Asiantuntijoiden hurja urakka radiossa: 24 tuntia suoraa puhetta jalkapallosta, vielä muutama tunti jäljellä

Yle Puheella on ennakoitu jalkapallon MM-kilpailuja yhtäjaksoisesti eilisestä puolestapäivästä alkaen. Jäljellä on vielä vajaat neljä tuntia.

Osallistujien mukaan vielä ei puuduta, vaikka takana on jo liki 19 tuntia yhtäjaksoista puhetta. Pääset mukaan keskusteluun täältä.

– 14–15 tunnin jälkeen oli sellainen fiilis, ettei tunnu missään, kertoo asiantuntija Erkka V. Lehtola urakan keskeltä.

Liki koko ohjelman ajan penkillään istuneen ja vain 16 askelta ottaneen Riku Salmisen mukaan juttua on riittänyt, eikä urakan aikana ole ollut ehkä kuin muutama minuutin tai parin hiljaisempi hetki.

– Ennemminkin on ollut sellainen fiilis, että on pitänyt jarrutella, Salminen nauraa ja totea, että 32 tuntia olisi ollut hyvä.

– Olisi ollut tunti joukkuetta kohti, Salminen sanoo ja saa nyökkäykset muilta.

Lähetyksessä on käyty läpi kaikki joukkueet lohkoittain niin, että yksi lohko on ruodittu kolmessa tunnissa. Lisäksi on puhuttu MM-kilpailujen historiasta, on kuultu tarinoita, pidetty visailua studiotiimin kanssa ja otettu yleisö mukaan.

Vielä ehtii mukaan. Urakan lopuksi studioon astelee jalkapallon tietopankki ja muun muassa entinen maajoukkuevalmentaja Martti Kuusela.

Voit osallistua lähetykseen Yle Urheilun tänne koostamien ohjeiden pohjalta.

Jos et jaksa kuunnella koko ohjelmaa, niin sen voi myöhemmin kuunnella tunnin pätkissä Yle Areenasta.