MOT: Nuorisosäätiön rahoista kateissa miljoonia – säätiö teki tutkintapyynnön

Ylen MOT-ohjelman mukaan säätiön entisen johdon jäljiltä on kateissa useita miljoonia euroja.

Helsingin poliisi selvittää Nuorisosäätiön entisten johtajien, Perttu Nousiaisen ja Aki Haaron liiketoimia Virossa, kertoo Ylen MOT-ohjelma. Yhteyden poliisiin on ottanut säätiö itse.

MOT:n tietojen mukaan rahoja on kateissa useita miljoonia euroja. Epäselvyydet liittyvät Nuorisosäätiön entisen johtokaksikon aikana Viroon tehtyihin sijoituksiin. Säätiön entistä johtokaksikkoa epäillään lahjusten ottamisesta.

Operatiivinen johtaja Joni Lappalainen vahvistaa säätiön olleen yhteydessä poliisiin. Lappalainen tai säätiön hallituksen jäsenet eivät halua esitutkinnan tässä vaiheessa kommentoida jutun yksityiskohtia.

MOT ei ole tavoittanut entistä johtokaksikkoa kommenttia varten.

Lisäksi säätiön liikekumppanista on tehty ilmoitus mahdollisesta rahanpesusta. Asiaa selvittävä keskusrikospoliisi ei kommentoi juttua MOT:lle.

Nuorisosäätiö lupaa: Sotkut selvitetään

Nuorisosäätiö on kommentoinut sotkuja hyvin niukasti. Säätiö on kuitenkin aloittanut useita sisäisiä selvityksiä tapauksen perkaamiseksi. Lisäksi säätiö on jo muuttanut toimintatapojaan ja luvannut tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Säätiö selvityttää muun muassa Haaron ja Nousiaisen aikana tehtyjä liiketoimia. MOT kertoo, että osa niistä on tehty säätiön hallitukselta salaa ja osa on ollut jopa haitallisia säätiölle.

Operatiivinen johtaja Joni Lappalainen vahvistaa tiedot MOT:lle.

Lisäksi Lappalainen myöntää, ettei säätiö ole toiminut edellisen johdon aikana yhteiskuntavastuullisesti.

Aki Haaro ja Perttu Nousiainen saivat potkut Nuorisosäätiöstä sen jälkeen, kun Yle ja Suomen Kuvalehti (siirryt toiseen palveluun) kertoivat poliisin selvittävän kaksikon raha-asioita ja toimintaa.

