että se [hiilidioksidin talteenotto] on maaginen pelastaja, mitä se ei ole, tai mielettömän kallista, mitä se ei myöskään ole, vaan se on käytettävissä oleva teollinen järjestelmä, jota voidaan kehittää hyödyllisellä tavalla, sanoo Carbon Engineeringin perustaja, Harvardin yliopiston professori David Keith BBC:lle.

– Carbon Engineering tekee hiilineutraaleja polttoaineita. Siinä mielessä olemme vain yksi päästöjä vähentävä teknologia muiden joukossa. [Hiilidioksidin] nettovähenemää ilmakehästä ei tapahdu.

David Keithin mukaan yhtiön tuottamalla biopolttoaineella on selviä etuja verrattuna perinteisiin biopolttoaineisiin, joita valmistetaan mm. maa- ja metsätalouden tuotteista, sillä maa-alaa ja vettä tarvitaan selvästi vähemmän.

Yhtiö uskoo, että nestemäisiä polttoaineita tullaan jatkossakin käyttämään esimerkiksi raskaassa liikenteessä ja ilmailussa. Niiden sähköistäminen ei kokonaisuudessaan ole mahdollista, joten jos niiden hiilidioksidipäästöt halutaan minimoida, on käytettävä nestemäisiä polttoaineita, jotka eivät tuota päästöjä.

"Hintaa edelleen laskettava"

Islannissa on käynnissä hanke, jossa ilmasta poistettua hiilidioksidia saadaan kivettymään kallioon. BBC on haastatellut hanketta toteuttavan Reykjavik Energyn asiantuntijaa Carbon Engineeringin saavutuksesta.

Asiantuntija Edda Sif Aradóttir arvioi, että sadan dollarin tonnihinta on edelleen korkea. Teknologiaa on edelleen kehitettävä ja tähän tarvitaan taloudellista tukea. Tekniikan kehittämisen kepit ja porkkanat puuttuvat harmillisella tavalla, hän sanoi.

– Ilmastonmuutoksen hoitamiseen on jo olemassa teknologiset ratkaisut, mutta kansalliset lait eivät tue tai vaadi sitä, että ne otettaisiin käyttöön laajassa mitassa. Tämän täytyy muuttua nopeasti, jotta Pariisin il,astosopimus voidaan toteuttaa, Edda Sif Aradóttir sanoi.

