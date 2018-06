Tiekirkot avaavat ovensa kesäksi

Vähänkyrön kirkko on yksi tämän kesän tiekirkoista.

Kaikkiaan tiekirkkoja on tänä vuonna 266.

Evankelisluterilaisen kirkon tiekirkot Hangosta Utsjoelle avaavat jälleen ovensa sunnuntaina. Tiekirkkoihin voi pysähtyä tauolle aina koulujen alkuun asti.

Aukioloajat vaihtelevat kirkoittain. Useimmat ovat avoinna 10.6.–20.8.2018.

Ensimmäisten tiekirkkojen joukossa 1990-luvun alussa ollut Utsjoen kirkko on tänä kesänä liittynyt uudelleen tiekirkkoketjuun. Se on pohjoisin tiekirkko. Kaikkiaan tiekirkkoja on tänä vuonna 266.

Tänä kesänä osassa tiekirkoista muistellaan sadan vuodentakaisia tapahtumia erilaisten Muistovuosi 2018 -tilaisuuksien merkeissä. Monien kirkkojen pihoilla tai hautausmailla on myös vuoteen 2018 liittyviä hautoja tai hautamuistomerkkejä.

Kaikki tiekirkot löydät täältä (siirryt toiseen palveluun).

